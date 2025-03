Dodatek emerytalny dla psa w 2025 r. Jakie obowiązki ciążą na opiekunach emerytowanych psów służbowych? Na jaki zwrot kosztów mogą liczyć opiekunowie emerytowanych psów służbowych? Co z obowiązkowymi szczepieniami oraz wizytami u weterynarza?

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 grudnia 2021 r. 22 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji regulują m.in. kwestie dotyczące przechodzenia na emeryturę psów i koni służbowych. Na ich podstawie opiekunowie psów i koni służbowych, które przeszły na emeryturę, mogą otrzymać ryczałt na wyżywienie oraz zwrot kosztów opieki weterynaryjnej.

REKLAMA

Kiedy pies służbowy może zostać wycofany?

Pies służbowy może zostać wycofany z użycia po ukończeniu przez niego 9 roku życia. Może zostać także wycofany w przypadku:

trwałej utraty sprawności użytkowej; wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia.

By pies służbowy mógł przejść na emeryturę, należy powołać specjalną komisję, w której skład wchodzą: koordynator, lekarz weterynarii oraz inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej. Następnie sporządza się protokół, w celu wycofania z użycia psa służbowego. Kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza ten protokół. Opiekunem takiego psa w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. W następnej, inny opiekun psa służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. A w przypadku, gdy nie zostanie powierzony opiekunowi, można go powierzyć innemu policjantowi lub pracownikowi Policji, emerytowanemu policjantowi lub policjantowi zwolnionemu ze służby w Policji, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki, a także posiada wiedzę i umiejętności, by zająć się zwierzęciem. Gdy znajdzie się więcej kandydatów, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Podobnie jest z opiekunami emerytowanych psów służbowych w Państwowej Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, czy Straży Marszałkowskiej.

Obowiązki opiekuna wobec emerytowanego psa służbowego

Emerytowany pies służbowy poddawany jest:

obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie; innym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym - według wskazań lekarza weterynarii; okresowym badaniom stanu zdrowia - nie rzadziej niż dwa razy do roku, jednak nie częściej niż cztery razy do roku; odrobaczeniom - nie rzadziej niż dwa razy do roku, jednak nie częściej niż cztery razy do roku; bieżącemu zabezpieczeniu przed pasożytami zewnętrznymi; innym zabiegom profilaktycznym - według wskazań lekarza weterynarii.

Ponadto, opiekun emerytowanego psa ma obowiązek zapewnić prawidłowe utrzymanie zwierzęcia, które obejmuje m.in. racjonalne żywienie, stały dostęp do czystej i świeżej wody, dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym, pielęgnację i utrzymanie w czystości, a także warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych zwierzęcia. Żywienie psa musi być dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opiekunowie posiadający pod swoją opieką emerytowane psy służbowe mogą liczyć na ryczałt na kosztów wyżywienia. Ryczałt wypłacany jest co miesiąc z góry. Dzienna stawka na wyżywienie emerytowanego psa służbowego zależna jest od wagi zwierzęcia oraz od tego, czy jest okres letni czy zimowy. Za okres zimowy przyjęty został okres od 1 listopada do 31 marca następnego roku.

Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia wynosi:

dla psa służbowego wycofanego z użycia o wadze do 20 kg: w okresie letnim - 7 zł, w okresie zimowym - 10 zł, któremu podniesiono normę wyżywienia: w okresie letnim - 9 zł,

w okresie zimowym - 13 zł; dla psa służbowego wycofanego z użycia o wadze powyżej 20 kg: w okresie letnim - 10 zł, w okresie zimowym - 13 zł, któremu podniesiono normę wyżywienia: w okresie letnim - 13 zł,

w okresie zimowym - 17 zł.

Oznacza to, że - przy założeniu, że miesiąc trwa 31 dni - miesięczną, maksymalną kwotą, jaką może uzyskać opiekun emerytowanego psa służbowego po podniesieniu normy wyżywienia jest:

dla małych psów latem: 279 zł, a zimą: 403 zł

dla dużych psów latem: 403 zł, a zimą: 527 zł

Ponadto, opiekunowie mogą liczyć na pokrycie kosztów związanych z zabiegami profilaktycznymi oraz leczeniem emerytowanego psa służbowego. Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, należy przedstawić dokumenty je potwierdzające, np. rachunki. Koszty związane z utylizacją zwłok emerytowanego psa służbowego także są pokrywane.