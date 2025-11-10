REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nawet 1 mln zł kary także dla platform handlowych od 2026 roku? Ostatni dzwonek przed nowym nadzorem nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (GPSR)

Nawet 1 mln zł kary także dla platform handlowych od 2026 roku? Ostatni dzwonek przed nowym nadzorem nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (GPSR)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2025, 10:14
Mateusz Siedlecki
Mateusz Siedlecki
Prawnik, partner zarządzający Hi-LEGAL TRADE LAW FIRM
rozporządzenie unijne gpsr inspekcja handlowa kary bezpieczeństwo produktu
Nawet 1 mln zł kary także dla platform handlowych od 2026 roku? Ostatni dzwonek przed nowym nadzorem nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (GPSR)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przyjęta w piątek ustawa to nie tylko realne kontrole, ale też realne sankcje – w całym łańcuchu dostaw. Inspekcja Handlowa zyska narzędzie, jakiego wcześniej nie miała. To tylko wierzchołek góry lodowej, pod którą kryje się możliwość nałożenia przez UOKiK kary sięgającej nawet miliona złotych. Polska – z prawie rocznym opóźnieniem – jest u progu przyjęcia przepisów krajowych, które zastąpią przestarzałe przepisy z 2003 r. i umożliwią faktyczne egzekwowanie rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

rozwiń >

Krajowy element układanki GPSR

7 listopada 2025 r. Sejm uchwalił ustawę o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów, która po wejściu w życie zastąpi dotychczasową ustawę z 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. To krajowy element systemu tworzonego przez rozporządzenie (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (G-eneral P-roduct S-afety R-egulation). Nowa ustawa nie będzie wdrażać przepisów GPSR – bo te obowiązują już bezpośrednio od 13 grudnia 2024 r. – lecz określać, kto i jak będzie je w Polsce egzekwować.

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie 2023/988 uchyliło dotychczasową dyrektywę 2001/95/WE o tej samej nazwie i wprowadziło jednolite w całej Unii zasady ogólnego bezpieczeństwa produktów. W praktyce oznacza to rezygnację z rozwiązania, w którym każde państwo członkowskie implementowało dyrektywę po swojemu, na rzecz jednolitego modelu obowiązków. Celem tego było zapewnienie, że każdy produkt wprowadzany na rynek i udostępniany konsumentowi w UE – także za pośrednictwem platform internetowych – będzie spełniał te same ogólne wymogi bezpieczeństwa.

Ustawę czeka jeszcze przyjęcie przez Senat, ale wydaje się, że będzie to już tylko formalność – zapewne na najbliższym posiedzeniu 26–27 listopada 2025 r. Polska domyka krajowy element układanki GPSR. Rozporządzenie weszło w życie 12 czerwca 2023 r. Termin 18 miesięcy na ustanowienie krajowych przepisów dotyczących sankcji za naruszenia rozporządzenia 2023/988 minął zatem niespełna rok temu. Nowa ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia – jeśli zostanie przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta – co oznacza, że może obowiązywać już na początku 2026 r.

Na widelcu będą już nie tylko producenci i dystrybutorzy

Nowy system nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów to efekt gruntownej przebudowy europejskich zasad ochrony konsumentów, wprowadzonej rozporządzeniem (UE) 2023/988. Obowiązki związane z ogólnym bezpieczeństwem produktu obejmują teraz cały łańcuch dostaw – od producenta, przez importera i dystrybutora, aż po dostawcę platformy internetowej, za pośrednictwem której konsumenci mogą kupować produkty od przedsiębiorców na odległość.

REKLAMA

Nie będzie to już nadzór ograniczony do producenta i dystrybutora, lecz systemowa kontrola wprowadzania i udostępniania produktów na rynku wewnętrznym UE – zbudowana na wzór modelu nadzoru rynku nad zgodnością produktów, ukształtowanego rozporządzeniem (UE) 2019/1020, do którego m.in. odnosi się także ustawa z 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 13 grudnia 2024 r., wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia GPSR, każdy podmiot gospodarczy, który wprowadza produkt do obrotu lub udostępnia go na rynku, ma obowiązek zapewnić, że produkt jest bezpieczny.

Pojęcie „podmiotu gospodarczego” obejmuje nie tylko producentów, ale także upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów oraz dostawców usług realizacji zamówień, a także wszystkie inne osoby fizyczne lub prawne, które wykonują obowiązki związane z wytwarzaniem lub udostępnianiem produktów w rozumieniu GPSR. Takimi osobami są dostawcy internetowych platform handlowych oraz usług społeczeństwa informacyjnego. Każdy z nich staje się ogniwem odpowiedzialnym za ogólne bezpieczeństwo produktu.

Dotychczasowa ustawa z 2003 r. koncentruje się wyłącznie na dwóch podmiotach – producencie i dystrybutorze – pozostawiając pozostałe etapy łańcucha poza zasięgiem nadzoru. Obecne przepisy nie dają więc organom krajowym możliwości pełnego egzekwowania unijnych obowiązków wynikających z GPSR wobec wszystkich uczestników obrotu produktami.

Polecamy: Kalendarz 2026

Nowy model nadzoru – „po staremu”, czyli nadal większość w rękach UOKiK i IH

Choć unijne rozporządzenie 2023/988 całkowicie zmienia zakres obowiązków związanych z ogólnym bezpieczeństwem produktów, sam model nadzoru nad jego przestrzeganiem w Polsce pozostanie w dużej mierze znany. Ustawa uchwalona przez Sejm potwierdza, że centralnym organem właściwym w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów będzie nadal UOKiK, a w terenie – wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

To rozwiązanie łączy ciągłość organizacyjną z nową architekturą unijną. UOKiK i Inspekcja Handlowa zostali wprost uznani za organy nadzoru rynku w rozumieniu rozporządzenia 2023/988, co zbliża system bezpieczeństwa produktów do modelu nadzoru rynku ukształtowanego rozporządzeniem 2019/1020 oraz ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Innymi słowy – Polska włączy nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów konsumenckich w szerszy unijny system nadzoru rynku i kontroli zgodności produktów.

Nowością w stosunku do ustawy z 2003 r. będzie wyraźne powiązanie krajowego nadzoru z mechanizmami unijnymi – zarówno w zakresie wymiany informacji, jak i planowania oraz raportowania działań. Oznacza to, że UOKiK zyskuje rolę koordynatora krajowego segmentu europejskiego systemu bezpieczeństwa produktów, a nie tylko krajowego organu reagującego na zgłoszenia.

Inspekcja Handlowa pozostanie natomiast podstawowym organem wykonawczym – prowadzącym kontrole spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa produktów, a także nakładającym administracyjne kary pieniężne za nieudostępnienie dokumentów, uniemożliwienie rozpoczęcia lub utrudnianie kontroli, w tym przez niedostarczenie produktu do kontroli. UOKiK będzie monitorować ich skuteczność, zlecać dodatkowe kontrole lub przeprowadzać własne postępowania w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktu, a także nakładać najistotniejsze administracyjne kary pieniężne – aż 22 z 26 przewidzianych w całej ustawie.

Taki model – z zachowaniem dotychczasowej struktury instytucjonalnej, ale wzmocnieniem funkcji koordynacyjnych – pozwala Polsce płynnie włączyć się w europejski system nadzoru. Oznacza to, że kontakt z UOKiK i Inspekcją Handlową stanie się częścią jednolitego unijnego mechanizmu bezpieczeństwa produktów, a decyzje i dane przekazywane w Polsce będą bezpośrednio zasilać europejski system Safety Gate.

Nowe narzędzia działania – od dialogu po twarde środki egzekwowania

Nowa ustawa zmodernizuje sposób działania organów nadzoru. UOKiK i Inspekcja Handlowa otrzymują zestaw narzędzi, który pozwala im reagować elastycznie – od miękkiej interwencji po pełne postępowania administracyjne i decyzje egzekucyjne.

UOKiK lub wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będą mogli zwrócić się do podmiotu gospodarczego, dostawcy platformy internetowej lub usług społeczeństwa informacyjnego w sprawach związanych z bezpieczeństwem produktu – np. z prośbą o wyjaśnienia lub usunięcie nieprawidłowości. To narzędzie o charakterze prewencyjnym – pozwolić rozwiązać problem zanim stanie się poważnym naruszeniem. Oznacza to zmianę filozofii nadzoru: z modelu reaktywnego, opartego na sankcjach, na podejście oparte na dialogu i współpracy. Brak reakcji na takie wystąpienie będzie mógł stanowić podstawę do wszczęcia formalnego postępowania.

Nowa ustawa pozwoli także UOKiK na zawieranie dobrowolnych porozumień z platformami internetowymi, organizacjami konsumenckimi i przedsiębiorcami zgodnie z rozporządzeniem 2023/988. Takie porozumienia – wzorowane na tzw. „memorandach of understanding” – mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa produktów i szybszej wymianie informacji o ryzykach. Z drugiej strony, UOKiK będzie mógł prowadzić akcje sprawdzające, czyli krótkie, tematyczne kontrole dotyczące określonych kategorii produktów lub ryzyk. To narzędzie elastycznego reagowania – szczególnie przydatne w przypadku sezonowych lub masowych zagrożeń.

Polecamy: Dziennik Gazeta Prawna - Pakiet Premium - subskrypcja cyfrowa

Zakup kontrolowany – narzędzie realnej weryfikacji rynku

Nowa ustawa przyzna Inspekcji Handlowej uprawnienie do dokonywania tzw. zakupu kontrolowanego, czyli nabycia produktu w celu jego sprawdzenia, bez ujawniania tożsamości organu. To rozwiązanie znane już z innych obszarów nadzoru rynku (nad jakością handlową produktów rolno-spożywczych), ale w systemie ogólnego bezpieczeństwa produktów pojawia się po raz pierwszy. Celem takiego zakupu będzie pozyskanie próbki produktu w warunkach rzeczywistej sprzedaży. Dzięki temu organy nadzoru będą mogły weryfikować faktyczny stan produktu, jego oznakowanie, instrukcje i zgodność z deklarowanymi właściwościami.

W praktyce zakup kontrolowany stanie się zapewne jednym z kluczowych narzędzi kontroli w epoce e-commerce. Pozwoli organom sprawdzać produkty oferowane na odległość tam, gdzie tradycyjna kontrola „na miejscu” jest niemożliwa. Zakup będzie mógł być dokonany anonimowo, a przedsiębiorca dowie się o nim dopiero po przeprowadzeniu badań lub analizy produktu.

W porównaniu z jeszcze obowiązującą ustawą to znaczące wzmocnienie pozycji nadzoru – z reaktywnego organu kontrolnego w aktywnego uczestnika rynku, zdolnego do monitorowania sprzedaży w taki sam sposób, w jaki funkcjonują konsumenci. Każdy produkt wprowadzany do obrotu lub udostępniany na odległość będzie mógł zostać realnie przetestowany przez organ nadzoru – bez zapowiedzi, bez kontroli w siedzibie i bez możliwości wcześniejszego przygotowania. W efekcie zwiększy się znaczenie wewnętrznych procedur zapewnienia bezpieczeństwa produktu (policy product compliance) oraz kontroli jakości w całym łańcuchu dostaw.

Nawet 1 mln zł kary administracyjnej

Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w nowym wydaniu będzie mieć nie tylko większy zasięg, ale i ostrzejsze zęby. Nowa ustawa przewidywać będzie administracyjne kary pieniężne w 26 przypadkach naruszenia obowiązków wynikających z rozporządzenia GPSR, z czego w pięciu mogą one sięgać nawet 1 000 000 zł. Tak dotkliwa kara może dotyczyć nie tylko producenta, ale również importera, dostawcy internetowej platformy handlowej oraz dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego.

To zasadnicza zmiana w porównaniu z ustawą z 2003 r., w której sankcje mają głównie charakter symboliczny – maksymalnie do 100 000 zł – i dosięgają wyłącznie do producenta lub dystrybutora. Teraz ustawodawca wprost przyjmie zasadę realnej dolegliwości i odstraszającej funkcji sankcji, zgodnej z wymogami GPSR, obejmując nią cały łańcuch dostaw.

Administracyjna kara pieniężna w wysokości do 1 000 000 zł będzie mogła dosięgnąć przede wszystkim producenta lub importera, który – wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia 2023/988 – wprowadzi do obrotu produkt niezgodny z ogólnym wymaganiem bezpieczeństwa.

Tak wysoką karę przewidziano również wobec dostawcy internetowej platformy handlowych, jeśli nie wywiąże się z obowiązków określonych w art. 22 ust. 1, 2 lub 12 rozporządzenia 2023/988 albo nie wykona decyzji dotyczącej produktu niebezpiecznego, nakazującej:

  • usunięcie treści odnoszących się do oferty tego produktu ze swojego interfejsu online,
  • uniemożliwienie dostępu do tych treści lub
  • wyświetlenie na interfejsie online wyraźnego ostrzeżenia dotyczącego zagrożeń.

W praktyce oznacza to, że brak możliwości kontaktu z platformą, zignorowanie wezwania UOKiK, opóźnienie w usunięciu oferty lub niewłaściwe działanie w ramach systemu Safety Gate może skończyć się karą sięgającą miliona złotych.

Podobna odpowiedzialność będzie ciążyć na dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego – na przykład operatorze sklepu internetowego lub usługodawcy prowadzącym sprzedaż online w imieniu przedsiębiorców. Podmiot ten może zostać ukarany kwotą do miliona złotych, jeśli nie wykona decyzji Prezesa UOKiK nakazującej ograniczenie dostępu do interfejsu online, gdy jest to konieczne dla natychmiastowego wyeliminowania poważnego ryzyka stwarzanego przez produkt.

Naruszenie obowiązków w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktu przestanie być jedynie „ryzykiem administracyjnym” – staje się realnym ryzykiem finansowym i reputacyjnym o strategicznym znaczeniu. UOKiK będzie mógł nie tylko nakazać wycofanie produktu, ale też nałożyć karę, która – posługując się językiem rynku – „zaboli nawet dużych graczy”.

Przy wymierzaniu kary Prezes UOKiK będzie miał obowiązek oceny nie tylko samego faktu naruszenia, ale także wagi i czasu jego trwania, skali działalności, wcześniejsze zachowanie, a przede wszystkim – to, czy współpracował i jak szybko reagował. W teorii to komunikat: nie chodzi o karanie za każdy błąd, ale o brak poczucia odpowiedzialności i lekceważenie ryzyka.

To już dosłownie ostatni dzwonek

Rozporządzenie (UE) 2023/988 obowiązuje od 13 grudnia 2024 r. Przez ostatni rok funkcjonowało w Polsce raczej jak znak ostrzegawczy niż realne zagrożenie. Przyjęcie przez Sejm ustawy ten znak zmienia w sygnał alarmowy. System, który dotąd działał w Polsce bez sankcji, dostanie za chwilę konkretne narzędzia do egzekwowania obowiązków – i realną siłę.

Z punktu widzenia biznesu to ostatni moment na dostosowanie się do unijnego standardu ogólnego bezpieczeństwa produktów – zanim nadzór zacznie działać pełną parą. Rozporządzenie GPSR lada moment zyska krajowy mechanizm egzekwowania: Inspekcja Handlowa – realne narzędzia kontroli, a UOKiK – prawo nakładania faktycznie dolegliwych sankcji. System ogólnego bezpieczeństwa produktów zostanie domknięty.

Ten, kto wciąż traktuje rozporządzenie GPSR jako abstrakcję, może się wkrótce przekonać, że ta „abstrakcja” może kosztować milion złotych – lub więcej, bo w przypadku kilku naruszeń kary mogą się kumulować.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Bezpieczeństwo produktów a normy bezpieczeństwa. Jakie są ogólne wymogi?
Bezpieczeństwo produktów a normy bezpieczeństwa. Jakie są ogólne wymogi?
Polskie sklepy internetowe nie wykorzystują możliwości sprzedaży produktów w innych krajach - do zyskania jest wiele
Polskie sklepy internetowe nie wykorzystują możliwości sprzedaży produktów w innych krajach - do zyskania jest wiele
Bezpieczeństwo w Internecie i rewolucja dla przedsiębiorców działających w sieci. Nowość: akt o usługach cyfrowych (DSA) już w mocy
Bezpieczeństwo w Internecie i rewolucja dla przedsiębiorców działających w sieci. Nowość: akt o usługach cyfrowych (DSA) już w mocy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kiedy szef może przeczytać e-maile pracownika? Wiele osób bez obaw loguje się w pracy do prywatnej poczty. Czy słusznie?
10 lis 2025

Czy szef może czytać e-maile pracownika? To pytanie pada bardzo często, gdy jest mowa o relacjach panujących w zakładach pracy. Dla niektórych osób odpowiedź na nie jest oczywista, a inne mają szereg wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.
Nawet 1 mln zł kary także dla platform handlowych od 2026 roku? Ostatni dzwonek przed nowym nadzorem nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (GPSR)
10 lis 2025

Przyjęta w piątek ustawa to nie tylko realne kontrole, ale też realne sankcje – w całym łańcuchu dostaw. Inspekcja Handlowa zyska narzędzie, jakiego wcześniej nie miała. To tylko wierzchołek góry lodowej, pod którą kryje się możliwość nałożenia przez UOKiK kary sięgającej nawet miliona złotych. Polska – z prawie rocznym opóźnieniem – jest u progu przyjęcia przepisów krajowych, które zastąpią przestarzałe przepisy z 2003 r. i umożliwią faktyczne egzekwowanie rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
Obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny
10 lis 2025

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025, gminy przypominają o obowiązku ciążącym na każdym właścicielu i zarządcy budynku mieszkalnego, który posiada źródło ogrzewania. Nieterminowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania, z których się korzysta – stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, sięgającą nawet 5 tys. zł. Na właścicielach nieruchomości, korzystających z własnych źródeł ciepła – ciążą jednak również inne obowiązki, których niedopełnienie może skutkować nawet utratą całego dobytku.
Wynagrodzenie wypłacane „pod stołem” pod ochroną prawa. Przełomowy wyrok sądu, po którym pracodawca już się nie wywinie
10 lis 2025

W dniu 4 listopada 2025 r., w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zapadł wyrok, którym sąd zasądził bisko 70 tys. zł na rzecz pracownika, który część wynagrodzenia otrzymywał od swojego pracodawcy „pod stołem”, jednak pewnego dnia pracodawca poinformował go, że – „od teraz” jego zarobki będą o połowę niższe. Jest to precedens, który dowodzi, że wynagrodzenie, choć przekazywane nielegalnie – nadal pozostaje pod ochroną prawa.

REKLAMA

Oni nie wzięli wolnego, a i tak mają długi weekend. Zanim wyjdziesz z domu sprawdź, czego nie załatwisz w poniedziałek 10 listopada
10 lis 2025

Listopad rozpoczął się długim weekendem. Układ kalendarzowy roku sprawił, że wielu pracowników 10 listopada zostanie w domach i odda się relaksowi, zamiast pracy. Niektórzy wykorzystają w tym celu 1 dzień urlopu, jednak inni nie musieli tego robić, a i tak wypoczywają.
Najnowszy wyrok dot. WIBOR w umowie kredytu – dlaczego nie można zgodzić się z argumentacją Sądu Okręgowego w Suwałkach
09 lis 2025

Kilka dni temu opublikowano na portalu Infor.pl artykuł, w którym mec. Marta Kosowicz odniosła się do orzeczenia „wyborowego” Sądu Okręgowego w Suwałkach, ponieważ Sąd ten 23 października 2025 roku wydał wyrok „unieważniający” umowę kredytu złotowego z zastosowaniem oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik referencyjny WIBOR. Nieco dziwi mnie, że wspomniany artykuł powstał zanim Sąd Okręgowy w Suwałkach sporządził pisemne uzasadnienie orzeczenia, ale jak rozumiem, autorka publikacji opierała się na ustnych motywach wygłoszonych przez sędziego referenta, które w ocenie autorki artykułu stanowią wystarczająca podstawę do formułowania kompleksowej oceny zapadłego wyroku. Ja też nie znam pisemnego uzasadnienia (nie zostało sporządzone na dzień pisania nin. artykułu), ale odniosę się do niektórych tez wyrażonych przez mec. M. Kosowicz.
Przesunęliśmy wskazówki zegarów. Ktoś pospał dłużej, a ktoś inny zarobił więcej. Za nami zmiana z czasu letniego na zimowy. Oni skorzystali
10 lis 2025

W 2025 roku dwukrotnie przesunęliśmy już wskazówki zegarów. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy jedni będą spali dłużej, a drudzy zarobili więcej. Jak należało rozliczyć czas pracy dla pracowników pracujących w nocy?
Blokada strony internetowej nawet bez decyzji i wyjaśnień - wystarczy podejrzenie popełnienia przestępstwa. Radca prawny: te nowe przepisy budzą poważne wątpliwości prawne
09 lis 2025

Uchwalona przez Sejm 26 września 2025 roku ustawa o rynku kryptoaktywów daje Komisji Nadzoru Finansowego prawo do natychmiastowego blokowania stron internetowych prowadzących nielegalną działalność kryptowalutową. To rewolucyjne narzędzie, które może skutecznie chronić polskich konsumentów przed oszustami z egzotycznych jurysdykcji. Problem w tym, że konstrukcja tego systemu budzi poważne wątpliwości prawne i może prowadzić do arbitralnych decyzji uderzających w legalnie działające podmioty.

REKLAMA

Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w Polsce? Najnowszy raport WEI ujawnia koszty pożegnania bliskich
07 lis 2025

Śmierć to temat, którego większość z nas unika. Jednak kiedy przychodzi moment pożegnania, rodziny w Polsce zderzają się nie tylko z bólem straty, ale także z ogromnymi wydatkami i gąszczem formalności. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute ujawnia brutalną prawdę o tym, jak wygląda proces pożegnania zmarłych w naszym kraju.
300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?
10 lis 2025

Jak poprawić stan budżetu domowego seniora? Warto rozważyć to, o jakie dodatki do emerytury może się ubiegać. Choć przewidziane w obowiązujących przepisach świadczenia nie mają powszechnego charakteru, to zazwyczaj może ubiegać się o nie dość szerokie grono osób.

REKLAMA