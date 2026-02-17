REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Środa Popielcowa w 2026 r.: Czy trzeba iść do kościoła? Zasady postu i najważniejsze informacje o Wielkim Poście

Środa Popielcowa w 2026 r.: Czy trzeba iść do kościoła? Zasady postu i najważniejsze informacje o Wielkim Poście

17 lutego 2026, 17:00
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ShutterStock

Czy w Środę Popielcową 2026 trzeba iść do kościoła? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Sprawdzamy, jakie są obowiązki wiernych, kiedy wypada to święto i jakie zasady postu obowiązują 18 lutego 2026 roku.

Kiedy jest Środa Popielcowa 2026?

Środa Popielcowa w 2026 roku przypada 18 lutego. Data jest ruchoma i zależy od terminu Wielkanocy. W 2026 roku Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego będzie obchodzona 5 kwietnia.

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post – 40-dniowy okres przygotowania do świąt wielkanocnych (nie licząc niedziel).

Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła?

To najważniejsza kwestia dla wielu wiernych.

Nie, udział we Mszy Świętej w Środę Popielcową nie jest obowiązkowy.
Nie jest to święto nakazane, dlatego Kościół nie zobowiązuje wiernych do uczestnictwa w liturgii pod grzechem ciężkim.

Jednocześnie duchowni mocno zachęcają, aby tego dnia wziąć udział w Mszy Świętej i przyjąć obrzęd posypania głów popiołem – to symbol rozpoczęcia drogi nawrócenia i refleksji.

Co oznacza posypanie głowy popiołem?

Podczas liturgii kapłan wypowiada słowa:

  • „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”
    lub
  • „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Popiół powstaje ze spalonych palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. To znak pokuty, przemijania i potrzeby duchowej odnowy.

Jakie obowiązują zasady postu w 2026 roku?

Środa Popielcowa to jeden z dwóch dni w roku, kiedy obowiązuje post ścisły (drugim jest Wielki Piątek). Wiernych obowiązują dwa rodzaje wyrzeczeń:

1. Post ścisły

Dotyczy osób między 18. a 60. rokiem życia. Oznacza:

  • trzy posiłki w ciągu dnia,
  • tylko jeden do syta.

2. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

Obowiązuje wszystkich wiernych od 14. roku życia wzwyż.

Ważne

Warto pamiętać, że Środa Popielcowa nie jest dniem wolnym od pracy.

Wielki Post 2026 – jak długo trwa?

W 2026 roku Wielki Post potrwa od 18 lutego do 2 kwietnia (Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego).

To czas:

  • modlitwy,
  • postu,
  • jałmużny,
  • duchowej pracy nad sobą.

W parafiach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej (w piątki) oraz Gorzkich Żali (w niedziele).

Dla wielu wiernych Środa Popielcowa to moment symbolicznego zatrzymania się i rozpoczęcia duchowej przemiany. W świecie pełnym pośpiechu i informacji dzień ten przypomina o tym, co trwałe i najważniejsze.

Abp Tadeusz Wojda: Wielki Post to czas aktywnego nawrócenia i czujności

„Wielki Post to czas aktywnego nawrócenia i czujności; szukajmy Chrystusa na drogach naszej codzienności” – zachęcił przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda w przesłaniu z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Zachęcił, by w tym okresie odkrywać miłosierdzie Boże w sakramentach spowiedzi i Eucharystii.

W przesłaniu wideo z tej okazji, które zostało opublikowane na stronie internetowej KEP, abp Wojda zachęcił, aby w czasie Wielkiego Postu odkrywać na nowo miłosierdzie Boże, szczególnie w sakramentach spowiedzi i Eucharystii.

„Pamiętajmy, że sensem tej czterdziestodniowej duchowej drogi jest przygotowanie się do Wielkanocy” – podkreślił. Jak wyjaśnił, „nie jest to czas biernego oczekiwania, lecz aktywnego nawrócenia i czujności. „Szukajmy zatem Chrystusa na drogach naszej codzienności” – stwierdził.

Nawiązując do obchodzonej w tym roku 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu, przywołał słowa modlitwy tego świętego o pokój: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. Spraw abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać”.

