Świadczenie rodzicielskie w 2025 r. wynosi 1000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje m.in. rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani innego świadczenia odpowiadającemu za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Komu przysługuje? Na jakich warunkach i przez ile można pobierać to świadczenie?

Wśród świadczeń rodzinnych oprócz m.in. zasiłku rodzinnego, czy zasiłku pielęgnacyjnego znaleźć także można świadczenie rodzicielskie. Pobierać je można przez okres od 52 do 71 tygodni w zależności od liczby urodzonych, objętych opieką lub przysposobionych dzieci.

REKLAMA

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia), rodzinie zastępczej (wyjątkiem jest rodzina zastępcza zawodowa) w przypadku objęcia opieką dziecka poniżej 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego został odroczony obowiązek szkolny – do ukończenia przez dziecko 10 lat. Świadczenie to może także pobierać osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia przez nie 14 roku życia.

Najczęściej świadczenie rodzicielskie pobiera matka, jednakże ojciec może je pobierać, gdy matka na swój wniosek skróci okres pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Ojciec może pobierać świadczenie rodzicielskie także w przypadku, gdy matka dziecka poniesie śmierć, lub porzuci dziecko.

Świadczenie to mogą pobierać zarówno obywatele polski jak i cudzoziemcy. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne Należy także zamieszkiwać na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymuje się świadczenie. Wyjątkiem jest przypadek, w którym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie rodzicielskie: przez ile można pobierać

Długość przyznawania świadczenia rodzicielskiego zależna jest od ilości urodzonych dzieci, przysposobionych dzieci, lub objętych opieką. Jego długość wynosi od 52 do 71 tygodni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.

przysługuje przez okres w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci.

przysługuje przez okres w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci.

przysługuje przez okres w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci.

przysługuje przez okres w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie: od kiedy przysługuje? kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka od dnia porodu. W przypadku objęcia dziecka opieką, świadczenie rodzicielskie przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, od dnia objęcia opieką, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. W przypadku objęcia dziecka opieką, świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzinie zastępczej, od dnia objęcia opieką, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. W przypadku przysposobienia dziecka, świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która przysposobiła dziecko, od dnia przysposobienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek. W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7 złożyć można w formie papierowej w danym urzędzie, lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia lub ePuap.

Świadczenie rodzicielskie w 2025 r. wynosi 1000 zł miesięcznie

Jak już zostało na wstępie wspomniane, świadczenie rodzicielskie wynosi obecnie 1000 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia jest weryfikowana co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2024 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość świadczenia rodzicielskiego nie została podwyższona. Od 1 listopada 2024 r. wynosi w dalszym ciągu 1000 zł. Kwota świadczenia rodzicielskiego przysługująca za niepełny miesiąc ustalana jest przez podzielenie wysokości tego świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie przez pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie rodzicielskie przysługuje. Wysokość świadczenia za niepełny miesiąc zaokrąglana jest do 10 gr w górę.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie pobierania zasiłku, który wynosi:

180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; 365 dni - dla bezrobotnych: zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. Wtedy też świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ważne Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie, a zbieg świadczeń

W przypadku zbiegu uprawnień do: świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobie zainteresowanej przysługuje tylko jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną.