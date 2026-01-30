Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: terminy składania wniosków

Każdy rolnik ma prawo odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W tym celu rolnik powinien złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych:



1) w terminie od 2 lutego 2026 r. do 2 marca 2026 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r.,



2) w terminie od 3 sierpnia 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2026 r. do 31 lipca 2026 r.



- w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Jaki limit zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2026 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że limit zwrotu podatku akcyzowego w 2026 r. wynosi:



162,80 zł * (razy) ilość ha użytków rolnych

oraz

5,92 zł * (razy) średnia roczna liczba świń

lub/i

59,20 zł * (razy) średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu (1,48 zł) na 1 litr oleju napędowego - określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 grudnia 2025 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2026 r. (Dz. U. poz. 1875), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

REKLAMA

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,48 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,48 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,48 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Ważne Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Terminy wypłaty zwracanej akcyzy

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) ma obowiązek wydać decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.



Zwrot akcyzy będzie realizowany (wypłacany) w terminach:

1 - 30 kwietnia 2026 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym (lutowym) terminie,

1 - 31 października 2026 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim (sierpniowym) terminie

- gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także jest udostępniany w urzędach gmin do kopiowania.

Co trzeba załączyć do wniosku oprócz faktur

MRiRW wyjaśnia, że w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo wygenerowany z komputerowej bazy danych zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni oraz średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815, z późn. zm.).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo wygenerowany z komputerowej bazy danych - wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

Ważne Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, w tym spółkę, nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.



Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Ważne W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot akcyzy za paliwopodaje numer z tego rejestru.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2025 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2026 r. (Dz. U. poz. 1875).

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 106).

- Ustawa o zmianie z 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2025 poz. 1415) .

- Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 poz. 1815) .

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) .