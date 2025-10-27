REKLAMA

Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji

Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji

27 października 2025, 15:51
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji
Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji
Czy pieniądze wydane na usługi medyczne, z których ubezpieczeni korzystają na rynku prywatnym można odzyskać choćby częściowo? Niestety rządzący nie dotrzymali swojej obietnicy wyborczej, jednak szansa w tym zakresie pojawia się na gruncie rozliczeń podatkowych.

Opieka medyczna a rozliczenie podatkowe

Problemy z dostępem do usług medycznych od lat wysuwają się na czoło trudności, z którymi muszą mierzyć się kolejni rządzący. Szczególne miejsce w tej grupie zajmuje dostęp do usług w zakresu wsparcia zdrowia psychicznego. W czasie ostatnich wyborów parlamentarnych jedna z obietnic wyborczych złożona pod hasłem „100 konkretów na 100 dni” dotyczyła tego, że NFZ będzie zwracał pieniądze za wizyty prywatne u lekarzy, jeżeli konsultacja u specjalisty w ramach NFZ nie odbędzie się w ciągu 60 dni. Dziś już wiemy, że tej obietnicy nie udało się dotrzymać, a co więcej, w tym zakresie nie zanosi się w najbliższym czasie na żadne, nawet kosmetyczne zmiany. Ubezpieczeni, których stan zdrowia nie pozwala na długie oczekiwania na konsultację u specjalisty, muszę więc korzystać z odpłatnych usług świadczonych na rynku prywatnym i ponosić w związku z tym niemałe koszty. W związku z tym, choć NFZ nie zwraca im przeznaczonych na to środków, często pojawia się pytanie, czy są jakieś inne możliwości choćby częściowego ich odzyskania? Mowa oczywiście o skorzystaniu z ulg podatkowych. Z tego rodzaju pytaniem jeden z podatników zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że jest osobą posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku ze stanem zdrowia psychicznego oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym, korzysta regularnie z pomocy specjalistycznej w postaci porad psychologicznych oraz psychoterapii, prowadzonych przez wykwalifikowanych psychoterapeutów i psychologów. Co istotne, posiada zaświadczenie od lekarza psychiatry, który w sposób jednoznaczny stwierdził konieczność korzystania przez niego z oddziaływań psychoterapeutycznych na stałej, regularnej podstawie, jako elementu procesu leczenia i wsparcia zdrowia psychicznego. W związku z tym, podatnik zapytał, czy ponoszone przez niego koszty psychoterapii oraz porad psychologicznych mogą zostać uznane za wydatki na cele rehabilitacyjne i tym samym podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Odpowiedź Dyrektora KIS była korzystna dla podatnika. W udzielonej odpowiedzi wskazał on, że organ podatkowy nie jest właściwy merytorycznie do stwierdzania, czy dany zabieg można zakwalifikować do zabiegu rehabilitacyjnego lub leczniczo-rehabilitacyjnego i to dlatego do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono obowiązek przedłożenia przez podatnika dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczo-rehabilitacyjnych. Rozstrzygnięcie, jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczo-rehabilitacyjnych należy więc do lekarza specjalisty, który takowe zlecenie wystawia. Skoro więc – zgodnie z tym, co podatnik wskazał we wniosku o wydanie interpretacji – posiada on zaświadczenie od lekarza psychiatry, z którego jednoznacznie wynika konieczność korzystania przez niego z oddziaływań psychoterapeutycznych na stałej, regularnej podstawie, jako elementu procesu leczenia i wsparcia zdrowia psychicznego, to przysługuje mu prawo odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zabiegi rehabilitacyjne (psychoterapię i porady psychologiczne) – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2025 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.669.2025.3.KK).

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:

Źródło: INFOR
