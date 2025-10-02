REKLAMA

Kamizelka kuloodporna i hełm dla każdego obywatela. Już wkrótce będzie można uzupełnić swój plecak ewakuacyjny. Trwają prace w sejmie

Kamizelka kuloodporna i hełm dla każdego obywatela. Już wkrótce będzie można uzupełnić swój plecak ewakuacyjny. Trwają prace w sejmie

02 października 2025, 08:03
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
wojna, wojna w Ukrainie, konflikt, bezpieczeństwo, sejm
Kamizelka kuloodporna i hełm dla każdego obywatela. Już wkrótce będzie można uzupełnić swój plecak ewakuacyjny. Trwają prace w sejmie
W Sejmie trwają obecnie prace nad poselskim projektem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Projekt ten ma na celu umożliwienie dostępu do pasywnych środków ochrony osobistej, takich jak kamizelki kuloodporne i nowoczesne hełmy wojskowe. Zmiana ta ma podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli w związku z trwającym konfliktem na Ukrainie.

Wpływ zniesienia ograniczeń w dostępie do kamizelek kuloodpornych oraz hełmów wojskowych na poziom bezpieczeństwa publicznego

Obecnie zasady zakupu tego typu środków ochrony osobistej, są ściśle określone przez obowiązujące przepisy, które mówią o kamizelkach i hełmach przeznaczonych do użytku wojskowego lub policyjnego, ograniczając ich sprzedaż do:

  • przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia,
  • przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, które powołały swoje wewnętrzne służby ochrony,
  • szkół kształcących w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, a także
  • przedsiębiorców prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegającym się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Według autorów projektu, zniesienie wyżej wymienionych ograniczeń nie będzie mieć negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa publicznego, ponieważ środki ochrony osobistej są wyposażeniem czysto pasywnym.

W praktyce – ograniczenie dostępu do środków ochrony osobistej jest stosowane rozszerzająco

Jak uzasadnia wnioskodawca, choć na rynku znajdują się kamizelki kuloodporne przeznaczone dla osób cywilnych, lub mówiąc szerzej, o przeznaczeniu innym niż ściśle wojskowe lub policyjne – to w praktyce ich sprzedaż przez podmioty koncesjonowane, nie jest dokonywana osobom cywilnym. Na rynku obraca się hełmami starszego typu, traktowanymi jako przedmioty o charakterze kolekcjonerskim i z tego powodu dostępnymi dla każdego. Nie chodzi jednak wyłącznie o hełmy z okresu drugiej wojny światowej, ale również o hełmy kompozytowe, np. te stosowane w operacji „Pustynna Burza”, które mimo posiadania walorów zabytkowych, pod względem niektórych cech – nie różnią się wiele od dzisiejszych wyrobów.

Konflikt na Ukrainie jako potencjalne zagrożenie ze wschodu, powodem podejmowania działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa

Poselski projekt argumentuje zmianę prawa ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie. Trudno odmawiać obywatelom Polski, szczególnie tym którzy zamieszkują wschodnie rejony – dostępu do środków ochrony osobistej. Obecnie osoby podejmujące działania w kierunku zwiększenia swojego bezpieczeństwa, z jednej strony narażają się na zarzut łamania prawa, a z drugiej strony - wystawiają sią na działanie różnego rodzaju oszustów, oferujących atrapy środków ochrony osobistej, trudnych do odróżnienia dla osób nie posiadających fachowego przygotowania w tej dziedzinie. Wnioskodawca porusza również kwestię obecnych na Ukrainie misji humanitarnych oraz trwającej tam aktywności dziennikarskiej. Uczestnicy tych misji oraz dziennikarze relacjonujący wojnę, przed udaniem się w potencjalnie niebezpieczne rejony, powinni móc się wyposażyć w takie środki ochrony osobistej, które mogą uratować im życie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca przygotowanie plecaka ewakuacyjnego

Przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, który - być może (jeżeli ww. poselski projekt ustawy spotka się z uznaniem sejmu, a w dalszym ciągu - senatu i prezydenta) - już niebawem, będzie mógł zostać uzupełniony o profesjonalną kamizelkę kuloodporną i hełm wojskowy, zaleca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„W czasie wojny i kryzysu życie staje się nieprzewidywalne, a codzienność pełna jest zagrożeń i niepewności. W takich chwilach kluczowe jest zachowanie zimnej krwi, przygotowanie do ewakuacji i poszukiwanie sposobów na minimalizowanie ryzyka. (...) Dowiedz się, jak skompletować plecak ewakuacyjny który jest niezbędnym elementem przygotowań na wypadek nagłych sytuacji kryzysowych. Powinien zawierać najważniejsze rzeczy, takie jak dokumenty, leki, woda, żywność na kilka dni, latarkę czy powerbank. Przygotowanie plecaka z wyprzedzeniem zwiększa szanse na szybkie i bezpieczne działanie w przypadku ewakuacji.” - informuje RCB.

Poniżej, można zapoznać się z infografiką, prezentującą szczegółowo to, co powinno znaleźć się w takim plecaku:

plecak ewakuacyjny

plecak ewakuacyjny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na budżet państwa, rynek pracy oraz likwidację szarej strefy

Proponowana regulacja poprzez umożliwienie osobom fizycznym nabywania pasywnych środków ochrony osobistej w koncesjonowanych podmiotach operujących na rynku broni, amunicji i technologii wojskowych lub policyjnych spowoduje ograniczenie nielegalnego obrotu tymi przedmiotami oraz wzrost obrotów podmiotów legalnie działających, co spowoduje wzrost przychodów podatkowych budżetu. Przewidywany wzrost obrotu sektora od 5 do 10 mln złotych w pierwszym roku obowiązywania nowelizacji. Ponadto należy wskazać, że wraz z rozwojem kultury ochrony pasywnej w Polsce, zysk dla przedsiębiorców będzie się powiększać.

Ponad to, proponowana zmiana spowoduje powstanie nowych podmiotów produkujących przedmiotowe środki ochrony dla obywateli, co pociągnie za sobą utworzenie nowych miejsc pracy.

Kiedy można spodziewać się wejścia nowych przepisów w życie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zakończyły się konsultacje społeczne, w ramach których do dnia 4 maja br. głos zabrały 3548 osoby.

Podstawa prawna:

Poselski projekt zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr RPW/11625/2025)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1743)

Źródło: INFOR
Prawo
