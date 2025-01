Jak pokryć koszty świadczeń zdrowotnych poza granicami Polski? Pamiętaj o złożeniu wniosku o wydanie karty EKUZ. Możesz go złożyć na kilka sposobów. Jednak i tak warto mieć rezerwowe środki finansowe.

Ferie poza granicami Polski a świadczenia zdrowotne

REKLAMA

Lada dzień w Polsce rozpoczną się zimowe ferie. Wiele osób zechce pojeździć na nartach, a część z nich zapewne zdecyduje się na wypoczynek poza granicami Polski. W takich wypadkach trzeba pamiętać o wyrobieniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Jej brak może słono kosztować.

REKLAMA

Karta ta pozwala na skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących obywateli państwa podróży. Może zostać wydana osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Karta potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów do większości krajów europejskich. Są to kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, a także francuskie, portugalskie i hiszpańskie terytoria zamorskie.

Zasady dostępu do opieki zdrowotnej w państwie pobytu

Za wydanie karty EKUZ nie trzeba płacić. Należy jednak pamiętać, że jej posiadanie nie uprawnia zagranicą do takich świadczeń zdrowotnych, do jakich ubezpieczony miałby prawo w Polsce, a pozwala korzystać z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Oznacza to, że jeżeli np. w danym kraju istnieje ponoszenia części kosztów leczenia przez ubezpieczonego, to koszty te trzeba będzie ponieść. Innymi słowy, posiadacza karty EKUZ obowiązują zasady dostępu do opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Wybierając się zagranicę warto więc wiedzieć, czego można się spodziewać i na jakie bezpłatne świadczenia można będzie w razie potrzeby liczyć. Jest to szczególnie istotne, jeśli podczas wyjazdu mamy zamiar uprawiać sporty zimowe. W wielu krajach EKUZ nie obejmuje pomocy udzielanej przez ratowników górskich, która jest uznawana za świadczenie prywatne. Choć co do zasady koszty leczenia na podstawie EKUZ są rozliczane między odpowiednimi instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w drugim państwie), należy być przygotowanym na to, że może zajść potrzeba pokrycia na miejscu kosztów leczenia i dopiero po powrocie do kraju będzie możliwe złożenie wniosku o refundację.

Jak złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ

Wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć

1) w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

3) przez Internetowe Konto Pacjenta

4) w aplikacji mojeIKP

Wnioski są rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ. W przypadku złożenia wniosku osobiście, kartę dostanie się od ręki. W Pozostałych przypadkach trwa to do 5 dni. Karta może mieć różny termin ważności, który wynosi od 2 miesięcy do 20 lat. Jest on zależny od wieku i sytuacji ubezpieczonego.