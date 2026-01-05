REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Łatwiej o zasiłek opiekuńczy w 2026 roku. Rząd zaakceptował nowe przepisy ale wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy

Łatwiej o zasiłek opiekuńczy w 2026 roku. Rząd zaakceptował nowe przepisy ale wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy

05 stycznia 2026, 10:59
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W 2026 r. łatwiej będzie uzyskać zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający m.in. wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek i biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej – poinformowała kancelaria premiera.

Rząd przyjął projekt upraszczający wnioskowanie o zasiłek opiekuńczy

Deregulacyjny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa został przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek oraz biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do ZUS w postaci elektronicznej. Również płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie wniosku złożonego w postaci elektronicznej.

Jak podkreślono w rządowej informacji, nowe rozwiązanie likwiduje problem tzw. podwójnej ścieżki, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie, a część wyłącznie papierowo.

„Dzięki zmianom dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku będzie można przekazać szybciej i w jednym, spójnym procesie” – przekazano.

Płatnicy zasiłków będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w formie elektronicznej

Deregulacja zakłada również, że płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w postaci elektronicznej. Wystarczy np. skan wniosku Z-15A.

Jak jest obecnie

MRPiPS w oddzielnym komunikacie wyjaśniło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty, które zwykle przekazywane są przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie.

„Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A/Z-15B) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listowej” – przekazał resort.

Również wtedy, gdy płatnicy składek sami wypłacają zasiłki, ubezpieczeni nie mogą obecnie elektronicznie przekazywać do nich wniosków o zasiłek opiekuńczy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. A więc najprawdopodobniej stanie się to pod koniec I półrocza 2026 r. albo w II półroczu 2026 r.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (UDER74)

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
