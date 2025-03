Zasiłek pogrzebowy waloryzowany ale rzadziej? Będzie waloryzowany jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105

Trwają prace nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego. Pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym wróciła także waloryzacja zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w celu pokrycia części kosztów związanych ze śmiercią i organizacją pogrzebu bliskiej osoby. Od maja zeszłego roku trwają prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi m.in. o podwyższenie wysokości tego zasiłku.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Aktualnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł. W przypadku poniesienia kosztów przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 tys. zł. Wysokość zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 r. Przed rokiem 2011, zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Zasiłek pogrzebowy waloryzowany ale rzadziej? [PROJEKT z 20 lutego 2025 r.]

W projekcie nowelizacji ustawy z 20 lutego 2025 r. wysokość zasiłku pogrzebowego w dalszym ciągu wynosi 7 000 zł. Jednakże powróciła możliwość waloryzacji zasiłku. W ostatniej wersji projektu noweli, waloryzacja była zastąpiona coroczną weryfikacją wysokości zasiłku. Aktualny projekt zakłada, że kwota zasiłku pogrzebowego podlegać będzie waloryzacji od dnia 1 marca, jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105. Dla przypomnienia, wskaźnikiem waloryzacji jest iloczyn średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Ważne Projektowane rozwiązania zakładają, ze ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Oznacza to także, że zasiłek pogrzebowy zostanie zwiększony od 1 stycznia 2026 r.

Najnowszy projekt także uwzględnia zasiłek celowy. Ma on być przyznawany na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu może być przyznany osobie, która pokrywa koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokrywa koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i ponosi w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty. Zasiłek celowy ma być przyznawany niezależnie od dochodów. Osoba otrzymująca zasiłek celowy będzie musiała go zwrócić w całości lub częściowo w przypadku, gdy zostanie jej wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego lub gdy jest spadkobiercą. Zasiłek celowy nie zostanie wypłacony jeżeli po zmarłej osobie wypłacono świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego. W obecnym projekcie nie ma informacji dotyczącej wysokości zasiłku celowego.