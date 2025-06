Komunikat ZUS: Terminy wypłat 800 plus od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Jest jeden nowy termin i zmiany dla obywateli Ukrainy

ZUS rozpoczął wypłatę świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) w ramach nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze z tego tytułu co do zasady 10 razy w miesiącu. Każdy kto zdąży złożyć wniosek w czerwcu dostanie za ten miesiąc wyrównanie. Później obowiązuje zasada: 800 plus przysługuje od miesiąca, w którym do ZUS-u wpłynął wniosek.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego (800 plus) w okresie świadczeniowym czerwiec 2025 r. – maj 2026 r.

W nowym okresie świadczeniowym 2025/2026, ZUS będzie wypłacał 800 plus w tych samych dniach miesiąca co w minionym okresie świadczeniowym czyli czerwiec 2024 – maj 2025. Terminy wypłat nie ulegają zmianie, więc pieniądze powinny trafiać na rachunki bankowe rodziców 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia każdego miesiąca.



Dodatkowo od lipca 2025 r. zostanie powołany nowy termin płatności przypadający na 24 dzień miesiąca, w którym wypłacane będą świadczenia wychowawcze dla nowych świadczeniobiorców, którzy wcześniej nie otrzymywali świadczenia.



- Może się zdarzyć, że rodzic otrzyma pieniądze dzień wcześniej niż nominalnie ustalony dla niego termin wypłaty 800 plus, pomimo, że ten termin nie wypada w dzień wolny od pracy. To będzie po prostu efekt zlecania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji przelewów do banku. To, że pieniądze wpłyną na konto rodzica wcześniej, nie oznacza zmiany terminu wypłaty świadczenia – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Czy rodzicom, którym ZUS wypłacał wcześniej świadczenie wychowawcze ZUS może zmienić termin wypłaty?

Jak wyjaśnia ZUS, ciągle obowiązuje zasada zachowania dla świadczeniobiorcy dotychczasowego terminu płatności, jaki obowiązywał przy wypłacie 800 plus za poprzedni okres świadczeniowy. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres rodzic złożył przykładowo w drugiej połowie maja lub później to pierwsza wypłata świadczenia zostanie zrealizowana przez ZUS w najbliższym technicznie możliwym terminie. Kolejne wypłaty Zakład będzie realizował już w tym samym terminie, jak w poprzednim okresie świadczeniowym.

Zmiany dla obywateli Ukrainy

Zmianie natomiast ulegają zasady wypłaty świadczenia wychowawczego dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Wypłaty świadczenia wychowawczego dla tej grupy osób będą realizowane w terminie płatności ustalonym na 22 i 24 dzień miesiąca.



Zmiana ta związana jest z wejściem w życie od 1 czerwca 2025 r. przepisów ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza dodatkowy warunek do przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Zgodnie z nowymi przepisami, aby obywatele Ukrainy mogli otrzymać świadczenie wychowawcze 800 plus, dzieci, na które ubiegają się o świadczenie, muszą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka), obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w polskiej szkole. Jest to warunek niezbędny dla przyznania świadczenia wychowawczego dla tej grupy cudzoziemców oraz jego pobierania w kolejnych miesiącach.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego