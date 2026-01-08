REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sejm online: Pierwsze posiedzenie w 2026 r. o działalności kosmicznej [8 stycznia 2026 r.]

Sejm online: Pierwsze posiedzenie w 2026 r. o działalności kosmicznej [8 stycznia 2026 r.]

08 stycznia 2026
[Data aktualizacji 08 stycznia 2026, 06:12]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Sejm ureguluje prowadzenie działalności kosmicznej w Polsce, w tym zasad: udzielania zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej, kontroli wykonywania działalności kosmicznej, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez obiekt kosmiczny, odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy, prowadzenia rejestru obiektów kosmicznych oraz sposobu i trybu postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z wykonywaniem działalności kosmicznej oraz w przypadku znalezienia rzeczy, co do której istnieje podejrzenie, że jest śmieciem kosmicznym

rozwiń >

Sejm na żywo 8 stycznia 2026 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00. Oglądaj transmisję online:

SEJM: Porządek dzienny w dniach 8 i 9 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druki nr 1763 i 2046)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346 i 1988)

- sprawozdawca poseł Monika Rosa.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 1529 i 2044)

- sprawozdawca poseł Mirosław Adam Orliński.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2075)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności kosmicznej (druk nr 2078)

- uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2076)

- uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Sejm na żywo 19 grudnia 2025 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9:00. Oglądaj transmisję online:

Projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej (posłów KO) dotyczy m.in. modyfikacji przepisów tak, by status działacza opozycji antykomunistycznej był przyznawany za działalność niepodległościową zagrożoną nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i innymi represjami. Ponadto projekt przewiduje przyznanie wdowom/wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych tych samych uprawnień, które posiadają wdowy/wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych w latach 1939-1956.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Zgodnie z uzasadnieniem ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

Podczas pierwszego czytania Sejm zajmie się także poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sejm na żywo 18 grudnia 2025 r.

Oglądaj transmisję online z posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia:

Sejm w czwartek uchwalił ponownie ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej, praktycznie identyczne przepisy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Sejm uchwalił ponadto ustawę ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego12 kwietnia - w rocznicę rozpoczęcia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku. Dzień Inwalidy Wojennego ma być świętem państwowym, ale nie będzie wolny od pracy.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego przewiduje z kolei możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Sejm w czwartek uchwalił również ustawę zwiększającą limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Dotacje przewidziane są m.in. dla Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli Bochnia, Kopalni Siarki „Machów” w likwidacji.

Ponadto posłowie zaakceptowali poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Wydłuża ona firmom z sektora MŚP termin rozliczenia się z pomocy z tytułu wysokich cen energii. Informacji nie złożyło lub nie poprawiło ok. 50 tys. firm.

Posłowie przyjęli też senackie poprawki do noweli reformującej orzecznictwo lekarskie w ZUS. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez fizjoterapeutów, pielęgniarki i pielęgniarzy. Sejm zagłosował w czwartek za przyjęciem wszystkich pięciu poprawek zgłoszonych przez Senat na początku grudnia. Cztery z nich miały charakter legislacyjno-redakcyjny. Piąta dotyczyła liczby lekarzy orzekających w drugiej instancji. Regulacja przewiduje wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach. W pierwszej instancji i w drugiej wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu orzeczenie miało być wydawane jednoosobowo. Zgodnie z przyjętą poprawką w sprawach szczególnie skomplikowanych główny lekarz orzecznik albo jego zastępca będzie mógł skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez orzekających łącznie trzech lekarzy orzeczników. W przepisach doprecyzowano, kiedy można stracić zasiłek chorobowy. Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich.

Sejm na żywo 17 grudnia 2025 r.

Transmisja online z pierwszego dnia posiedzenia Sejmu:

Spór o tzw. ustawę łańcuchową

W środę 17 grudnia Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Do odrzucenia weta zabrakło 17 głosów. Przeciwko byli m.in. parlamentarzyści PiS oraz Konfederacji.

Przypomnijmy, iż ustawa łańcuchowa zakładała wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Definiowała też kojec jako miejsce poza lokalem mieszkalnym, z którego nieprzywiązany pies nie może samodzielnie się wydostać. Zgodnie z ustawą, właściciele psów mieliby obowiązek zapewnić kojce utwardzone i w przeważającej części zadaszone, o powierzchni co najmniej 10 m kw. dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa ważącego od 20 do 30 kg oraz 20 m kw. dla psa o masie powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miała być dodatkowo zwiększana wraz z liczbą przebywających w nim zwierząt.

Zdaniem Prezydenta, chociaż intencja wzmocnienia ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – jego zdaniem – przepisy były źle przygotowane. Proponowane w ustawie normy dotyczące kojców są – w opinii głowy państwa – są całkowicie nierealne do spełnienia. Prezydent na początku grudnia zawetował ustawę i przesłał do Sejmu swój projekt. Zakłada on zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, ale nie zawiera przepisów regulujących kwestię kojców.

Sejm zdecydował też w środę o skierowaniu do sejmowych komisji finansów i gospodarki projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej tożsamą z projektem ustawę zawetował prezydent.

Posiedzenie Sejmu19 grudnia 2025 r.

W piątek (19 grudnia) posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek Sejm ma odwiedzić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Posłowie zajmą się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: Infor.pl, PAP, Sejm

