REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Zwolnienie lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? [przykłady z praktyki] Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni?

Zwolnienie lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? [przykłady z praktyki] Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 08:28
Meritoros
Meritoros
Kompleksowe usługi oursourcingu księgowości oraz kadr i płac
choroba, praca
Zwolnienia lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni? [przykłady z praktyki]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku ale sezon zwiększonej zachorowalności już trwa. Chłodniejsze dni, zmienna pogoda oraz wzrost infekcji wirusowych sprawiają, że w wielu firmach rośnie liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Przełom roku to jednak specyficzny moment, który rodzi wiele pytań dotyczących prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz liczenia okresu zasiłkowego.

rozwiń >

W praktyce kadrowo-płacowej końcówka roku oznacza wzmożoną czujność: trzeba ustalić, kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, a kiedy do zasiłku, czy od 1 stycznia zaczyna się nowy limit 33 lub 14 dni oraz czy nowy rok otwiera nowy okres zasiłkowy. Poniżej przedstawiamy przystępny i szczegółowy przewodnik, który rozwieje wszystkie wątpliwości.

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie chorobowe – komu przysługuje i na jakich zasadach?

Każdy pracownik, który otrzyma zwolnienie lekarskie (L4), ma prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, lub – w przypadku osób po 50. roku życia – przez pierwsze 14 dni. Zasady te wynikają z art. 92 Kodeksu pracy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego

Co do zasady, pracownik zachowuje prawo do 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jednak przepisy wewnętrzne (regulamin pracy, układ zbiorowy, umowa) mogą przyznawać wyższe świadczenie – np. 100%.

Są również sytuacje, gdy pracownikowi obowiązkowo przysługuje 100% podstawy, m.in. gdy niezdolność powstała:
• wskutek wypadku w drodze do lub z pracy,
• w ciąży,
• w związku z badaniami i zabiegiem pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wynagrodzenie chorobowe – 14 czy 33 dni?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań na przełomie roku. Zasada jest prosta:
- pracownik poniżej 50. roku życia – 33 dni,
- pracownik po ukończeniu 50. roku życia – 14 dni.

Co ważne:
- limit dotyczy roku kalendarzowego, nie zatrudnienia u danego pracodawcy,
- liczymy wszystkie okresy choroby w danym roku – nawet jeśli pracownik miał kilku pracodawców,
- w świadectwie pracy umieszcza się liczbę dni pobierania wynagrodzenia chorobowego.

REKLAMA

Kiedy zaczyna przysługiwać krótszy limit (14 dni)?

Od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym pracownik ukończył 50 lat. Czyli: jeśli urodziny są w 2025 roku – 14 dni obowiązuje dopiero w 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek chorobowy – co po wyczerpaniu 14/33 dni?

Gdy pracownik wyczerpie limit wynagrodzenia chorobowego (14/33 dni), od następnego dnia otrzymuje zasiłek chorobowy, finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto wypłaca zasiłek?

To zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego:
- do 20 osób – zasiłek wypłaca ZUS,
- powyżej 20 osób – zasiłek wypłaca pracodawca.

Stan ten ustala się na 30 listopada poprzedniego roku.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim? – okres zasiłkowy

Kluczowym pojęciem jest okres zasiłkowy – maksymalny czas, w którym pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Okres zasiłkowy wynosi:
- 182 dni,
- 270 dni – w przypadku:
a) gruźlicy (kod „D”),
b) choroby przypadającej w ciąży (kod „B”).

Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik może ubiegać się o:
- świadczenie rehabilitacyjne,
- rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jak liczyć okres zasiłkowy?

Do okresu zasiłkowego wliczamy:
• wszystkie dni niezdolności do pracy,
• także dni świąteczne i weekendy,
• zarówno okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku chorobowego.

Nie wliczamy natomiast:
• dni opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zasiłek opiekuńczy).

Nowe zasady od 2022 r. – przerwa krótsza niż 60 dni

Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wcześniejsze niezdolności do pracy, jeśli przerwa między L4 wynosi mniej niż 60 dni – nawet jeśli dotyczą innych chorób. To ogromna zmiana w praktyce kadrowej.
Co to oznacza?

Aby rozpocząć nowy okres zasiłkowy, przerwa między zwolnieniami musi wynosić co najmniej 60 dni ORAZ pracownik faktycznie musi przepracować ten okres.

Wyjątek: Do okresu zasiłkowego nie wlicza się wcześniejszych zwolnień, jeżeli kolejne L4 przypada w ciąży.

Przykłady liczenia okresu zasiłkowego

Przykład 1 – brak 60 dni przerwy

Pracownik w wieku 35 lat chorował od 02.01 do 11.06 (161 dni), potem od 06.07 do 26.07 (21 dni).
Razem 182 dni – pełny okres zasiłkowy.
Po powrocie do pracy 27.07 zachorował ponownie 08.09.
Między chorobami NIE MINĘŁO 60 dni → nie ma prawa do zasiłku.
L4 – usprawiedliwione, ale bez prawa do świadczeń.
Może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Przykład 2 – po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne do 15.10.2025 r.
Nowe L4 powstało po ponad 60 dniach → pracownik ma prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Czy nowy rok otwiera nowy okres zasiłkowy?

To jedno z najczęstszych pytań w księgowości i kadrach. Odpowiedź brzmi: NIE.
Sam fakt nadejścia nowego roku nie otwiera nowego okresu zasiłkowego. Jeżeli zwolnienie obejmuje 31 grudnia i 1 stycznia – to cały czas ten sam okres zasiłkowy.

Wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy na przełomie roku?

Inaczej wygląda kwestia samego świadczenia wypłacanego na przełomie roku. Tu zasada jest inna niż przy okresie zasiłkowym.

Jeżeli 31 grudnia pracownik pobiera wynagrodzenie chorobowe:
- od 1 stycznia pracownik otrzymuje nowy limit 14/33 dni,
- pracodawca nadal wypłaca wynagrodzenie chorobowe, nawet jeśli zwolnienie trwa nieprzerwanie.

Jeżeli 31 grudnia pracownik pobiera zasiłek chorobowy:
- od 1 stycznia nadal pobiera zasiłek,
- nie otrzymuje nowego limitu 14/33 dni.

Aby wynagrodzenie chorobowe przysługiwało ponownie, musi być przerwa choćby 1 dzień między zwolnieniami.

Przykład – L4 na przełomie roku

Pracownik (47 lat) chorował od 8.12.2025 do 15.01.2026. W 2025 r. nie chorował.
W grudniu 2025 r. wykorzystał 24 dni z limitu wynagrodzenia chorobowego.
W styczniu 2026 r. otrzymuje „nowe” 33 dni, dlatego również za styczeń pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe.

Cały okres dotyczy jednego okresu zasiłkowego, ale dwóch limitów wynagrodzenia chorobowego, bo limity są roczne.

Podsumowanie – najważniejsze zasady do zapamiętania

- Nowy rok NIE otwiera nowego okresu zasiłkowego.

- Nowy rok otwiera nowy limit wynagrodzenia chorobowego (14/33 dni) – jeśli 31 grudnia pracownik miał do niego prawo.

- Przerwa poniżej 60 dni między zwolnieniami powoduje, że wliczają się one do tego samego okresu zasiłkowego.

- Zasiłek chorobowy po 14/33 dniach wypłacany jest przez ZUS lub pracodawcę – w zależności od liczby zgłoszonych ubezpieczonych.

- W ciąży i w przypadku gruźlicy obowiązuje wydłużony okres zasiłkowy – do 270 dni.

Karolina Woźniczka, Starszy specjalista ds. kadr i płac

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zwolnienia lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni? [przykłady z praktyki]
11 gru 2025

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku ale sezon zwiększonej zachorowalności już trwa. Chłodniejsze dni, zmienna pogoda oraz wzrost infekcji wirusowych sprawiają, że w wielu firmach rośnie liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Przełom roku to jednak specyficzny moment, który rodzi wiele pytań dotyczących prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz liczenia okresu zasiłkowego.
Ustawa o rynku kryptoaktywów – dlaczego musimy ją przyjąć i dlaczego nie w kształcie sprzed weta Prezydenta? Czy ustawą można zwalczyć oszustwa? Wyjaśnia adwokat
11 gru 2025

Rynek kryptoaktywów znajduje się dziś w punkcie zwrotnym, w którym unijne regulacje spotykają się z krajową praktyką legislacyjną i realnymi interesami przedsiębiorców oraz obywateli. Jako adwokat zajmujący się prawem nowych technologii i regulacjami finansowymi obserwuję ten proces nie przez pryzmat sporów politycznych, lecz przez skutki prawne, gospodarcze i systemowe, jakie niesie dla rynku i państwa.
Komunikat ZUS: Od 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeń - 24 00. Marynarze będą mogli samodzielnie opłacać wszystkie składki. Jest możliwość wstecznego zapłacenia składek za lata 2021-2025
11 gru 2025

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które uregulują opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez marynarzy. Oznacza to utworzenie nowego tytułu do ubezpieczeń – 24 00. Dzięki temu marynarze, bez względu na banderę statku, będą mogli samodzielnie opłacać składki jako płatnicy. Nowe rozwiązania obejmą zarówno osoby, które pływają pod banderą państw trzecich, jak i tych zatrudnionych w krajach UE i EFTA. To krok, który ma uporządkować dotychczasowe zasady i ułatwić marynarzom dostęp do świadczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych. Z nowych regulacji skorzystać będzie mogło blisko 18 tys. osób.
Kupując nieruchomość możesz nie uchronić się przed długami zbywcy, nawet jeżeli sprawdziłeś księgę wieczystą. Komornik dopisze kolejnych wierzycieli i zlicytuje nowy dobytek
12 gru 2025

Pułapkę, w jaką można wpaść nabywając nieruchomość, pokazuje sprawa jednej z mieszkanek Poznania, która kupiła dom obciążony długami zbywcy nieruchomości, nie będąc świadoma tych długów, ponieważ nie były one ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Teraz dom zlicytuje komornik, ponieważ ustawodawca pozostawił do tego „furtkę”.

REKLAMA

Plan urlopów na rok 2026 – obowiązki pracodawcy, zasady i terminy. Jak prawidłowo zaplanować urlopy pracowników?
12 gru 2025

Plan urlopów to obowiązkowy dokument u wielu pracodawców. Określa, kiedy pracownicy mogą skorzystać z bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego. Wyjaśniamy, jakie zasady wynikają z Kodeksu pracy, kto może zrezygnować z tworzenia planu urlopów oraz jak prawidłowo zaplanować wypoczynek pracowników w 2026 roku.
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia rewolucja w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów!
12 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku papierowe listy z urzędów będą rzadkością. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że e-Doręczenia staną się podstawowym kanałem komunikacji podmiotów publicznych. Co to oznacza dla milionów Polaków i dlaczego warto działać już teraz?
Czy można podpisać umowę o pracę od 1 stycznia? Jak nie wpaść w kłopoty, gdy pierwszy dzień miesiąca to święto
11 gru 2025

Jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę? Czasami jeden dzień nie robi różnicy, ale w niektórych przypadkach może mieć z punktu widzenia pracownika duże znaczenie, choćby pod kątem zachowania ciągłości pracy. Jak więc postąpić, gdy pierwszym dniem miesiąca jest święto?
UOKiK: Play ma zapłacić ponad 108 mln zł kary za zabieranie klientom po 5 zł! Ponadto Prezes Tomasz Chróstny decyzją nakazuje Playowi zwrot pieniędzy klientom za nielegalne odbieranie rabatów - możesz odzyskać stracone zniżki!
11 gru 2025

Operator sieci Play musi zapłacić rekordową karę ponad 108 milionów złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk wobec konsumentów. Prezes UOKiK uznał, że mechanizm odbierania rabatu za e-fakturę przy opóźnieniu w płatności to nielegalna kara umowna. Co więcej, firma będzie musiała zwrócić pieniądze wszystkim poszkodowanym klientom. Sprawdź, czy należy Ci się zwrot.

REKLAMA

RPO i UOKiK: Szokujące 9861 zł (3287 zł×3) opłaty za przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. To i tak lepiej niż 25 000 zł przy świadczeniu wspierającym. Płacą niepełnosprawni
11 gru 2025

Od miesięcy osoby niepełnosprawne informują o pobieraniu wysokich prowizji za wykonanie zadań pełnomocnika w postępowaniu o przyznaniu punktów poziomu potrzeby wsparcia (WZON) oraz przyznaniu świadczenia wspierającego (ZUS). Opłata pobierana od osób niepełnosprawnych z największymi deficytami w niesamodzielności może wynosić nawet równowartość świadczenia za 6 miesięcy. Powszechnie takie opłaty są traktowane jako naruszające zasady współżycia społecznego. Przy maksymalnej wysokości świadczenia wspierającego opłata "za załatwienie sprawy" może więc wynosić 4134 x 6 = 24 804 zł. Okazuje się, że podobne opłaty w wymiarze 3 miesięcy - 6 miesięcy są także za przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego np. 9861 zł (3287 zł×3 miesiące).
Nowe prawo w rękach spadkobierców. Kogo dotyczą planowane zmiany?
10 gru 2025

Stwierdzenie nabycia spadku stanowi ważny dokument potwierdzający prawa spadkobiercy. Co jednak w sytuacji, gdy w obrocie prawnym pojawi się kilka takich dokumentów? Takie sytuacje się zdarzają i stanowią nie lada problem dla rodziny zmarłego. Czy nowe przepisy poprawią sytuację spadkobierców?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA