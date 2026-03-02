Nawet 30 000 zł grzywny za wypalanie traw i palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach - wyższe kary za wykroczenia od 2026 roku
W dniu 2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu - w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.
Nowy rok - nowe przepisy
W opublikowanej nowelizacji ustawodawca postawił na surowsze sankcje dla osób, które narażają zdrowie, mienie lub środowisko na niebezpieczeństwo. Chodzi o uchylanie się od zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez:
- wypalanie traw, suchych roślin i nieużytków,
- rozpalanie ognia lub grilla w miejscach, gdzie jest to zabronione,
- palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi do palenia,
- czy inne formy nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.
Surowe kary – aż do 30 000 zł!
Najbardziej medialnym elementem zmian są nowe, znacznie wyższe grzywny:
- do 30 000 zł grzywny w przypadku poważniejszych naruszeń,
- do 5 000 zł mandatu karnego za mniej drastyczne wykroczenia.
To oznacza koniec pobłażliwości za drobne przewinienia typu palenie poza strefą czy wypalanie ściółki — teraz takie czyny mogą kosztować naprawdę dużo.
Nie tylko pieniądze – również ograniczenie wolności
Nowelizacja przewiduje też możliwość orzekania wobec sprawców kary ograniczenia wolności (np. prac społecznych). Dotychczasowe żarty z wypalania traw lub palenia “gdzie popadnie” mogą więc zostać ukarane nie tylko finansowo, ale także realnym ograniczeniem czasu wolnego.
Cel zmian – bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Choć osoby dotknięte nowymi przepisami mogą czuć się zaskoczone, ustawodawcy tłumaczą, że celem jest:
- ograniczenie ryzyka pożarów na terenach miejskich i wiejskich,
- ochrona życia i zdrowia ludzi,
- zmniejszenie szkód dla środowiska naturalnego,
- odciążenie służb ratowniczych.
Pożary traw są częstą przyczyną wielkich strat — jedno zapomniane ognisko czy chwila nieuwagi mogą zniszczyć hektary terenów zielonych. Nowe prawo ma zapobiegać takim tragediom.
Co konkretnie się zmieniło?
Wypalanie traw i suchych roślin: Już nie tylko celowe podpalenie, ale także każdy sposób niekontrolowanego użycia ognia, który stwarza zagrożenie, będzie traktowany jako wykroczenie podlegające wysokim karom.
Palenie poza miejscami wyznaczonymi: Standardowe palenie papierosów na przystanku, w parku czy przy polu może teraz zostać uznane za wykroczenie — jeśli nastąpi w miejscu, które nie jest wyznczone do palenia.
Nieostrożne obchodzenie się z ogniem: Rozpalanie ogniska czy grilla w lesie, łące lub na niebezpiecznej nawierzchni stanie się poważnym wykroczeniem, nawet jeśli nie doszło do pożaru.
Nowe kary od 2 stycznia 2026 r. – co się zmienia? Podsumowanie
Nowe prawo to realny koniec pobłażliwości dla osób, które lekceważą ryzyko pożarowe lub świadomie narażają otoczenie na niebezpieczeństwo.
Grzywna sięgająca 30 000 zł oraz możliwość ograniczenia wolności to ostrzeżenie, że roztropność przy obchodzeniu się z ogniem i dbałość o bezpieczeństwo to dziś obowiązek każdego z nas.
Palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi czy wypalanie traw — to już nie tylko “zły zwyczaj”, ale poważne wykroczenie z realnymi konsekwencjami.
Zachowanie
Stan prawny od 2 stycznia 2026 r.
Kary
Palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami
Traktowane jako wykroczenie stwarzające zagrożenie pożarowe
Mandat do
5 000 zł
lub grzywna do
30 000 zł
Wypalanie traw, suchych roślin, nieużytków
Surowo penalizowane, niezależnie od skali zdarzenia
Grzywna do
30 000 zł, możliwe ograniczenie wolności
Rozpalanie ognia w miejscach niedozwolonych
Uznawane za zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska
Wysoka grzywna lub kara ograniczenia wolności
Nieostrożne obchodzenie się z ogniem
Odpowiedzialność nawet bez faktycznego pożaru
Mandat, grzywna albo kara wolnościowa
Stwarzanie zagrożenia pożarowego w inny sposób
Każde działanie zwiększające ryzyko pożaru
Do
30 000 zł grzywny
Jakie kary przewidują nowe przepisy?
Rodzaj kary
Zakres
Mandat karny
do
5 000 zł
Grzywna orzekana przez sąd
do
30 000 zł
Kara ograniczenia wolności
np. prace społeczne
Inne konsekwencje
odpowiedzialność za szkody, interwencja służb
