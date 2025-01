Niższe ceny prądu dla podmiotów uprawnionych w I kwartale 2025 roku tylko z tym oświadczeniem. W końcu opublikowano nowy wzór. Trzeba je złożyć do końca stycznia. Zawiera aż cztery strony, ale z wypełnieniem go nie powinno być problemów.

Niższe ceny prądu dla podmiotów uprawnionych

Inflacja i rosnące ceny energii wpływają na nasze życie na każdym kroku. I choć oczywiście tym, co najbardziej interesuje przeciętnego obywatela jest możliwość skorzystania z niższych cen prądu w jego gospodarstwie domowym, to równie istotne znaczenie mają ceny energii obowiązujące w innych dziedzinach naszego życia. Wśród podmiotów, które są w tym zakresie chronione maksymalną ceną energii, znajdują się również tzw. podmioty uprawnione, czyli jednostki samorządu terytorialnego i podmioty użyteczności publicznej (w tym np. szpitale, szkoły, żłobki). W tym wypadku, inaczej niż w przypadku gospodarstw domowych, aby móc skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę ochrony, konieczne jest złożenie oświadczenia. Jego wzór zmienił się od 13 stycznia 2025 roku.

Z ochrony w zakresie cen prądu można skorzystać w I kwartale 2025 roku

Podmioty, o których mowa są chronione ceną maksymalną za energię elektryczną, która wynosi 693 zł/MWh. Będzie ona obowiązywała w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2025 r., czyli w I kwartale 2025 roku. Przedłużenie mechanizmu ochronnego nastąpiło na mocy przepisów ustawy z 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie, moc obowiązującą utraciło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 sierpnia 2024 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego, a zastąpiło je rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 stycznia 2025 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Oświadczenie trzeba złożyć do końca stycznia

To właśnie ze wzoru stanowiącego załącznik do tego ostatniego rozporządzenia muszą skorzystać podmioty uprawnione, aby zapewnić sobie możliwość korzystania z ochrony w I kwartale 2025 r. Należy pamiętać, że złożone poprzednio oświadczenia dotyczące minionego okresu ochrony nie są w tym zakresie wystarczające i nie pozwolą na stosowanie przez sprzedawcę energii ceny maksymalnej. Konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia według nowego wzoru. Należy zrobić to do końca stycznia 2025 roku.

Wzór ma 4 strony, a pola oznaczone w nim gwiazdką należy obowiązkowo wypełnić. Pierwsza i druga strona zawierają pola, w których należy zamieścić dane identyfikujące odbiorcę uprawnionego oraz osób uprawnionych do reprezentowania go. W tabeli zamieszczonej na trzeciej stronie należy podać informacje o punktach poboru energii elektrycznej, a na ostatniej, czwartej stronie złożyć niezbędne oświadczenia i podpisy. Formularz można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

