Rząd techniczny - co to jest? Pomysł Jarosława Kaczyńskiego

1600 zł plus na dziecko w czerwcu 2025 r. - bo jednoczesna wypłata dwóch transz 800 plus? ZUS wyjaśnia dlaczego nie

W czerwcu 2025 r. będzie miała miejsce podwójna wypłata 800 plus, w jednym dniu. Jak tylko pojawił się ten komunikat ZUS, to wielu Polaków myślało, że w czerwcu będzie przysługiwało 1600 zł plus na dziecko, bo właśnie będzie miała miejsce jednoczesna wypłata dwóch transz 800 plus. Wyjaśniamy dla kogo, dlaczego i jakie są zasady wypłaty w tym miesiącu.