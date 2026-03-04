W marcu 2026 r. stopy w dół - o ile spadnie rada kredytu hipotecznego?

Stopy procentowe NBP od 5 marca 2026 r.

Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 3-4 marca 2026 r. podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. A zatem od 5 marca 2026 r. stopy NBP wyniosą:

• stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.



Poprzedni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP w grudniu 2025 r. - również wszystkie o 25 pb., referencyjną do 4,00 proc.



Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP ma się odbyć w dniach 8-9 kwietnia 2026 r.

Ważne Procent, punkt procentowy, punkt bazowy



Procent (%, proc.) - 1 procent, to jedna setna jakiejś wielkości liczbowej - np. kwoty lokaty lub kwoty kredytu.



Punkt procentowy (pkt proc., p.p.), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.



Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża np. stopę referencyjną o 0,5 pp, to spada ona np. z 5,75 proc. w skali rocznej na 5,25 proc.



Jeżeli mam lokatę 1000 zł oprocentowaną na 1 proc. rocznie, to po roku od jej założenia dostanę 10 zł odsetek. Ale jak bank w kolejnym roku podwyższy oprocentowanie (o 1 pp) do 2% rocznie, to po upływie kolejnych 12 miesięcy dostanę 20 zł odsetek (od lokaty 1000 zł). Będzie to o 100% więcej odsetek bo o 100% wzrosło oprocentowanie tej lokaty.



Punkt bazowy (‱; pb, pb.) - 1 punkt bazowy, to jedna setna punktu procentowego.

Zmiana oczekiwana przez rynek finansowy. Inflacja w trendzie spadkowym

Ta zmiana była spodziewana przez rynek, choć atak USA i Izraela na Iran zrodził obawy o wybuch kryzysu gospodarczego i wzrost inflacji w Polsce w najbliższych miesiącach. Rada Polityki Pieniężnej, która poprzez wysokość stóp procentowych wpływa na poziom inflacji, nie miała jednak wątpliwości i zdecydowała się na obniżkę. Od kilku miesięcy bowiem inflacja w Polsce systematycznie spada. Szybki wskaźnik dynamiki zmiany cen za styczeń, podany przez Główny Urząd Statystyczny, wynosi 2,2 proc. Jeszcze w grudniu inflację obliczono na 2,4 proc.



– Inflacja pozostaje w trendzie spadkowym: w listopadzie wyniosła 2,5 proc., w październiku 2,8 proc. a we wrześniu 2,9 proc. Inflację w styczniu bieżącego roku GUS obliczył na 2,2 proc., choć należy ostrożnie porównywać ją z wartościami z 2025 r. ze względu na dokonywane co roku zmiany w składzie koszyka inflacyjnego. Jeszcze 3 lata temu, w lutym 2023 r., jej odczyt sięgał niebotycznego poziomu 18,4 proc.! – mówi Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.



Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się z projekcją makroekonomiczną. To dokument przygotowywany trzy razy w roku przez analityków NBP, który kreśli scenariusze, jak będzie rozwijać się gospodarka. Jak powiedział w zeszłym tygodniu prof. Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący RPP, projekcja wskazuje, że „inflacja do końca tego roku, może nawet w przyszłym, będzie w celu NBP”. Ten zaś wynosi 2,5 proc. z możliwym odchyleniem w górę lub w dół o jeden punkt procentowy.

Wzrost płac słabnie, oczekiwania inflacyjne umiarkowane

Na decyzję Rady w zakresie stóp procentowych wpływają też inne dane gospodarcze. Na przykład tempo wzrostu wynagrodzeń. Od początku roku hamuje. W styczniu średni wzrost płac wyniósł 6,1 proc. rok do roku, a jeszcze miesiąc wcześniej było 8,6 proc. W 2026 r. płaca minimalna jest o 3 proc. wyższa r/r, a w 2025 r. było to aż 9,2 proc. r/r. To ważna informacja, bo to, ile wpływa do naszych portfeli, wyraźnie odbija się na poziomie inflacji.



Inne ważne okoliczności to obowiązujące od stycznia zmniejszone taryfy na energię elektryczną czy zmniejszone oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. To także daje powód Radzie, żeby obniżyć poziom stóp procentowych.



A te w ostatnim czasie spadały błyskawicznie. – W 2025 r. stopy procentowe zostały obniżone łącznie o 1,75 punktu procentowego. To bardzo dużo. Nikt w regionie nie obniżał stawek referencyjnych w takim tempie – wskazuje Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Banki udzielają więcej kredytów hipotecznych na początku 2026 roku

Ta sytuacja ma wpływ na sprzedaż kredytów hipotecznych. Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, w styczniu banki udzieliły o jedną trzecią więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do stycznia 2025 r. Wolumen kredytów udzielonych w pierwszym miesiącu roku wyniósł prawie 10 mld zł. Średnia kwota zaciąganej w styczniu hipoteki to 455 tys. złotych.

Spada też WIBOR. Ile wyniesie rata kredytu po obniżce stóp?

Spadające koszty zaciągnięcia kredytu (a tym samym rosnącą zdolność kredytową) to między innymi efekt spadającego wskaźnika WIBOR. Dla kredytów hipotecznych najważniejsze są dwa z nich: WIBOR 3M i WIBOR 6M. Pierwszy oznacza oprocentowanie po jakim banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze na trzy miesiące, drugi – na pół roku. WIBOR 3M w ciągu roku spadł o 2,05 punktu proc., a WIBOR 6M o 2,02 punktu proc.



– W przypadku kredytu hipotecznego na 450 tys. zł, zaciągniętego na 25 lat, przy oprocentowaniu na poziomie 7,72 proc., kredytobiorca rok temu, w marcu 2025 r., musiał przelewać do banku ratę w wysokości 3390 zł. Po ostatniej obniżce stóp i spodziewanym spadku WIBOR-u, rata może być niższa o około 650 zł – mówi Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse. – Dla kredytu na 800 tys. zł na analogicznych warunkach, miesięczna rata może być niższa o około 1147 zł w porównaniu do marca 2025 r. – dodaje Tomasz Bujański.

