DGP wzmacnia obecność w digitalu: start nowej dgp.pl i gazetaprawna.pl
Grupa INFOR S.A. ogłosiła dziś start nowej odsłony ekosystemu cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej. Projekt obejmuje przebudowę wizualną i funkcjonalną serwisów dgp.pl oraz gazetaprawna.pl
Dziś wystartowała nowa odsłona produktu cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej – dgp.pl – połączona z nowym serwisem gazetaprawna.pl. Projekt obejmuje zmiany w warstwie wizualnej i funkcjonalnej oraz rozwój cyfrowych formatów i narzędzi, które mają wzmocnić codzienne korzystanie z treści przez profesjonalnych odbiorców.
– „Informujemy rzetelnie. Doradzamy profesjonalnie.” To zasada, która definiuje Dziennik Gazetę Prawną. Dziś, w świecie nadmiaru i rozproszenia informacji, nabiera ona jeszcze większego znaczenia. Nowa odsłona dgp.pl została przygotowana z myślą o specjalistach, którzy potrzebują codziennych, rzetelnych i pogłębionych informacji z zakresu prawa, podatków i gospodarki – mówi Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.
– Rozwój kanału cyfrowego to dla nas strategiczny kierunek. Stawiamy na produkt, który łączy wysoką jakość dziennikarstwa z użytecznością: porządkuje informacje, przyspiesza pracę użytkowników i daje dostęp do dodatkowych narzędzi oraz formatów w ramach subskrypcji. Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na to, jak dziś pracują profesjonaliści i czego oczekują od mediów biznesowych – mówi Marcin Krawczak, wiceprezes INFOR S.A.
Rozwój produktu: treści, narzędzia, formaty
W ramach nowej odsłony DGP rozwija elementy cyfrowe dostępne dla subskrybentów, m.in.: raporty specjalne i analizy, programy wideo, a także kalkulatory, bibliotekę e-poradników oraz archiwum e-wydań.
Uporządkowana nawigacja i łatwiejszy dostęp do informacji
Serwisy oferują rozwiązania poprawiające ergonomię czytania i wyszukiwania: precyzyjną wyszukiwarkę treści, nowy czytnik e-wydań, podział na tematy i działy oraz schowek na ulubione artykuły. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z newsletterów i alertów, które pomagają śledzić najważniejsze zmiany.
Oferta premierowa
Premierze towarzyszy specjalna oferta: 14 dni bezpłatnego dostępu do wszystkich treści dgp.pl - dzięki partnerowi otwarcia PwC.
