Wielkanocne wydatki Polaków a realne potrzeby, czyli słynne: nie jedz bo to na Święta - zjedz bo się zmarnuje. A co piciem? Policja ostrzega, że trwa akcja: Bezpieczna Wielkanoc 2025

Ile to już razy słyszeliśmy z ust naszych Mam, Babć czy Ciotek: nie jedz bo to na Święta, a za dwa/trzy dni: zjedz bo się zmarnuje albo zrobiłam więcej: weźmiesz sobie. Jak w rzeczywistości kształtują się w tym roku wielkanocne wydatki Polaków w opozycji do realnych potrzeb? Czy znowu dopadł nas konsumpcjonizm? Tak, bo dla niektórych ważny jest też alkohol na wielkanocnym stole, ale uwaga policji ostrzega, że trwa akcja: BEZPIECZNA WIELKANOC 2025.

Jak zwyczaj nakazuje w Wielką Sobotę idzie się z koszyczkiem do święcenia, a w Niedzielę spożywa się Wielkanocne Śniadanie. Polacy lubią ucztować i nie żałują sobie na jedzenie. Przygotowania do świąt zawsze wiążą się z dużymi wydatkami. Konsumpcjonizm towarzyszy nam na każdym kroku. Ozdoby wielkanocne, kwiaty, jedzenie, ubrania i inne wydatki. Koszty są ogromne, a wynagrodzenie nie zawsze do tego proporcjonalne. O Polakach mówi się zastaw się a postaw się, coś w tym jest. Poniżej opis ciekawego badania, bo jak się okazuje, wydajemy na jedzenie, ale też na alkohol. Są jednak od tego pewne wyjątki.

Świąteczne wydatki Polaków. Wielkanoc 2025. Co czwarty Polak nie zamierza na Wielkanoc wydać ani grosza na świąteczny alkohol

Z najnowszego rynkowego raportu wynika, że w 2025 roku:

24% Polaków w ogóle nie uwzględnia alkoholu w swoich wielkanocnych wydatkach;

osoby, które planują jego zakup na świąteczny stół, najczęściej chcą zapłacić w sumie 50-100 zł lub poniżej 50 zł – odpowiednio 18,8% i 17%. Dalej w zestawieniu widać 100-150 zł – 10,6%. Natomiast najmniej konsumentów wskazuje 400-500 zł oraz powyżej 500 zł – 1,5% i 1,8%.

Autorzy raportu przypominają, że dla handlu okres przedświąteczny jest jednym z najważniejszych w roku, po letnich pikach. Spadek spożycia może jeszcze nakręcić promocje, nawet w Wielki Piątek. Do tego dodają, że mimo ww. wyników, plaga nietrzeźwych kierowców w święta może być identyczna jak w latach poprzednich, bo nie chodzi o to, ile Polacy kupują alkoholu, ale jak odpowiedzialnie i w jakich warunkach go spożywają.

– W zeszłorocznym badaniu mniej osób twierdziło, że nic nie wyda na świąteczny alkohol. Różnica rdr. to blisko 9 p.p. Natomiast z naszego tegorocznego raportu wynika, że podczas zakupów wielkanocnych konsumenci zamierzają oszczędzać głównie na alkoholu. Na taką postawę wpływa kilka czynników. Po pierwsze, napoje procentowe są coraz droższe i nie zaspokajają pierwszej potrzeby konsumentów. Po drugie, wszędzie mówi się o tym, że alkohol, nawet w małych ilościach, jest niebezpieczny dla zdrowia. I trend mniejszego spożycia cały czas się utrwala – mówi Robert Biegaj, współautor raportu z Shopfully.

Następny w zestawieniu wydatków na świąteczny alkohol jest przedział 100-150 zł, wskazywany przez 10,6% Polaków. Niezdecydowani pod tym względem rodacy stanowią 9,8%. Z kolei 150-200 zł deklaruje 7,4% konsumentów, 200-300 zł – 6%, 300-400 zł – 3,2%, powyżej 500 zł – 1,8%, a 400-500 zł – 1,4%. – Poziom planowanych wydatków nie informuje o ilości alkoholu, jaki Polacy zamierzają wypić. Dla przykładu, w oparciu o dane UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito, należy szacować, że za 100-150 zł konsument średnio może kupić 25-38 piw bądź od litra do półtora litra wódki – wskazuje ekspert.

Bezpieczna Wielkanoc 2025. AKCJA POLICJI TRWA

W komunikatach policji czytamy: W tym wyjątkowym okresie funkcjonariusze Policji zadbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci pełniący służbę w czasie świąt będą zwracać uwagę m.in. na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących oraz przestrzeganie przez nich ograniczeń prędkości . Sprawdzą również, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Dodatkowo funkcjonariusze będą monitorować płynność ruchu na głównych trasach komunikacyjnych kraju.

Przy okazji Wielkanocy co roku wiele mówi się o nietrzeźwych kierowcach. – To prawdziwa plaga. Nie pomagają tutaj kolejne zaostrzenia przepisów, bo to w dużej mierze jest problem mentalny naszego społeczeństwa. Jednak, w mojej ocenie, skala problemów powodowanych przez nietrzeźwych kierowców nie ma związku z deklarowanymi wydatkami na zakup alkoholu na świąteczny stół. W moim przekonaniu, liczy się nie ilość wypitego alkoholu, a odpowiedzialność w trakcie jego spożywania – komentuje Robert Biegaj.

Patrząc z perspektywy handlu, autorzy raportu przypominają, że ogólnie w Polsce spada sprzedaż alkoholu, zarówno pod względem wolumenu, jak i całej wartości. Z dostępnych źródeł informacji wynika, że np. w 2023 roku zmniejszyła się sprzedaż piwa o ponad 6% rdr. Podobnie było z wódką. Z kolei w ub.r. sprzedaż piwa zmalała rdr. o 2%. Jak szacują eksperci rynkowi, było to najniższym wynikiem od 20 lat.

– Warto też dodać, że konsumpcja alkoholu w Polsce w 2023 roku osiągnęła najniższy poziom od 17 lat. Od 2018 roku dwucyfrowo spadło też spożycie piwa przypadające na jednego mieszkańca. Co więcej, różnego rodzaju badania opinii społecznej pokazują też, że nawet czterech na dziesięciu ankietowanych ogranicza spożycie alkoholu. Biorąc to wszystko pod uwagę, można założyć, że z roku na rok branża alkoholowa staje się coraz mniej rentowna, ale tak nie jest. Producenci i sprzedawcy cały czas szukają wyjścia z ww. sytuacji i co rusz wdrażają nowe pomysły – zauważa znawca rynku retailowego.

Jak podsumowuje Robert Biegaj, handel przed świętami zawsze mocno stawiał na promocję alkoholi, bo to jest dla nich ważny okres, zaraz po pikach letnich, majówkach itp. Sieci handlowe prześcigają się w pomysłach i tutaj od lat nic się nie zmienia. Z reguły stawiają na duże akcje promocyjne, np. 10 piw gratis za zakup 10. Natomiast z uwagi na fakt, że sprzedaż alkoholu spada, sprzedawcy mocno między sobą rywalizują i prześcigają się w coraz to odważniejszych kampaniach. Głównie chodzi o dyskonty, ale nie tylko.

Źródło i opis metody analitycznej/badawczej: Badanie zostało przeprowadzone w dniach 02-03.04.2025 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Shopfully w ramach raportu pt. „Świąteczne wydatki Polaków. Wielkanoc 2025” na próbie 1008 konsumentów w wieku 18-80 lat.