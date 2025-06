Resort pracy: zmiany w wypłatach wynagrodzeń i ekwiwalentów [PROJEKT z 10 czerwca 2025 r.]

Komunikat ZUS: Terminy wypłat 800 plus od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Jest jeden nowy termin i zmiany dla obywateli Ukrainy

ZUS rozpoczął wypłatę świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) w ramach nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze z tego tytułu co do zasady 10 razy w miesiącu. Każdy kto zdąży złożyć wniosek w czerwcu dostanie za ten miesiąc wyrównanie. Później obowiązuje zasada: 800 plus przysługuje od miesiąca, w którym do ZUS-u wpłynął wniosek.