Plan urlopów na rok 2026 – obowiązki pracodawcy, zasady i terminy. Jak prawidłowo zaplanować urlopy pracowników?

Plan urlopów to obowiązkowy dokument u wielu pracodawców. Określa, kiedy pracownicy mogą skorzystać z bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego. Wyjaśniamy, jakie zasady wynikają z Kodeksu pracy, kto może zrezygnować z tworzenia planu urlopów oraz jak prawidłowo zaplanować wypoczynek pracowników w 2026 roku.

Plan urlopów to narzędzie zapewniające sprawną organizację pracy i realizację prawa pracowników do wypoczynku. Choć Kodeks pracy nie wskazuje terminu jego sporządzenia, w praktyce powinien zostać przygotowany przed początkiem nowego roku, a w firmach z planami półrocznymi – przed rozpoczęciem odpowiedniego półrocza.

Plan urlopów 2026 – aktualne zasady według Kodeksu pracy

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy od stażu pracy:

20 dni – gdy staż jest krótszy niż 10 lat,

– gdy staż jest krótszy niż 10 lat, 26 dni – gdy pracownik ma co najmniej 10 lat stażu.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2026 r. do okresu zatrudnienia będą wliczane m.in. okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Urlop dla osób podejmujących pierwszą pracę

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy nabywa prawo do urlopu stopniowo – co miesiąc zyskuje 1/12 wymiaru rocznego.

Urlop bieżący i zaległy – do kiedy trzeba wykorzystać?

Urlop powinien zostać wykorzystany w tym roku, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Jeżeli tak się nie stanie:

od 1 stycznia kolejnego roku urlop staje się zaległy ,

kolejnego roku urlop staje się , urlop zaległy należy wykorzystać do 30 września.

Niewykorzystane dni „na żądanie”

Gdy pracownik nie wykorzysta w poprzednim roku części urlopu na żądanie:

dni te stają się zwykłym urlopem wypoczynkowym ,

, można je wykorzystać do 31 grudnia następnego roku.

Kiedy pracodawca musi sporządzić plan urlopów?

Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę:

wnioski pracowników,

konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Przepisy nie narzucają konkretnej daty stworzenia planu, jednak powinien być on gotowy przed rozpoczęciem nowego roku, aby pracownicy mogli zaplanować wypoczynek już w styczniu.

Kto może zrezygnować z planu urlopów?

Pracodawca nie musi tworzyć planu, jeśli:

nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa , lub

, lub organizacja związkowa wyrazi zgodę na rezygnację z planu.

W takich firmach terminy urlopu ustala się bezpośrednio z pracownikiem.

Co powinien zawierać plan urlopów?

W planie pracodawca uwzględnia:

urlop bieżący,

urlop zaległy.

Plan nie obejmuje 4 dni urlopu na żądanie.

Ujęcie w planie urlopów pracowników z umowami terminowymi

Plan musi uwzględniać również:

pracowników zatrudnionych na czas określony – proporcjonalnie do okresu pracy,

pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy – proporcjonalny urlop nabywany co miesiąc.

Jeśli umowa zostanie wydłużona – plan należy zaktualizować.

Plan urlopów na półrocze lub kilka planów w firmie

Pracodawca przeważnie sporządza plan urlopów na cały rok kalendarzowy. Jednak sporządzenie planu na cały rok nie jest konieczne. Możliwe jest przygotowanie planu urlopowego na krótszy okres – np. na półrocze. W takim przypadku:

plan na I półrocze — powinien być gotowy przed końcem roku ,

— powinien być gotowy , plan na II półrocze — musi być udostępniony pracownikom przed 1 lipca.

Dopuszczalne jest też sporządzenie kilku planów w firmie. Może to dotyczyć różnych działów lub lokalizacji (np. w dużych firmach).

Jak podać plan urlopów do wiadomości pracowników?

Plan urlopów należy ogłosić w firmie w sposób zwyczajowo przyjęty, np.:

na tablicy ogłoszeń,

w intranecie,

na firmowej platformie HR.

Nie trzeba przekazywać planu indywidualnie każdemu pracownikowi.

Czy pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie na podstawie planu?

Sam plan urlopów nie upoważnia pracownika do rozpoczęcia wypoczynku. Niezbędne jest:

złożenie wniosku o urlop, uzyskanie akceptacji pracodawcy.

Dopiero po tych krokach urlop może się rozpocząć.

Ważne Praktyczne wskazówki dla pracodawców: aktualizuj plan urlopów przy każdej zmianie w zatrudnieniu,

uwzględniaj okresy zwiększonej absencji (wakacje, ferie, święta),

pamiętaj o pracownikach z urlopem zaległym — deadline 30 września,

informuj pracowników o planie w miejscu łatwo dostępnym i stałym.

