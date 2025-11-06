REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » "Zapytaj Notariusza" – Infor PL S.A. i Izba Notarialna w Warszawie wspólnie promują edukację prawną

"Zapytaj Notariusza" – Infor PL S.A. i Izba Notarialna w Warszawie wspólnie promują edukację prawną

06 listopada 2025, 04:00
Warszawa 29.10.2025 Podpisanie umowy Izba Notarialna Tomasz Karłowski Prezes Rady Izby Notarialnej, Ewa Helena Serafin Wiceprezes Rady Izby Notarialnej, Wiceprezes Infor PL Marcin Krawczak, Redaktor Naczelny DGP Tomasz Pietryga. Fot. Wojtek Górski
"Zapytaj Notariusza" – Infor PL S.A. i Izba Notarialna w Warszawie wspólnie promują edukację prawną
Wojtek Górski
DGP

29 października w siedzibie Infor PL S.A. podpisano List Intencyjny pomiędzy Izbą Notarialną w Warszawie a Infor PL S.A., dotyczący realizacji cyklu edukacyjnych videocastów „Zapytaj Notariusza”. Izbę reprezentowali Tomasz Karłowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie oraz Ewa Helena Serafin, Wiceprezes Rady. Ze strony Infor PL S.A. dokument podpisali Marcin Krawczak. Wiceprezes Zarządu i Tomasz Pietryga, Redaktor Naczelny DGP.

Na mocy porozumienia partnerzy zrealizują cykl 15 odcinków, poświęconych praktycznym aspektom pracy notariusza oraz roli notariatu w systemie prawnym. Program poprowadzi Patrycja Otto. Eksperci notarialni wyjaśnią m.in. znaczenie aktów notarialnych w obrocie prawnym i gospodarczym, sytuacje wymagające wizyty u notariusza, a także kwestie bezpieczeństwa transakcji dotyczących nieruchomości, spadków czy darowizn. Odcinki będą skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Współpraca z Infor PL S.A. to dla nas ważny krok w kierunku jeszcze szerszej edukacji prawnej społeczeństwa. Zależy nam, aby rola notariusza była kojarzona przede wszystkim z bezpieczeństwem obrotu prawnego i ochroną interesów obywateli – podkreśla Tomasz Karłowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Jako wydawca i dostawca specjalistycznej wiedzy prawnej i gospodarczej chcemy być pomostem pomiędzy ekspertami a odbiorcami tej wiedzy – zarówno profesjonalistami, jak i osobami szukającymi sprawdzonych informacji. Cykl „Zapytaj Notariusza” idealnie wpisuje się w tę misję – mówi Marcin Krawczak z Infor PL S.A.

Naszą ambicją jest stworzenie formatu, który w przystępny sposób odpowie na pytania, z którymi ludzie przychodzą do notariuszy na co dzień. Chcemy obalać mity, porządkować pojęcia i pokazać, że świadoma decyzja prawna zaczyna się od rzetelnej informacji – dodaje Patrycja Otto, prowadząca cykl.

Cykl będzie realizowany w formule rozmów z notariuszami i ekspertami, nagrywanych w studiu Infor. Odcinki zostaną opublikowane w kanałach komunikacyjnych Infor-u, a informacja o dacie premiery pierwszego odcinka pojawi się wkrótce w mediach społecznościowych partnerów. Projekt otwiera również drogę do szerszej, długofalowej współpracy przy kolejnych inicjatywach edukacyjnych, z wykorzystaniem potencjału eksperckiego partnerów.

O Izbie Notarialnej w Warszawie

Izba Notarialna w Warszawie zrzesza notariuszy wykonujących czynności notarialne na obszarze jej właściwości. Czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, dba o wysoki poziom merytoryczny wykonywania zawodu oraz uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i usprawniania obrotu prawnego. Istotnym elementem działalności Izby jest również edukacja prawna społeczeństwa i promowanie zaufania do instytucji notariatu.

O Infor PL S.A.

Infor PL S.A. jest jednym z wiodących wydawców i dostawców specjalistycznych informacji prawnych, podatkowych, rachunkowych i kadrowych dla biznesu, sektora publicznego oraz profesjonalistów. Spółka rozwija nowoczesne serwisy online, bazy wiedzy, rozwiązania abonamentowe oraz szkolenia i webinary, wspierając klientów w podejmowaniu bezpiecznych i zgodnych z prawem decyzji biznesowych.

oprac. Iga Leszczyńska
Źródło: INFOR
Zapisz się na newsletter

Prawo
