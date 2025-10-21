1,5 tys. złotych dodatku dla tych seniorów. Państwo pomaga nie tylko rodzicom. Nie każdy wie, że może tak poprawić swoją sytuację

Choć dużo mówi się o wsparciu, którego państwo udziela rodzicom najmłodszych dzieci, to nie są oni jedyną grupą społeczną, która może korzystać z pomocy. Te pieniądze - 1,5 tys. złotych - mogą trafić również do określonej grupy seniorów.

Wsparcie udzielane rodzicom najmłodszych dzieci

Mija rok od czasu, gdy ruszyły wypłaty tzw. babciowego. Bo choć przepisy zostały uchwalone w czerwcu 2024 roku, na pieniądze uprawnieni musieli poczekać. Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka istotnie zmieniła zasady udzielania wsparcia osobom, które wychowują najmłodsze dzieci. Świadczenia, które zostały przewidziane w jej przepisach zostały przemyślane tak, by mogły z nich skorzystać osoby znajdujące się w różnej sytuacji życiowej. Mogą one dopasować do swoich potrzeb jedno ze świadczeń:

- aktywni rodzice w pracy,

- aktywnie w żłobku,

- aktywnie w domu.

Zasady, na jakich są one przyznawane sprawiają, że na pomoc mogą liczyć zarówno ci rodzice, którzy zdecydowali się wrócić do pracy i w związku z tym oddać dziecko do żłobka lub skorzystać z pomocy najbliższych, jak i ci, którzy nie są aktywni zawodowo i opiekują się dzieckiem we własnym zakresie – bez pomocy innych osób i instytucji.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Dodatkowe 1,5 tys. złotych do emerytury dla seniora-niani

Jako babciowe jest określane pierwsze ze wskazanych świadczeń, czyli aktywni rodzice w pracy. Przysługuje ono aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Można pobierać je przez 24 miesiące i wynosi co do zasady 1500 zł. Potoczne określenie tego wsparcia wiąże się oczywiście ze zwyczajowym sprawowaniem opieki nad najmłodszymi dziećmi przez babcie, które nie są już aktywne zawodowo. Zgodnie z przewidzianymi zasadami pobierający je rodzice mogą sami zdecydować, na co przeznaczą otrzymane środki. Mogą zatrzymać je na własne potrzeby, jednak mogą również – co było również pośrednim celem rządzących – zawrzeć tzw. umową aktywizującą z babcią dziecka, lub inną seniorką, która chciałaby pełnić rolę niani. Takie posunięcie miałoby więc mieć podwójnie pozytywne skutki – nie tylko pozwoliłoby zapewnić opiekę najmłodszemu członkowi rodziny, ale też doszłoby do dofinansowania z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego opiekującej się nim osoby. Oznacza to, że z jednej strony senior zyskałby dodatkowe środki finansowe, które mógłby przeznaczyć na codzienne utrzymanie, z drugiej zaś – jeśli pobiera już emeryturę – będzie mógł ubiegać się o przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia.

Podstawa prawna ustawa z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858)