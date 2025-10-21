REKLAMA

Prawa seniora » Praca seniora » 1,5 tys. złotych dodatku dla tych seniorów. Państwo pomaga nie tylko rodzicom. Nie każdy wie, że może tak poprawić swoją sytuację

1,5 tys. złotych dodatku dla tych seniorów. Państwo pomaga nie tylko rodzicom. Nie każdy wie, że może tak poprawić swoją sytuację

21 października 2025, 07:10
[Data aktualizacji 21 października 2025, 07:10]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
1,5 tys. złotych dodatku dla tych seniorów. Państwo pomaga nie tylko rodzicom. Nie każdy wie, że może tak poprawić swoją sytuację
1,5 tys. złotych dodatku dla tych seniorów. Państwo pomaga nie tylko rodzicom. Nie każdy wie, że może tak poprawić swoją sytuację
Choć dużo mówi się o wsparciu, którego państwo udziela rodzicom najmłodszych dzieci, to nie są oni jedyną grupą społeczną, która może korzystać z pomocy. Te pieniądze - 1,5 tys. złotych - mogą trafić również do określonej grupy seniorów.

Wsparcie udzielane rodzicom najmłodszych dzieci

Mija rok od czasu, gdy ruszyły wypłaty tzw. babciowego. Bo choć przepisy zostały uchwalone w czerwcu 2024 roku, na pieniądze uprawnieni musieli poczekać. Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka istotnie zmieniła zasady udzielania wsparcia osobom, które wychowują najmłodsze dzieci. Świadczenia, które zostały przewidziane w jej przepisach zostały przemyślane tak, by mogły z nich skorzystać osoby znajdujące się w różnej sytuacji życiowej. Mogą one dopasować do swoich potrzeb jedno ze świadczeń:
- aktywni rodzice w pracy,
- aktywnie w żłobku,
- aktywnie w domu.
Zasady, na jakich są one przyznawane sprawiają, że na pomoc mogą liczyć zarówno ci rodzice, którzy zdecydowali się wrócić do pracy i w związku z tym oddać dziecko do żłobka lub skorzystać z pomocy najbliższych, jak i ci, którzy nie są aktywni zawodowo i opiekują się dzieckiem we własnym zakresie – bez pomocy innych osób i instytucji.

Dodatkowe 1,5 tys. złotych do emerytury dla seniora-niani

Jako babciowe jest określane pierwsze ze wskazanych świadczeń, czyli aktywni rodzice w pracy. Przysługuje ono aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Można pobierać je przez 24 miesiące i wynosi co do zasady 1500 zł. Potoczne określenie tego wsparcia wiąże się oczywiście ze zwyczajowym sprawowaniem opieki nad najmłodszymi dziećmi przez babcie, które nie są już aktywne zawodowo. Zgodnie z przewidzianymi zasadami pobierający je rodzice mogą sami zdecydować, na co przeznaczą otrzymane środki. Mogą zatrzymać je na własne potrzeby, jednak mogą również – co było również pośrednim celem rządzących – zawrzeć tzw. umową aktywizującą z babcią dziecka, lub inną seniorką, która chciałaby pełnić rolę niani. Takie posunięcie miałoby więc mieć podwójnie pozytywne skutki – nie tylko pozwoliłoby zapewnić opiekę najmłodszemu członkowi rodziny, ale też doszłoby do dofinansowania z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego opiekującej się nim osoby. Oznacza to, że z jednej strony senior zyskałby dodatkowe środki finansowe, które mógłby przeznaczyć na codzienne utrzymanie, z drugiej zaś – jeśli pobiera już emeryturę – będzie mógł ubiegać się o przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia.

Podstawa prawna

ustawa z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858)

Zobacz również:

Źródło: INFOR
REKLAMA