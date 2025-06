1 mln osób (większość niepełnosprawna). Za niski zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł dla stopnia umiarkowanego

Wiecie jak dużo osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny? To naprawdę dużo uprawnionych. Przeszło 1 mln osób na zasiłku pielęgnacyjnym. Aż 1 000 000 uprawnionych (głównie osób niepełnosprawnych i to głównie ze stopniem umiarkowanym)! Obecna wartość zasiłku pielęgnacyjnego to tylko 215,84 zł. Uwzględniając inflację za ostatnie 5 lat, to za mało dla osoby otrzymującej zasiłek pielęgnacyjny (sam dodatek nie był waloryzowany od 2019 r.). Natomiast 216 000 000 zł miesięcznie na zasiłek pielęgnacyjny to bardzo dużo dla budżetu. Rząd podjął więc decyzję, że zasiłek pielęgnacyjny będzie marginalizowany poprzez brak podwyżki. Uderza to w interesy osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem otrzymywać mają świadczenie wspierające więc one nie stracą na braku podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny mogą też otrzymywać osoby bez stopnia niepełnosprawności. Zasiłek otrzymują przecież nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także osoby, która ukończyła 75 lat. Jeżeli jednak taka osoba ma status emeryta albo rencisty, to otrzyma dodatek pielęgnacyjny.

Ważne Jest wyższy niż zasiłek pielęgnacyjny (ten 215,84 zł). Dla porównania Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 348,22 zł miesięcznie. I jest co roku waloryzowany.

Ma więc już dziś zagwarantowaną podwyżkę w 2026 r., 2027 r., 2028 r. itd. Zasiłek pielęgnacyjny ma prawdopodobnie zagwarantowany brak podwyżki do 2028 r. bo taka data padała w odpowiedziach na interpelacje poselskie w Sejmie (data kolejnej weryfikacji ustawowej wysokości zasiłku - odbywa się raz na trzy lata).

Zasiłek pielęgnacyjny - kto otrzyma

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; - osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie; - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile wynosi - dla Ministra Finansów - wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, gdyby jednak jego wysokość została podniesiona w 2025 r. a nie 2027 r. albo 2028 r.?

W tej perspektywie budżetu za dużo Polaków pobiera pielęgnacyjny. Przeszło 1.000.000. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Wszyscy się zgadzamy, że to jest "tylko". No, ale dla budżetu to nie jest "tylko", ale "aż". Koszt dla budżetu prawie 2,6 mld zł rocznie. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł.

Te liczby tłumaczą dlaczego nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. I nie ma znaczenia, że ostatnia była w ….. 2019 r.

Sonda: Jak wysokość zasiłku pielęgnacyjnego widzą internauci?

515,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego - to oczekiwana wartość zasiłku pielęgnacyjnego:

Zasiłek pielęgnacyjny (nie ma kryterium dochodowe - nie można go zamrozić) zasiłek rodzinny (jest kryterium dochodowe - można je zamrozić)

Zasiłek pielęgnacyjny nie ma ustalonego progu dochodowego, co oznacza, że nie można ograniczyć liczby osób uprawnionych do niego poprzez zmrożenie tego progu. Np. zamrożenie progów jest możliwe w zasiłkach rodzinnych.

Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kwota 215,84 zł to za mało, zwłaszcza po uwzględnieniu inflacji, to każda podwyżka o 100 zł wiązałaby się z rocznym wydatkiem budżetu wynoszącym 1,2 miliarda złotych. Z powodu problemów budżetowych Polska nie dysponuje takimi środkami na podwyżkę o 100 zł, a co dopiero na zwiększenie świadczenia do 515,84 zł miesięcznie. Ważne jest również, że zasiłek ten trafia do osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości ubiegania się o wyższe świadczenie wspierające (w 2025 r. maksymalnie 4134 zł.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r.?

WAŻNE! Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r. kosztował budżet 2457 mld zł. W 2025 r. będzie to 2596,2 mld zł. Budżet wyda na ten zasiłek o 139 mln zł więcej.

Zmniejszenie liczby uprawnionych do zasiłku rodzinnego na 2025 r. poprzez zamrożenie progów dochodowych i podwyżkę pensji minimalnej do 4666 zł

W przypadku zasiłku rodzinnego sytuacja wygląda inaczej. W 2025 roku rząd zdecydował się zamrozić progi dochodowe na bardzo niskim poziomie, co skutkowało "wypchnięciem" z programu kilkuset tysięcy osób. Na skutek tego, według rządowych szacunków, liczba osób uprawnionych zmniejszyła się o 275 600 (z około 1 miliona), co pozwoliło zaoszczędzić rocznie około 380-400 milionów złotych (w 2025 roku).

Podobnego kroku, mającego na celu zmniejszenie liczby beneficjentów i wydatków na zasiłek pielęgnacyjny, rząd nie może podjąć. Dlaczego miałby to zrobić? Mamy trudna sytuację budżetową.

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 2024 r. – rok trwa i nie mamy danych 2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 600 2026 r. 700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł) 2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł)

Źródłem tych informacji są dane dołączone do projektu rozporządzenia, które zamroziło w 2025 r. kwoty ww. zasiłków na poziome 2024 r.

Informacje dla 2023 r. o liczbie osób pobierających świadczenia i zasiłki

Dana dla m.in zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 r. RCL

Przewidywania rządowe dla 2025 r.- 2027 . co do liczby osób pobierających świadczenia i zasiłki

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r. Shutterstock