"Zapytaj Notariusza" – Infor PL S.A. i Izba Notarialna w Warszawie wspólnie promują edukację prawną

29 października w siedzibie Infor PL S.A. podpisano List Intencyjny pomiędzy Izbą Notarialną w Warszawie a Infor PL S.A., dotyczący realizacji cyklu edukacyjnych videocastów „Zapytaj Notariusza”. Izbę reprezentowali Tomasz Karłowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie oraz Ewa Helena Serafin, Wiceprezes Rady. Ze strony Infor PL S.A. dokument podpisali Marcin Krawczak. Wiceprezes Zarządu i Tomasz Pietryga, Redaktor Naczelny DGP.

Na mocy porozumienia partnerzy zrealizują cykl 15 odcinków, poświęconych praktycznym aspektom pracy notariusza oraz roli notariatu w systemie prawnym. Program poprowadzi Patrycja Otto. Eksperci notarialni wyjaśnią m.in. znaczenie aktów notarialnych w obrocie prawnym i gospodarczym, sytuacje wymagające wizyty u notariusza, a także kwestie bezpieczeństwa transakcji dotyczących nieruchomości, spadków czy darowizn. Odcinki będą skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

– Współpraca z Infor PL S.A. to dla nas ważny krok w kierunku jeszcze szerszej edukacji prawnej społeczeństwa. Zależy nam, aby rola notariusza była kojarzona przede wszystkim z bezpieczeństwem obrotu prawnego i ochroną interesów obywateli – podkreśla Tomasz Karłowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

– Jako wydawca i dostawca specjalistycznej wiedzy prawnej i gospodarczej chcemy być pomostem pomiędzy ekspertami a odbiorcami tej wiedzy – zarówno profesjonalistami, jak i osobami szukającymi sprawdzonych informacji. Cykl „Zapytaj Notariusza” idealnie wpisuje się w tę misję – mówi Marcin Krawczak z Infor PL S.A.

– Naszą ambicją jest stworzenie formatu, który w przystępny sposób odpowie na pytania, z którymi ludzie przychodzą do notariuszy na co dzień. Chcemy obalać mity, porządkować pojęcia i pokazać, że świadoma decyzja prawna zaczyna się od rzetelnej informacji – dodaje Patrycja Otto, prowadząca cykl.

Cykl będzie realizowany w formule rozmów z notariuszami i ekspertami, nagrywanych w studiu Infor. Odcinki zostaną opublikowane w kanałach komunikacyjnych Infor-u, a informacja o dacie premiery pierwszego odcinka pojawi się wkrótce w mediach społecznościowych partnerów. Projekt otwiera również drogę do szerszej, długofalowej współpracy przy kolejnych inicjatywach edukacyjnych, z wykorzystaniem potencjału eksperckiego partnerów.

O Izbie Notarialnej w Warszawie

Izba Notarialna w Warszawie zrzesza notariuszy wykonujących czynności notarialne na obszarze jej właściwości. Czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, dba o wysoki poziom merytoryczny wykonywania zawodu oraz uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i usprawniania obrotu prawnego. Istotnym elementem działalności Izby jest również edukacja prawna społeczeństwa i promowanie zaufania do instytucji notariatu.

O Infor PL S.A.

Infor PL S.A. jest jednym z wiodących wydawców i dostawców specjalistycznych informacji prawnych, podatkowych, rachunkowych i kadrowych dla biznesu, sektora publicznego oraz profesjonalistów. Spółka rozwija nowoczesne serwisy online, bazy wiedzy, rozwiązania abonamentowe oraz szkolenia i webinary, wspierając klientów w podejmowaniu bezpiecznych i zgodnych z prawem decyzji biznesowych.