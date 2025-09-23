Trzymiesięczny urlop bezpłatny dla każdego – bez ograniczeń stażowych. Co musisz wiedzieć?
Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mają prawo do różnego rodzaju urlopów gwarantowanych przez Kodeks pracy. Jednym z nich jest urlop bezpłatny, który zawiesza prawa i obowiązki obu stron - zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Kiedy pracownik może z niego skorzystać i czy w trakcie takiego urlopu otrzymuje wynagrodzenie? Oto szczegóły.
- Czym jest urlop bezpłatny?
- Jak go uzyskać?
- Jakie są zasady korzystania z urlopu bezpłatnego?
- Jak długo może trwać urlop bezpłatny?
Czym jest urlop bezpłatny?
Urlop bezpłatny to forma przerwy w świadczeniu pracy, podczas której zawieszane są zarówno obowiązki pracownika, jak i pracodawcy. Oznacza to, że pracownik nie pracuje, a pracodawca nie wypłaca mu w tym czasie wynagrodzenia.
Jak go uzyskać?
Aby skorzystać z urlopu bezpłatnego, należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Nie ma konieczności uzasadniania, dlaczego się o niego prosi. Wniosek powinien wskazywać dokładny okres, na jaki pracownik chce go wziąć. Trzeba pamiętać, że udzielenie urlopu bezpłatnego wymaga zgody pracodawcy. Nawet jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, pracodawca nie ma obowiązku go przyznać, a ewentualna odmowa nie podlega ocenie Państwowej Inspekcji Pracy ani sądu pracy.
Jakie są zasady korzystania z urlopu bezpłatnego?
- Brak wynagrodzenia i ubezpieczeń: W trakcie urlopu bezpłatnego nie otrzymujesz wynagrodzenia. Nie podlegasz też w tym czasie ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.
- Wpływ na staż pracy: Czas spędzony na urlopie bezpłatnym nie jest wliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. wymiar urlopu wypoczynkowego).
- Ochrona przed zwolnieniem: Mimo zawieszenia obowiązków, stosunek pracy nie zostaje przerwany. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi na urlopie bezpłatnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy np. firma ogłasza upadłość.
- Powrót do pracy: Po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik powinien wrócić na to samo stanowisko i na tych samych warunkach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Jak długo może trwać urlop bezpłatny?
Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu trwania urlopu bezpłatnego. Istnieją jednak pewne zasady dotyczące długości urlopu:
- Urlop do 3 miesięcy: Jeśli urlop trwa nie dłużej niż 3 miesiące, pracodawca nie może odwołać pracownika i zażądać jego wcześniejszego powrotu do pracy.
- Urlop powyżej 3 miesięcy: W przypadku dłuższego urlopu pracodawca ma prawo odwołać pracownika z ważnych przyczyn.
Informacja o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego zostaje odnotowana w świadectwie pracy.
