REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach?

Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 11:15
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach?
Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Właściciele nieruchomości muszą liczyć się z karą sięgającą 10 000 zł, jeśli podczas kontroli zostanie wykryty biały dym wydostający się z ich posesji, a konkretnie z nieruchomości. W wielu gminach uruchamia się właśnie teraz, w okresie wiosennym serię skutecznych działań mających na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych.

Dlaczego zadymianie kanalizacji? Cel akcji i jej znaczenie. Samorządy i zakłady wodno-kanalizacyjne coraz częściej sięgają po metodę zadymiania, aby zwalczyć nielegalne podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Problem dotyczy wielu gmin w Polsce. Skutki takich praktyk są poważne:

REKLAMA

REKLAMA

  • Przeciążenie oczyszczalni ścieków – deszczówka nie powinna trafiać do kanalizacji sanitarnej, ponieważ zanieczyszcza system i zwiększa koszty utylizacji.
  • Ryzyko podtopień – nadmiar wody w sieci może prowadzić do awarii i lokalnych powodzi, jak miało to miejsce w gminie Miedźna po ulewnych deszczach.
  • Wyzysk systemu – nielegalne podłączenia obciążają legalnych użytkowników, którzy płacą wyższe rachunki za odprowadzanie ścieków.

Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach? Czym jest zadymianie sieci kanalizacyjnej?

Jak podaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ważne

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: "kary za biały dym" a konkretnie za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostanie pismo z określeniem terminu usunięcia niedopuszczalnych zrzutów wód deszczowych. Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci). Po uregulowaniu spływu przeprowadzone zostaje ponowne „zadymianie”, które potwierdza usuniecie nieprawidłowości. Nieprzestrzeganie zakazu jest zagrożone karą przewidzianą w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757, dalej jako: ustawa).

Przepis art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 (tj. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług), pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7. 3. (uchylony) 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

REKLAMA

Jak działa metoda zadymiania?

Uszczegóławiając powyższe, do rur wprowadza się nietoksyczny, biały i gęsty dym wytwarzany przez specjalny generator. Dym jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Wydostaje się jedynie przez uszkodzenia, pęknięcia lub nieszczelne połączenia, wskazując dokładne miejsce usterki. Jeśli instalacja jest podłączona prawidłowo, dym wydobywa się na zewnątrz budynku ze studni rewizyjnej lub odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Jego obecność wewnątrz budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej – w takiej sytuacji zaleca się przewietrzenie pomieszczeń i sprawdzenie własnej instalacji. Gdzie już przeprowadzono, czy gdzie planuje się akcje zadymiania

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Gmina Kozy i Wilamowice – władze samorządowe zaplanowały działania polegające na wtłaczaniu dymu do sieci kanalizacyjnej, aby sprawdzić, czy do kanalizacji sanitarnej nie trafiają wody opadowe.
  • Gmina Miedźna – po powodzi zauważono, że w niektórych rejonach woda deszczowa jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej, co jest niezgodne z przepisami i może prowadzić do przeciążeń systemu oraz lokalnych podtopień. Zadymianie przeprowadzono tam w ubiegłym roku.
  • Gmina Mielec – od 5 maja 2025 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął kontrolę szczelności sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą generatora nietoksycznego dymu, zobaczymy co w 2026 r.

Województwo śląskie planuje powtórzyć akcję zadymiania w najbliższych miesiącach ze względu na dużą ilość wody czystej przepływającej przez kanalizację. Najpierw kontrole obejmą gminę Kozy, a następnie zostaną przeprowadzone w gminie Wilamowice. Informacje o terminach i zakresie prac będą regularnie przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji samorządowej.

Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach? Przebieg kontroli i dokumentacja

Prace wykonują wyłącznie upoważnieni, przeszkoleni pracownicy odpowiednich zakładów, ubrani w odzież roboczą z logo jednostki. Przed rozpoczęciem działań mieszkańcy otrzymują komunikaty o planowanych pracach – informacje publikowane są na stronach internetowych gmin oraz na Facebooku. Podczas kontroli prowadzona jest dokumentacja fotograficzna, a po zakończeniu sporządzany jest protokół. Właściciel sprawdzanej nieruchomości może uczestniczyć w czynnościach jako obserwator.

Co oznacza pojawienie się dymu w różnych miejscach?

Dym wydobywający się na zewnątrz budynku (np. ze studni rewizyjnej, odpowietrzenia pionu, rynny, wpustu deszczowego lub odwodnienia liniowego) wskazuje na prawidłowe lub nieprawidłowe podłączenie – w drugim przypadku sygnalizuje nielegalny odprowadz wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Dym wewnątrz budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej – może wynikać z zużycia lub błędnego wykonania. W takiej sytuacji zaleca się otworzenie okien i przewietrzenie pomieszczeń.

Podsumowując, metoda zadymiania sieci kanalizacyjnej jest bezinwazyjną, bezpieczną i skuteczną techniką pozwalającą na wykrycie nieszczelności, nielegalnych przyłączy oraz źródeł niepożądanych zapachów. Jej zastosowanie w gminach Kozach, Wilamowicach, Miedźnie i Mielcu ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno‑kanalizacyjnej oraz ochronę przed karami finansowymi wynikającymi z niezgodnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

Powiązane
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP
Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
06 mar 2026

Kto może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Tylko określona grupa ubezpieczonych, którzy osiągnęli wymagany wiek i legitymują się wymaganymi okresami zatrudnienia we wskazanych przez ustawodawcę placówkach.
Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach?
06 mar 2026

Właściciele nieruchomości muszą liczyć się z karą sięgającą 10 000 zł, jeśli podczas kontroli zostanie wykryty biały dym wydostający się z ich posesji, a konkretnie z nieruchomości. W wielu gminach uruchamia się właśnie teraz, w okresie wiosennym serię skutecznych działań mających na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych.
Prezes Color Park złoży skargę pauliańską i zapowiada procesy przeciw potencjalnym nabywcom galerii w Nowym Targu
05 mar 2026

Prezes Color Park zapowiada złożenie skargi pauliańskiej przeciwko każdemu potencjalnemu nabywcy galerii oraz wytoczenie procesów cywilnych potencjalnym nabywcom nieruchomości. Sprawa upadłości spółki znalazła się w kręgu zainteresowania nowo powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Na 11 marca 2026 r. wyznaczono kolejną już licytację nieruchomości.
Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
05 mar 2026

Co kwartał zmieniają się kwoty maksymalnych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. To, jaką dopłatę można otrzymać, zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Oto szczegóły!

REKLAMA

Spory o WIBOR przed i po BMR [polemika]
05 mar 2026

Dyskusja o kredytach opartych na WIBOR dopiero się rozpoczyna. Jej wynik będzie zależał nie od prostego podziału na „stare” i „nowe” umowy, lecz od szczegółowej analizy konkretnych postanowień umownych oraz standardów informacyjnych stosowanych przez banki.
Nigdy nie wyrzucaj tego papieru do niebieskiego kosza. Rok 2026 ma minąć pod znakiem restrykcyjnych kontroli
05 mar 2026

Choć Jednolity System Segregacji Odpadów jest w Polsce wdrażany od połowy 2017 r., to jednak w praktyce jego stosowanie wciąż przysparza wielu problemów. Choć to może wydawać się zaskakujące, to szczególnie dużo wątpliwości wiąże się z tym, co robić z papierem.
Odpowiedzialność za długi spadkowe - co mówią przepisy i kiedy spadkobierca ryzykuje własnym majątkiem
05 mar 2026

Spadek to nie tylko dom po babci czy oszczędności dziadka. To również długi, które zmarły pozostawił. Polskie prawo przewiduje różne scenariusze odpowiedzialności - od pełnej, całym majątkiem spadkobiercy, po ograniczoną do wartości tego, co faktycznie odziedziczył. Kluczowe jest, w jaki sposób przyjmiesz spadek. Wyjaśniamy, co mówią przepisy Kodeksu cywilnego.
Pacjenci mają dość: Liczba skarg rośnie. Alarmujące dane NFZ
05 mar 2026

Liczba skarg na placówki medyczne wzrosła w 2025 r. o 11 proc. do w sumie 8548 – wynika z danych przygotowanych przez NFZ – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Przepisy weszły w życie
05 mar 2026

W czwartek weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Spis umożliwi zorganizowanie pierwszych wyborów do samorządu zawodowego.
To koniec darmowych wizyt u lekarza. Od 5 marca nowe przepisy. Kogo obejmą ograniczenia?
05 mar 2026

Zgodnie z zapowiedzią rząd realizuje plan wygaszania korzystnych rozwiązań przysługujących w Polsce obywatelom Ukrainy. Czy to oznacza koniec darmowych wizyt u lekarza? Kogo nie dotkną wprowadzone ograniczenia?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA