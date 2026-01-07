REKLAMA

Ile trwa okres wypowiedzenia? Nie zawsze tyle, ile wydaje się pracownikowi. Na gruncie przepisów trzy miesiące to czasami nawet 120 dni

Ile trwa okres wypowiedzenia? Nie zawsze tyle, ile wydaje się pracownikowi. Na gruncie przepisów trzy miesiące to czasami nawet 120 dni

07 stycznia 2026, 11:24
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Na gruncie prawa pracy trzy miesiące to czasami nawet 120 dni
Ile trwa okres wypowiedzenia? Nie zawsze tyle, ile wydaje się pracownikowi. Na gruncie przepisów trzy miesiące to czasami nawet 120 dni
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Znajomość przepisów prawa pracy ma duże praktyczne znaczenie zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Warto przy tym pamiętać, że nie zawsze można je interpretować potocznie, a takie działanie czasami może prowadzić do tego, że trzy miesiące będą trwały nawet 120 dni.

Ile trwa okres wypowiedzenia?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem duże praktyczne znaczenie ma znajomość przepisów dotyczących obliczania terminów. Bo choć wypowiedzenie liczy się w dniach, tygodniach lub miesiącach i może się wydawać, że każdy sobie z tym poradzi, to jednak w tym wypadku tych określeń nie należy rozumieć potocznie. Tymczasem mają one istotny wpływ na to, od kiedy pracownik będzie mógł być dyspozycyjny dla nowego pracodawcy albo też kiedy na jego wynagrodzenie wpłynie ostatni przelew od pracodawcy. Na co w takiej sytuacji należy zwrócić uwagę?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę może złożyć każda ze stron umowy, a do zakończenia stosunku pracy dochodzi w tym wypadku dopiero z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy te zostały ustalone w przepisach ustawy, należy jednak pamiętać o tym, że strony mogą je zmodyfikować w postanowieniach łączącej je umowy, przy zachowaniu zasady korzystności, czyli nie mogą one być krótsze niż te określone przez ustawodawcę.

Ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Na gruncie przepisów trzy miesiące to czasami nawet 120 dni

Niezależnie od tego, czy oświadczenie złoży pracownik, czy pracodawca, bieg okresu wypowiedzenia jest zawsze taki sam. I zawsze moment, w którym oświadczenie zostanie złożone ma duże praktyczne znaczenie, bo przesunięcie go o jeden dzień, może w niektórych przypadkach oznaczać, że stosunek pracy będzie trwał prawie o kalendarzowy miesiąc dłużej. Dlaczego tak jest? Bo jak wynika z art. 30 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. To zaś oznacza, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zostanie złożone w inny dzień niż ostatni dzień miesiąca (w przypadku okresów określonych w miesiącach) oraz w inny niż piątek (w przypadku terminów określonych w tygodniach), to w rzeczywistości będą one trwały dłużej niż potocznie rozumiany tydzień lub miesiąc. Momentem rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia określonego w tygodniach jest bowiem pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia, a wypowiedzenia określonego w miesiącach, pierwszy dzień kalendarzowy następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Nie ma przy tym znaczenia to, że niektóre miesiące mają 30 dni, inne 31, a luty może trwać 28 lub 29 dni. Okres wypowiedzenia zawsze kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład

Pan Patryk jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa trwa już ponad 10 lat, więc okres jej wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracownik chciałby zmienić pracę. Z nowym pracodawcą umówił się, że rozpoczną współpracę od kwietnia 2026 r. W związku z tym w dniu 2 stycznia złożył obecnemu pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu, zakładając, że skoro obejmie w styczniu wszystkie dni robocze, to jego bieg zakończy się z końcem marca. Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przypadku bieg okresu wypowiedzenie rozpocznie się dopiero 1 lutego, a zakończy się z końcem kwietnia. Będzie więc trwał zdecydowanie dłużej, niż potocznie rozumiane 3 miesiące.

Przykład

Pani Monika jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony. Staż pracy u danego pracodawcy jest w jej wypadku krótszy niż 6 miesięcy, a okres wypowiedzenia umowy to 2 tygodnie. Pracodawca złożył pracownicy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w dniu 7 stycznia (w środę). Okres wypowiedzenia zakończy się więc dopiero w dniu 31 stycznia (w sobotę).

Na to też warto zwrócić uwagę

O czym jeszcze trzeba pamiętać w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę? Na przykład o tym, że jak wynika z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie. Powinno, czyli nie musi. Oczywiście dla celów dowodowych forma pisemna ma istotne znaczenie, jednak należy mieć świadomość, że również ustne złożenie takiego oświadczenia będzie skuteczne i pociągnie za sobą przewidziane w przepisach konsekwencje. Ponadto, strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, a takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar tego zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia (także w przypadku jego skrócenia).

Podstawa prawna

art. 30–36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Źródło: INFOR
