Maj należy do pielęgniarek i położnych! W dniu 5 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Położnej, dzień 8 maja to Dzień Polskiej Położnej, a 12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Pielęgniarki i położne są niezastąpione na każdym etapie leczenia i opieki nad pacjentem – od narodzin, przez chorobę, aż po opiekę paliatywną. Wspierają nie tylko zdrowie fizyczne, ale też emocjonalne potrzeby pacjentów i ich rodzin. Ich zaangażowanie, wiedza i empatia są fundamentem bezpiecznego i skutecznego leczenia.

12 maja: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

W tym szczególnym dniu wiele szpitali, ZOZ, urzędów i instytucji składa Wszystkim Paniom i Panom wykonującym zawód pielęgniarki/pielęgniarza i położnej, serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie oraz trud wkładane w codzienne poświęcenie w pracy dla dobra pacjentów. Praca Pielęgniarek/ Pielęgniarzy i Położnych zasługuje na szczególne docenienie i wyrazy uznania! Celem tego szczególnego dnia jest docenienie pracy pielęgniarek i położnych oraz ich poświęcenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.

Data 12 maja nie jest przypadkowa – przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. W Polsce, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, dzień ten obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, podkreślając rolę obu tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej.

Dbają o życie zdrowie innych a same żyją krócej!

To zatrważające, ale okazuje się, że pielęgniarki i położne żyją krócej niż reszta społeczeństwa. Pielęgniarki i położne są niezastąpione na każdym etapie leczenia i opieki nad pacjentem – od narodzin, przez chorobę, aż po opiekę paliatywną. Wspierają nie tylko zdrowie fizyczne, ale też emocjonalne potrzeby pacjentów i ich rodzin. Ich zaangażowanie, wiedza i empatia są fundamentem bezpiecznego i skutecznego leczenia. Jak wynika z Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – „Pielęgniarka, Położna – zawody deficytowe w Polskim systemie ochrony zdrowia” praca personelu pielęgniarskiego nie jest łatwa, w Polsce średnia wieku pielęgniarek przekracza 53 lata, a czas ich życia jest krótszy niż u statystycznej kobiety. Jak czytam w opisie raportu na stronie hematoonkologia.pl: "Stres, zdarzenia niepożądane, odpowiedzialność za ludzkie życie, to codzienność, z którą muszą mierzyć się pracownicy personelu pielęgniarskiego i położniczego. Wykonywanie tego zawodu to również długie godziny pracy, często w zmęczeniu i trudnych warunkach, co powoduje również zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Konsekwencją powyższych problemów, jest to, że statystyczna pielęgniarka żyje krócej niż statystyczna Polka, gdzie średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 62,3 roku (przy czym GUS zaznacza, że wiek środkowy kobiet zmarłych wg GUS to 81,8 lat). Ponadto średnia wieku pielęgniarek przekracza 53 lata, a do 2030 r. aż 65% obecnie zatrudnionych pielęgniarek i 60% położnych będzie w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych. To również zmęczenie fizyczne i psychiczne, a praca w ciągłym stresie może prowadzić do wypalenia zawodowego, chorób czy depresji.".

Ważne Jeszcze w 2024 r., ale i w latach ubiegłych mgr Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ekspert Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, jaki całe środowisko zwracało i wciąż zwraca uwagę na problemy w tym zakresie: „Od dawna komunikowaliśmy o problemach związanych z krótkim czasem życia pielęgniarek i położnych, cały czas są potrzebne zmiany, które pozwolą zmienić rzeczywistość oraz komfort ich pracy. Wciąż brak zastępowalności pokoleń dla grupy personelu, który osiągnął już wiek emerytalny. Należy zwrócić również uwagę, że pielęgniarki to często linia pierwszego kontaktu z pacjentem i są one przez to obarczone udzieleniem informacji pacjentom czy jego rodzinie lub pomocy samemu pacjentowi, który często, trafiając do szpitala, jest zagubiony”.

Jaka ustawa reguluje zawód pielęgniarki?

Zawód pielęgniarki ale też i położnej reguluje wspólna ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2025 r. poz. 129).Ustawa określa zasady:

wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;

uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;

kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej;

kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej.