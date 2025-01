Zmiany w PPK od 2025 roku. Można obniżyć swoją wpłatę podstawową (nowy limit wynagrodzenia)

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2025 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5599,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. ( Dziennik Ustaw z 13 września 2024 r., poz. 1362) - od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 30,50 zł.

Można obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK. W 2025 r. nowy, większy limit wynagrodzenia

Z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do nie mniej niż 0,5%) może skorzystać tylko- taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu.



Do końca grudnia 2024 r. 120% płacy minimalnej wynosiło 5160 zł. a od 1 stycznia 2025 r. wzrosło do 5599,20 zł.



Uczestnik PPK (pracownik), który chce skorzystać z uprawnienia do obniżenia swojej wpłaty podstawowej, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu (pracodawcy) deklarację w tej sprawie w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty limitu. Obniżona wpłata podstawowa - w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK - obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez niego tej deklaracji, uwzględnionej przez podmiot zatrudniający.



Jak podkreśla PFR Portal PPK (mojeppk.pl), podmiot zatrudniający (pracodawca) nie może uwzględniać deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej złożonej przez uczestnika PPK w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika - osiągane w tym podmiocie - przekracza kwotę limitu.



Podmiot zatrudniający uwzględnia zatem tylko wynagrodzenie, które wypłaca. Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, sam powinien zsumować swoje wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy nie przekracza limitu.