Dla chętnych: 6000 zł za miesiąc szkolenia wojskowego już teraz. Premier Tusk: każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział najpóźniej w 2026 r.

Już obecnie można zgłosić się na ochotnika do 27-dniowego wojskowego szkolenia podstawowego w ramach 12 miesięcznej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Można zrezygnować z tej służby w każdym momencie, a za miesiąc służby dostaje się obecnie 6000 zł brutto (w przypadku osób do 26 roku życia jest to 6000 zł netto). W 2027 roku Polska osiągnie możliwość przeszkolenia wojskowego 100 tys. ochotników w ciągu roku - poinformował 11 marca 2025 r. premier Donald Tusk.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (DZSW) - na czym polega

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest przewidziana i określona obecnie obowiązującymi przepisami:

- art. 143-151 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. 2022 poz. 1078).



Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest pełniona przez okres do 12 miesięcy i składa się ze:

1) szkolenia podstawowego w wymiarze do 28 dni - w tym czasie kandydat pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten etap zakończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej - chyba, że kandydat zrezygnuje z kontynuowania szkolenia;

2) szkolenia specjalistycznego w wymiarze do 11 miesięcy. Szkolenie specjalistyczne jest połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. W trakcie szkolenia specjalistycznego dowódca może wyznaczyć żołnierza na inne stanowisko niż to, które mu wcześniej przydzielono. Na zakończenie tego okresu żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie mógł złożyć wniosek o służbę zawodową, terytorialną czy rezerwę aktywną.



Czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może być skrócony dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych:

1) realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa;

2) pobierających i kończących naukę w oddziale przygotowania wojskowego;

3) realizujących programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Co istotne, zgodnie z ww. przepisami, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa może zostać przerwana w każdym czasie:

1) z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych;

2) na wniosek osoby odbywającej służbę.



Osobę, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe, przenosi się na jej wniosek do aktywnej rezerwy albo terytorialnej służby wojskowej, a w przypadku braku takiego wniosku przenosi się ją do pasywnej rezerwy. Osoba taka, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia specjalistycznego.



Osobę, która nie ukończyła szkolenia podstawowego zwalnia się z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przenosi do pasywnej rezerwy.

Kto może odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

Kandydat do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej powinien spełniać poniższe wymagania:

- wiek minimum 18 lat;

- polskie obywatelstwo;

- niekaralność za przestępstwo umyślne;

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby;

- wykształcenie co najmniej podstawowe;

- nieposzlakowana opinia.



Aby wstąpić do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej należy zarejestrować się na portalu www.zostanzolnierzem.pl oraz złożyć wniosek w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wniosek można również złożyć podczas kwalifikacji wojskowej.



Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu);

3) kopie innych dokumentów, w szczególności:

- certyfikaty językowe (oryginał do wglądu);

- świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych (oryginał do wglądu);

- posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami tj. prawo jazdy (oryginał do wglądu).



Potem kandydat zostanie skierowany na badania, które mają stwierdzić, czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Końcowym etapem postępowania będzie wydanie orzeczenia o zdolności do służby (lub jej braku) i karty powołania na szkolenie.

Korzyści z odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 150 ustawy o obronie Ojczyzny, osoba odbywająca dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzymuje uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (aktualne 6000 zł brutto – w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia jest to 6000 zł netto).



Osoby, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.



Okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Inne korzyści:

- bezpłatne zakwaterowanie,

- bezpłatne wyżywienie,

- ulga na przejazdy PKP,

- ubezpieczenie i bezpłatna opieka medyczna,

- pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

- ochrona stosunku pracy (jeżeli dana osoba est zatrudniona), po ukończeniu szkolenia, jeżeli nie zostanie powołana do zawodowej służby wojskowej,

- możliwość nabycia bezpłatnych uprawnienie i kwalifikacji w tym np: kierowców C, C+E, D, operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka, skoczka spadochronowego.



W czasie pełnienia szkolenia specjalistycznego DZSW nie ma obowiązku skoszarowania w jednostce wojskowej.

Premier Tusk: w 2027 r. będzie możliwość przeszkolenia wojskowego 100 tys. ochotników rocznie

Premier Donald Tusk w dniu 11 marca 2025 r. na początku posiedzenia rządu odniósł się do pomysłu powszechnych szkoleń wojskowych, który przedstawił 7 marca br w Sejmie. Jak zaznaczył, program jest ciągle konsultowany z szefem MON Władysławem Kosiniak-Kamyszem.



Premier przekonywał, że chętnych do służenia ojczyźnie nie brakuje, ale - jak tłumaczył - szkolenia nie są obecnie dostępne powszechnie. "Musimy zwiększyć zdecydowanie możliwości państwa, by każdy zainteresowany, każda zainteresowana szkoleniem wojskowym, mógł i mogła w nim uczestniczyć" - powiedział. "Poza armią zawodową i poza WOT musimy zbudować de facto armię rezerwistów i temu będą służyły nasze działania" - dodał.



Tusk przypomniał, że obecnie zasadnicze szkolenie wojskowe trwają miesiąc i każda osoba, która bierze w nich udział, otrzymuje 6 tys. zł. "Dla nas najważniejsze jest, żeby każdy zainteresowany mógł najpóźniej w 2026 r. w takim szkoleniu uczestniczyć. To oznacza zadanie trudne, ale wiem, że wykonalne" - powiedział szef rządu.

Do 2027 r. liczba szkolonych ma być - jak wskazał premier - podwojona. "W 2027 r. osiągniemy możliwość przeszkolenia 100 tys. ochotników w ciągu roku" - zadeklarował, dodając, że najprawdopodobniej do końca marca zostaną przygotowane propozycje resortu obrony, w jaki sposób będzie funkcjonował model zwiększający liczbę dostępnych szkoleń.

Ważne Aktualnie szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może przejść rocznie ok. 40 tys. osób. Miesięczne szkolenie podstawowe to wstęp do służby w wojskach operacyjnych; kandydaci odbywają je w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którą następnie mogą kontynuować na trwającym do 11 miesięcy szkoleniu specjalistycznym; po tym mogą np. ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej.

Szef rządu zadeklarował, że każdy pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, kto będzie zainteresowany dobrowolnymi szkoleniami wojskowymi otrzyma "dokładne informacje", w jaki sposób takie szkolenie może odbyć.

Więcej benefitów dla ochotników

Ponadto - jak zapowiadali w ostatnich dniach przedstawiciele MON - udział w szkoleniu ma wiązać się z różnymi zachętami i benefitami.



Odnosząc się do tej kwestii Tusk zadeklarował, że przeanalizowana zostanie np. możliwość zapewnienia zainteresowanym w czasie szkolenia skończenia kursu zawodowego prawa jazdy.



Premier dodał, że rząd przy szkoleniach chce wykorzystać potencjał tkwiący w weteranach, np. misji w Iraku czy Afganistanie, którzy nie są już związani z wojskiem. "Mówimy o świetnych żołnierzach, którzy zakończyli służbę, np. z GROM-u, czy komandosach z Lublińca; wykorzystamy ich wiedzę, zdolności tworząc centrum, które roboczo ktoś nazwał +Druga misja+. W tych szkoleniach będą bezcenni" - stwierdził Tusk.

Ministrowie i ich urzędnicy też przejdą przeszkolenie wojskowe

Premier Donald Tusk poinformował też, że dobrowolne przeszkolenie wojskowe przejdą także członkowie rządu i ich urzędnicy. Dodał, że poinformował już o tym ministrów i zostało to przyjęte "z pełnym zrozumieniem".

