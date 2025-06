Unijny portfel tożsamości cyfrowej: Co wydarzy się już 1 lipca?

rozwiń >

Co to jest unijny portfel tożsamości cyfrowej?

EU Digital Identity Wallet, czyli europejski portfel tożsamości cyfrowej, to aplikacja mobilna, która – podobnie jak polski mObywatel – pozwoli użytkownikom bezpiecznie przechowywać swoje dane osobowe i korzystać z nich online oraz offline. W zamyśle Komisji Europejskiej eID ma umożliwiać szybkie i bezpieczne potwierdzanie tożsamości, wieku, prawa jazdy, a także dostęp do usług publicznych i prywatnych.

Ale najważniejsze: użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad tym, jakie dane udostępnia i komu. Jeśli np. chce się zalogować na platformę społecznościową, system może potwierdzić jedynie jego wiek – bez ujawniania innych danych osobowych.

1 lipca – start pilotażu, nie obowiązkowego systemu

Od 1 lipca startuje jedynie testowa wersja aplikacji, która będzie sprawdzana w praktyce w kilku krajach UE. Do udziału w pilotażu zgłosiło się pięć państw: Francja, Hiszpania, Włochy, Dania i Grecja. Polska nie bierze udziału w programie testowym.

Jak wyjaśnił rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Reignier, celem pilotażu jest sprawdzenie działania oprogramowania i jego integracji z usługami krajowymi. To dopiero początek długiej drogi, która zakończy się – według planów – wdrożeniem pełnej wersji eID do końca 2026 roku.

Aplikacja do weryfikacji wieku nie będzie obowiązkowa

W ostatnich dniach w polskich mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby od 1 lipca wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej mieli obowiązkowo korzystać z nowej aplikacji, aby np. zalogować się do mediów społecznościowych czy uzyskać dostęp do stron z ograniczeniem wiekowym.

Niektóre portale błędnie sugerowały, że weryfikacja wieku będzie wymagała unijnej aplikacji, a część z nich – bezpodstawnie – powoływała się przy tym na Polską Agencję Prasową.

Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna.

KE i resort cyfryzacji prostują: aplikacja NIE będzie obowiązkowa

Zarówno Komisja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Cyfryzacji stanowczo zaprzeczają tym doniesieniom. Jak podkreślił wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka: „To platformy społecznościowe powinny wprowadzić mechanizmy weryfikacji wieku. Unia Europejska dostarcza jedynie technologię.”

A więc: Unia nie narzuca obowiązku korzystania z eID. To narzędzie, które może – ale nie musi – być wykorzystywane przez firmy działające online. Zgodnie z unijną Ustawą o usługach cyfrowych, platformy są zobowiązane do ochrony nieletnich i czasem również do weryfikacji wieku, ale to one wybierają sposób, w jaki to robią. Unijny portfel cyfrowy to jedna z dostępnych opcji, nie przymus.

Prywatność przede wszystkim

Twórcy aplikacji podkreślają, że ochrona prywatności to kluczowy filar całego projektu. Dostęp do danych użytkownika będzie ściśle ograniczony do tych informacji, które są niezbędne. Dla wypożyczalni samochodów będzie to np. prawo jazdy, dla platform rozrywkowych – jedynie wiek.

Jak zaznaczył Thomas Reignier z KE: „Nie będą one miały wglądu do innych przechowywanych w portfelu danych użytkownika, bo ochrona prywatności jest dla nas kluczowa.”

Kto skorzysta z aplikacji?

W finalnej wersji z aplikacji będą mogli korzystać wszyscy obywatele, rezydenci oraz firmy w UE. eID ma działać transgranicznie – co oznacza, że np. obywatel Niemiec będzie mógł posługiwać się portfelem cyfrowym we Francji czy Hiszpanii.

Dzięki temu uprości się wiele procedur – od załatwiania spraw urzędowych po logowanie się na platformy online. W teorii, wystarczy jedno kliknięcie, by potwierdzić swój wiek, obywatelstwo czy prawo do prowadzenia pojazdu.

Co warto zapamiętać?