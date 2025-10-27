REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Czas pracy » Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która obejmuje wielu Polaków

Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która obejmuje wielu Polaków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2025, 06:25
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Donald Tusk rząd
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję istotną dla wielu Polaków
Marcin Gadomski
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych od pracy. Rząd zdecydował, że 10 listopada część Polaków dostanie dodatkowy dzień wolny, co pozwoli cieszyć się aż czterodniowym weekendem. Sprawdź, kogo obejmuje decyzja i jakie prawa gwarantuje Kodeks pracy.

rozwiń >

Listopad 2025 roku zapowiada się wyjątkowo ciekawie pod względem kalendarza dni wolnych. W tym miesiącu czekają nas dwa święta państwowe, które od lat są ważne dla pracowników i pracodawców. Pierwsze z nich to Wszystkich Świętych (1 listopada), przypadające w sobotę, a drugie to Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), które wypada we wtorek. Ten układ sprawił, że rząd musiał podjąć decyzję w sprawie dodatkowego dnia wolnego, aby zapewnić pracownikom realne skorzystanie z przysługującego im prawa.

REKLAMA

Dzięki odpowiednim regulacjom, dla części zatrudnionych listopad przyniesie możliwość odpoczynku przez cztery dni z rzędu. Sprawa jest jednak bardziej złożona, ponieważ nie wszyscy pracownicy automatycznie skorzystają z dodatkowego dnia wolnego. Warto przyjrzeć się bliżej przepisom prawa pracy, decyzji premiera oraz zasadom, jakie obowiązują w tym zakresie.

Podstawa prawna: Kodeks pracy jasno określa zasady w sprawie dni wolnych

Najważniejszy dla tej kwestii jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.). Zgodnie z jego treścią: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Przepis ten ma fundamentalne znaczenie, ponieważ gwarantuje pracownikom, że w sytuacji, gdy święto wypada w dzień wolny od pracy (najczęściej sobotę), nie tracą oni przysługującego im prawa do odpoczynku. Pracodawca ma wówczas obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, który zrekompensuje tę stratę.

W praktyce oznacza to, że w listopadzie 2025 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian za przypadające w sobotę 1 listopada. To prawo jest niezależne od woli pracodawcy i wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zarządzenie premiera – 10 listopada wolny w administracji

Choć obowiązek oddania dnia wolnego dotyczy wszystkich pracodawców, to w przypadku administracji rządowej sprawa została rozstrzygnięta centralnie. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, w którym wskazał, że: „Wyznacza się dla członków korpusu służby cywilnej dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (...) dzień 10 listopada 2025 r. - z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r.”

Decyzja ta oznacza, że w praktyce wiele urzędów, instytucji publicznych i organów administracji państwowej będzie w tym dniu nieczynnych. Chodzi m.in. o ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej czy inne jednostki wchodzące w skład korpusu służby cywilnej. Dzięki temu pracownicy tych instytucji będą mogli cieszyć się długim weekendem od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada.

To rozwiązanie nie jest nowością – podobne decyzje były podejmowane już wcześniej, gdy święta wypadały w sobotę. Jednak w 2025 roku znaczenie tej decyzji jest szczególnie duże, ponieważ układ kalendarza sprzyja połączeniu dnia wolnego z kolejnym ustawowym świętem.

Zobacz również:

Co z pracownikami sektora prywatnego?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w sektorze prywatnym. Zgodnie z Kodeksem pracy, również im należy się dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę. Jednak w przeciwieństwie do administracji, to pracodawca ma swobodę w wyborze, kiedy taki dzień zostanie udzielony.

Nie ma zatem pewności, że 10 listopada będzie dniem wolnym w każdej firmie. Część przedsiębiorstw zdecyduje się właśnie na ten dzień, a zatem identycznie z decyzją rządu i umożliwić pracownikom dłuższy wypoczynek. Inne firmy mogą wyznaczyć dzień wolny w zupełnie innym terminie – np. w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, albo w innym dogodnym momencie dla organizacji pracy.

Warto podkreślić, że przepisy nie pozwalają na pominięcie obowiązku udzielenia dodatkowego dnia wolnego. Każdy pracodawca musi taki dzień wyznaczyć, choć jego wybór zależy od wewnętrznej polityki firmy i potrzeb organizacyjnych.

Kto na pewno skorzysta z długiego weekendu?

Analizując sytuację w listopadzie 2025 r., można wyróżnić kilka grup pracowników, których sytuacja będzie wyglądać różnie w zależności od miejsca zatrudnienia i formy umowy:

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Autopromocja

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Sprawdź

  • Pracownicy administracji rządowej i korpusu służby cywilnej – otrzymają wolne w poniedziałek 10 listopada, zgodnie z zarządzeniem premiera. Dzięki temu będą mogli cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada.
  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w sektorze prywatnym – mają gwarantowane prawo do dodatkowego dnia wolnego, ale termin jego udzielenia zależy od decyzji pracodawcy. Niektórzy będą mogli skorzystać z 10 listopada, inni otrzymają dzień wolny w innym okresie.
  • Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt B2B) – nie mają gwarantowanego dnia wolnego na mocy Kodeksu pracy. Ich sytuacja zależy od zapisów w umowie i ustaleń z kontrahentem lub zleceniodawcą.
  • Pracownicy branż wymagających ciągłości pracy (np. medycyna, transport, handel) – również muszą mieć zagwarantowany dodatkowy dzień wolny, jednak często jest on przyznawany w innym terminie, ponieważ zakład pracy nie może całkowicie się zamknąć.

Jak zatem będzie wyglądał listopadowy kalendarz dni wolnych?

Układ listopadowych dni wolnych w 2025 r. prezentuje się wyjątkowo korzystnie dla tych, którzy będą mogli skorzystać z dnia wolnego w poniedziałek 10 listopada.

  • Sobota 1 listopada – Wszystkich Świętych (święto ustawowo wolne od pracy, przypadające w sobotę)
  • Poniedziałek 10 listopada – dzień wolny (dla administracji publicznej na mocy zarządzenia premiera, w innych firmach możliwy do ustalenia przez pracodawcę)
  • Wtorek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (święto ustawowo wolne od pracy)

W efekcie część Polaków będzie mogła cieszyć się aż czterema dniami wolnego z rzędu: od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada. Zaznaczy też, że już w grudniu również czeka nas długi weekend, bo Wigilia 24 grudnia wypada w środę, a zaraz po niej dwa dni świąteczne (25 i 26 grudnia), co oznacza, że wielu Polaków będzie mogło cieszyć się aż pięcioma dniami wolnego.

Kalendarz książkowy na 2026 rok

Długie weekendy są w Polsce zawsze szeroko komentowane. Z jednej strony cieszą się ogromną popularnością wśród pracowników, którzy wykorzystują je na odpoczynek, spotkania rodzinne czy krótkie wyjazdy turystyczne. Z drugiej strony, przedsiębiorcy często podnoszą argument, że dodatkowe dni wolne mogą zakłócać organizację pracy i powodować straty ekonomiczne.

W listopadzie 2025 roku sytuacja jest jednak szczególna, ponieważ obowiązek oddania dnia wolnego wynika wprost z przepisów prawa. Nie można go pominąć ani zignorować. Dla pracodawców oznacza to konieczność odpowiedniego planowania grafików i harmonogramów pracy, aby uwzględnić obowiązkowy dzień wolny. Dla pracowników to natomiast szansa na realny wypoczynek i skorzystanie z dodatkowych dni wolnych w okresie, który tradycyjnie sprzyja refleksji, zadumie i obchodom narodowych uroczystości.

Długi weekend listopadowy przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej

Decyzja rządu w sprawie 10 listopada 2025 r. ma istotne znaczenie przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej, którzy dzięki zarządzeniu premiera Donalda Tuska zyskają długi, czterodniowy weekend. Dla pozostałych pracowników sytuacja zależy od decyzji pracodawców, ale jedno jest pewne – każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada. Podstawą prawną tego obowiązku jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który jednoznacznie wskazuje, że święta przypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Choć nowe regulacje mogą być odbierane różnie przez pracowników i pracodawców, to ich celem jest ochrona praw pracowniczych i zapewnienie, że nikt nie zostanie pozbawiony przysługującego mu odpoczynku. Listopad 2025 roku będzie więc dla wielu Polaków okazją do skorzystania z wyjątkowo korzystnego układu kalendarza i dłuższego wypoczynku. To przykład, jak prawo pracy, decyzje rządu i praktyka pracodawców łączą się w jedno, wpływając bezpośrednio na codzienne życie milionów osób.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - Dziennik Ustaw rok 2025, poz. 277

ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy - Monitor Polski z dnia 3 marca 2025 roku, poz. 212

Zobacz również:
Powiązane
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
Sprzedajesz złoto lub monety? Skarbówka wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
Sprzedajesz złoto lub monety? Skarbówka wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
Skarbówka potwierdza: darowizny od rodzeństwa zwolnione z podatku nawet przy wspólności majątkowej
Skarbówka potwierdza: darowizny od rodzeństwa zwolnione z podatku nawet przy wspólności majątkowej
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników – aktualne przepisy 2025
26 paź 2025

Badania okresowe, szkolenia BHP, profilaktyka i zdrowie psychiczne – to nie przywilej, lecz obowiązek pracodawcy. Zobacz, jak firmy w 2025 roku muszą dbać o bezpieczeństwo i dobrostan swoich pracowników.
Ostatnie dwa miesiące na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki – właściciele nieruchomości, którzy to przeoczą, później już tylko stracą [LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN I TERMINÓW]
27 paź 2025

Decyzję o warunkach zabudowy, której uzyskanie jest niezbędne m.in. do posadowienia na swojej działce domu (o ile na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), na „starych zasadach”, które dawały właścicielowi nieruchomości największą „wolność” w zakresie realizowanej przez niego inwestycji – będzie można uzyskać jeszcze tylko przez najbliższe dwa miesiące. Decyzje WZ wydane przez gminy po tym terminie, będą już bowiem podlegały nowym, zdecydowanie bardziej restrykcyjnym regulacjom.
Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać
27 paź 2025

Niezły samochód za atrakcyjną cenę. Taki dobry biznes mogli do końca grudnia robić przedsiębiorcy, którzy korzystali z aut w ramach umowy leasingowej. Kiedy leasing się kończył kupowali auta do celów prywatnych, po oferowanych przez firmy, preferencyjnych stawkach. Te praktyki, które pozwalały na niepłacenie podatków zostały ukrócone trzy lata temu. Nieskutecznie? Prawna furtka pozwala na ich ominięcie. Teraz i ona zostanie zatrzaśnięta.
Przełomowy wyrok NSA - skarbówka przegrywa w sądzie, bo stosowała zawyżone stawki akcyzy dla samochodów osobowych. Takie samochody powinny być tańsze
26 paź 2025

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) jest faktem. NSA stwierdził, że stawki akcyzy od tysięcy aut były błędnie określane przez skarbówkę na zawyżonym poziomie. To powodowało finalnie wyższą cenę samochodu, za co płacił klient. Wszystko oczywiście przez niekorzystną dla podatników interpretację przepisów stosowaną latami.

REKLAMA

Koniec z opłatami za wjazd na cmentarz – na Wszystkich Świętych zaparkujesz za darmo. Przełomowy wyrok WSA w Olsztynie [Święto Zmarłych 2025]
27 paź 2025

Organy samorządowe nie mogą ustanawiać (a cmentarze – na tej postawie) pobierać jakichkolwiek opłat, które są niezwiązane z pochówkiem zmarłych, tj. m.in. opłat za wjazd na cmentarz i korzystanie z cmentarza – orzekł WSA w Olsztynie. W związku ze zbliżającym się Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem na cmentarzach – warto, aby osoby, które będą odwiedzać groby swoich bliskich, znały te zasady.
Komisja w PZON i WZON uzdrawia niepełnosprawnych ze świadczenia pielęgnacyjnego. Trzema pytaniami. Tak prostymi, że trudno wierzyć w medycynę
26 paź 2025

Jeżeli dziecko odpowie, to rodzice tracą około 40 000 zł - to przybliżona roczna wartość świadczenia pielęgnacyjnego, które po takim badaniu tracą rodzice. Badanie medyczne w postaci trzech pytań lekarze stosują wobec dzieci ze spektrum autyzmu. Jeżeli dziecko odpowie zostaje automatyczne uznane za niebędące osobą niepełnosprawną. Piszą do nas o tym rodzice dzieci, którym odbiera się w 2025 r. orzeczenia o niepełnosprawności w taki sposób, aby rodzice nie mieli świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł miesięcznie. Podobnie odbierane są orzeczenia dzieciom z zespołem Aspergera, Chodzi tu o dzieci, które dysponowały właściwymi (dla tego świadczenia) orzeczeniami w okresie kilku ostatnich lat. Rodzice uważają, że ich dzieci zostały cudownie "uzdrowione". Najczęściej odbywa się to poprzez tzw. punkt 7 orzeczenia. Jest to wskazanie "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji". Jeżeli dziecko nie wymaga tego, to nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Z listów rodziców wynika, że usunięcie z orzeczenia pkt 7 toobecnie nie incydenty a seria orzeczeń w PZON i WZON w całej Polsce.
Osoby niepełnosprawne walczą o rozszerzenie dodatku dopełniającego. I dla socjalnej renty. I dla osób niezdolnych do pracy
26 paź 2025

Podwyżka ta podniosłaby rentę socjalną w 2026 r. do kwoty 4806 zł brutto. Nie została zrealizowana. Do redakcji Infor.pl trafiają stale listy osób niepełnosprawnych walczących o przeprowadzenie przez Sejm dwóch ustaw (albo nowelizacji istniejących) w związku z obietnicą z 2023 r. zrównania renty socjalnej i pensji minimalnej : 1) ZMIANY W RENCIE CHOROBOWEJ w postaci obiecanej ustawy wprowadzającej dodatek dopełniający w kwocie 2610,72 zł brutto miesięcznie każdemu renciście socjalnemu (dziś tylko dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mających rentę socjalną). 2) ZMIANY W RENCIE CHOROBOWEJ. Druga ustawa dotyczy rencistów chorobowych (renta z tytułu niezdolności do pracy) i jej nowelizacji tak, aby osoby z tym świadczeniem także otrzymały odpowiednik dodatku dopełniającego. Będący w identycznej sytuacji renciści chorobowi nie mają tego dodatku. Z listów do Infor.pl wynika bezradność osób niepełnosprawnych i prośba do dziennikarzy o to, aby ich próba przekonania najważniejszych ośrodków władzy była znana społeczeństwu. Aby ich starania nie przykryło milczenie i cisza. Przykładowe prośby o wsparcie informacyjne w artykule.
ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia i planowane zmiany na 2026 rok
24 paź 2025

Jakie świadczenia mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby z niepełnosprawnościami? Jak uzyskać orzeczenie? Co może się zmienić w 2026 roku? Oto najważniejsze przepisy i kwoty!

REKLAMA

Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
24 paź 2025

Wdrożenie systemu kaucyjnego ma pozytywnie wpłynąć na możliwość osiągania przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i pomóc im uniknąć kar za niezrealizowane cele – zapewniła wiceminister klimatu Anita Sowińska. Wiceszefowa resortu odniosła się w ten sposób do interpelacji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na szereg wątpliwości związanych z wdrażaniem nowego systemu.
Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – nowe zasady łączenia spraw i udziału organizacji społecznych
24 paź 2025

Od 5 listopada 2025 roku wejdą w życie przepisy zmieniające procedurę przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma usprawnić tok rozpoznawania spraw, ograniczyć przewlekłość postępowań i wprowadzić nowe uprawnienia sądów, w tym możliwość zwrócenia się do organizacji społecznych lub organów administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu. Zmiany mają charakter systemowy i dotyczą także zasad potwierdzania umocowania przedstawicieli ustawowych.

REKLAMA