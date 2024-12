Więcej podatników skorzysta ze zwolnienia od VAT ze względu na wysokość obrotów. Już od 1 stycznia 2025 roku. W życie wchodzą nowe przepisy

Od 1 stycznia 2025 r. większa grupa podatników będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT z uwagi na wysokość obrotów. Aby z niego skorzystać, nie trzeba będzie składać formularza rejestracyjnego. Wystarczy odpowiedni numer identyfikacyjny.

Wszyscy mali podatnicy zwolnieni od VAT

REKLAMA

W dniu 1 stycznia 2025 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów o podatku od towarów i usług – ustawa z 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – której celem jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów UE. Mają one na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych na gruncie VAT dla małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie różnych państw unijnych.

Od 2025 roku ze zwolnienia od VAT na terenie Polski będą mogły korzystać również te małe przedsiębiorstwa, które mają siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE. Analogicznie, polscy mali podatnicy VAT będą mogli korzystać ze zwolnienia na terenie innych państw członkowskich UE.

REKLAMA

Skorzystanie ze zwolnienia w Polsce umożliwi art. 113a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2025 roku), zgodnie z którym, zwalnia się bowiem od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Polska), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

całkowita roczna wartość dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium UE, z wyłączeniem podatku od wartości dodanej, w tym wartość sprzedaży na terytorium kraju, z wyłączeniem podatku (roczny obrót na terytorium UE), nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 100.000 euro; wartość sprzedaży u tego podatnika, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 200.000 zł; podatnik nie dokonuje na terytorium kraju określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT dostaw towarów ani świadczenia usług.

Jak postępować o 1 stycznia 2025 roku?

Aby skorzystać po 1 stycznia 2025 roku ze zwolnienia, podatnik nie będzie musiał składać formularza rejestracyjnego. Jeżeli był już zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny, a będzie chciał skorzystać ze zwolnienia, to naczelnik urzędu skarbowego wykreśli go z rejestru podatników czynnych po tym, jak zostanie on zidentyfikowany przy użyciu indywidualnego numeru identyfikacyjnego EX. Numer ten uzyska po zawiadomieniu państwa członkowskiego, na terytorium którego posiada siedzibę, o zamiarze skorzystania ze zwolnienia na terytorium Polski.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na terytorium Polski przekroczy u podatnika kwotę 200.000 zł, lub jego roczny obrót na terytorium UE przekroczy kwotę 100.000 euro, zwolnienie podmiotowe straci moc począwszy od czynności, którą przekroczono te kwoty.



Podstawa prawna

ustawa z 8.11.2024 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1721