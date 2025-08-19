REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » O 5-7 proc. droższe smartfony, komputery, twarde dyski po wprowadzeniu opłaty reprograficznej. Od kiedy?

O 5-7 proc. droższe smartfony, komputery, twarde dyski po wprowadzeniu opłaty reprograficznej. Od kiedy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2025, 14:14
smartfony, opłata reprograficzna
O 5-7 proc. droższe smartfony, komputery, twarde dyski po wprowadzeniu opłaty reprograficznej. To już pewne?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Związek Cyfrowa Polska szacuje, że ewentualne wprowadzenie opłaty reprograficznej może przełożyć się na ok. 5-7 proc. wzrost cen sprzętu technologicznego dla całego rynku - poinformował PAP Biznes prezes związku, Michał Kanownik.

Związek Cyfrowa Polska: Cena urządzeń objętych opłatą reprograficzną może wzrosnąć o ok. 5-7 proc.

REKLAMA

"Musimy pamiętać, że mówimy o opłacie jednoprocentowej. Opłata reprograficzna przełoży się bezpośrednio na cenę urządzenia. Co więcej, ona będzie rosła w miarę postępów całego cyklu dystrybucji, bo każdy kolejny etap będzie doliczał swoją marżę do już wyższej ceny" - powiedział PAP Biznes prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik.

"Szacujemy, że finalnie cena sprzętu może różnić się nawet o średnio 5-7 proc. dla rynku, więc to będzie wpływało nie tylko na kieszeń każdego konsumenta, ale również na konkurencyjność polskich firm, które tym sprzętem handlują" - dodał.

Związek Cyfrowa Polska apeluje, aby najpierw przeprowadzić gruntowne badanie, które wskaże, kto po ewentualnym wprowadzeniu opłaty reprograficznej poniesie straty i co należy rekompensować ze środków z niej pozyskanych.

"Mamy na europejskim rynku nie tylko model opłaty, jak w Polsce, ale również mamy model fiński, który zakłada, że opłata jest wyliczana przez Fundusz Promocji Kultury Narodowej i odprowadzana od podatku dochodowego każdego Fina" - wskazał.

W ocenie prezesa Kanownika, jest to opcja, którą powinna być rozpatrzona.

"Do tego potrzebna jest rzetelna dyskusja, dialog ze wszystkimi stronami oparty o konkretne fakty i dane właśnie na bazie jak dzisiaj w Polsce konsumuje się kulturę i gdzie te zyski twórców powinny być rekompensowane czy też zwiększane, a nie ciemno, ślepo ładujemy duże pieniądze, obciążając konsumenta, obciążając polskie firmy opłatą, która nie oparta jest o żadne niezależne, obiektywne analizy rynkowe" - powiedział.

Ministerstwo Kultury: rocznie 150-200 mln zł wpływu z opłaty reprograficznej

W lipcu resort kultury w projekcie dotyczącym wprowadzenia opłaty reprograficznej wskazywał, że liczy na ok. 150-200 mln zł corocznych wpływów z opłaty. co będzie stanowić ok 20 proc. wpływów uzyskiwanych przez wszystkie polskie organizacje zbiorowego zarządzania. Tym samym zostanie osiągnięty poziom opłat porównywalny z Hiszpanią, a z państw naszego regionu – z Węgrami i Słowacją.

Wśród urządzeń objętych opłatą miałyby się znaleźć m.in. telefony komórkowe i tablety z wbudowaną pamięcią od 32 GB, komputery stacjonarne, telewizory z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny czy dyski twarde, w tym HDD lub SDD oraz zewnętrzne dyski twarde, w tym HDD lub SDD.

Maciej Białobrzeski (PAP Biznes)
mcb/ ana/

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracodawca zapłaci automatyczne odsetki na konto pracownika za każde opóźnienie [Nowelizacja kodeksu pracy]
19 sie 2025

Rząd mówi STOP kantom na terminach wypłaty pensji, a zwłaszcza nadgodzin. Kanty polegają na tym, że pracodawca owszem wypłaca pieniądze za nadgodziny, ale z miesięcznym opóźnieniem (czasami większym np. rozlicza nadgodziny kwartalnie). Mówi pracownikom – „potrzebuję czasu, aby wszystko zliczyć, przeliczyć, obliczyć”. I nadgodziny za styczeń wypłaca w lutym. Pensja za styczeń „leci” na konto kodeksowo, a pracownik jest pokrzywdzony opóźnieniem wypłaty nadgodzin. W obecnym stanie prawnym po odsetki musi się upomnieć (wniosek, pozew, sąd). W 2026 r. odsetki będą przysługiwały mu automatycznie z mocy prawa. 
Rząd dopłaci do ogrzewania w 2025 i 2026 roku. Komu, ile? Ministerstwo Energii pisze ustawę o bonie ciepłowniczym
19 sie 2025

Wprowadzenie bonu ciepłowniczego, wypłacanego gospodarstwom domowym o niższych dochodach na pokrycie kosztów wysokich cen ciepła systemowego, przewidują opublikowane 19 sierpnia 2025 r. przez Ministerstwo Energii założenia projektu ustawy.
Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę albo świadczenie kompensacyjne? [wyjaśnienia ZUS] Na czym polega rekompensata emerytalna dla nauczyciela?
19 sie 2025

Dzięki uprzejmości Krystyny Michałek, regionalnej rzeczniczki prasowej ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, publikujemy poniżej wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) eksperta ZUS udzielone w czerwcu 2025 r. podczas dyżuru telefonicznego dotyczące świadczeń emerytalnych dla nauczycieli.
Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
19 sie 2025

Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.

REKLAMA

Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
19 sie 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.
Czternasta emerytura 2025: ile do ręki [tabela brutto - netto]. ZUS podał terminy wypłat
19 sie 2025

ZUS informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r. Pierwsi seniorzy otrzymają czternastą emeryturę 1 września. Pieniądze ZUS przekaże do banków i na pocztę jeszcze w sierpniu, aby wypłaty dotarły na czas.
Poprawi się sytuacja niepełnosprawnych, jest decyzja! Polska musi zmienić przepisy, czas do września 2026
19 sie 2025

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która jest międzynarodową umową podpisaną przez większość państw członkowskich. Głównym celem Konwencji jest zapewnienie, że wszyscy ludzie, niezależnie od niepełnosprawności, mają równe prawa. Wskazuje ona również, jakie działania powinny podjąć państwa, aby zagwarantować realizację tych praw. Jak Polska radzi sobie z ich wdrażaniem? No różnie! Do tego stopnia, że wydano rekomendacje co trzeba zmienić. Tak więc sytuacja osób z niepełnosprawnościami poprawi się - Polska ma czas na zmianę przepisów, wdrożenie programów i usprawnień instytucjonalnych do września 2026 r.

Ten ważny przywilej dla pracowników zależy od wieku. Sprawdź, czy Tobie również należy się ochrona przedemerytalna
19 sie 2025

Ochrona przedemerytalna to specjalny okres prawny mający na celu zabezpieczenie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego przed utratą pracy. Art. 39 Kodeksu pracy mówi o tym, że "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".

REKLAMA

Czyste Powietrze 2025: MKiŚ wstrzymuje dofinansowanie kotłów na pellet. 31 modeli z podejrzeniem niedozwolonych modyfikacji
19 sie 2025

Możliwość dofinansowania z programu Czyste Powietrze 31 modeli kotłów na pellet została zawieszona w związku z podejrzeniami, że mogą one podlegać niedozwolonym modyfikacjom w postaci montażu tzw. rusztu awaryjnego - poinformowało 19 sierpnia 2025 r. ministerstwo klimatu.
Szkolna wyprawka droższa niż rok temu! Rodzice wydadzą fortunę – sprawdź, jak zaoszczędzić przed 1 września
19 sie 2025

Sierpniowy szał zakupów szkolnych w pełni – a w tym roku będzie wyjątkowo drogo. Ponad 60% rodziców przyznaje, że wyda więcej niż w 2024 r., a co drugi przeznaczy na wyprawkę ponad 500 zł. Inflacja, moda wśród uczniów i pośpiech podbijają ceny. Sprawdź, jak sprytnie zaplanować zakupy i nie wpaść w finansową pułapkę tuż przed nowym rokiem szkolnym.

REKLAMA