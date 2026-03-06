Właściciele nieruchomości muszą liczyć się z karą sięgającą 10 000 zł, jeśli podczas kontroli zostanie wykryty biały dym wydostający się z ich posesji, a konkretnie z nieruchomości. W wielu gminach uruchamia się właśnie teraz, w okresie wiosennym serię skutecznych działań mających na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych.

Dlaczego zadymianie kanalizacji? Cel akcji i jej znaczenie. Samorządy i zakłady wodno-kanalizacyjne coraz częściej sięgają po metodę zadymiania, aby zwalczyć nielegalne podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Problem dotyczy wielu gmin w Polsce. Skutki takich praktyk są poważne:

Przeciążenie oczyszczalni ścieków – deszczówka nie powinna trafiać do kanalizacji sanitarnej, ponieważ zanieczyszcza system i zwiększa koszty utylizacji.

– deszczówka nie powinna trafiać do kanalizacji sanitarnej, ponieważ zanieczyszcza system i zwiększa koszty utylizacji. Ryzyko podtopień – nadmiar wody w sieci może prowadzić do awarii i lokalnych powodzi, jak miało to miejsce w gminie Miedźna po ulewnych deszczach.

– nadmiar wody w sieci może prowadzić do awarii i lokalnych powodzi, jak miało to miejsce w gminie Miedźna po ulewnych deszczach. Wyzysk systemu – nielegalne podłączenia obciążają legalnych użytkowników, którzy płacą wyższe rachunki za odprowadzanie ścieków.

Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach? Czym jest zadymianie sieci kanalizacyjnej?

Jak podaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ważne Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: "kary za biały dym" a konkretnie za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostanie pismo z określeniem terminu usunięcia niedopuszczalnych zrzutów wód deszczowych. Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci). Po uregulowaniu spływu przeprowadzone zostaje ponowne „zadymianie”, które potwierdza usuniecie nieprawidłowości. Nieprzestrzeganie zakazu jest zagrożone karą przewidzianą w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757, dalej jako: ustawa).

Przepis art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 (tj. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług), pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7. 3. (uchylony) 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Jak działa metoda zadymiania?

Uszczegóławiając powyższe, do rur wprowadza się nietoksyczny, biały i gęsty dym wytwarzany przez specjalny generator. Dym jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Wydostaje się jedynie przez uszkodzenia, pęknięcia lub nieszczelne połączenia, wskazując dokładne miejsce usterki. Jeśli instalacja jest podłączona prawidłowo, dym wydobywa się na zewnątrz budynku ze studni rewizyjnej lub odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Jego obecność wewnątrz budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej – w takiej sytuacji zaleca się przewietrzenie pomieszczeń i sprawdzenie własnej instalacji. Gdzie już przeprowadzono, czy gdzie planuje się akcje zadymiania

Gmina Kozy i Wilamowice – władze samorządowe zaplanowały działania polegające na wtłaczaniu dymu do sieci kanalizacyjnej, aby sprawdzić, czy do kanalizacji sanitarnej nie trafiają wody opadowe.

Gmina Miedźna – po powodzi zauważono, że w niektórych rejonach woda deszczowa jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej, co jest niezgodne z przepisami i może prowadzić do przeciążeń systemu oraz lokalnych podtopień. Zadymianie przeprowadzono tam w ubiegłym roku.

Gmina Mielec – od 5 maja 2025 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął kontrolę szczelności sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą generatora nietoksycznego dymu, zobaczymy co w 2026 r.

Województwo śląskie planuje powtórzyć akcję zadymiania w najbliższych miesiącach ze względu na dużą ilość wody czystej przepływającej przez kanalizację. Najpierw kontrole obejmą gminę Kozy, a następnie zostaną przeprowadzone w gminie Wilamowice. Informacje o terminach i zakresie prac będą regularnie przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji samorządowej.

Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach? Przebieg kontroli i dokumentacja

Prace wykonują wyłącznie upoważnieni, przeszkoleni pracownicy odpowiednich zakładów, ubrani w odzież roboczą z logo jednostki. Przed rozpoczęciem działań mieszkańcy otrzymują komunikaty o planowanych pracach – informacje publikowane są na stronach internetowych gmin oraz na Facebooku. Podczas kontroli prowadzona jest dokumentacja fotograficzna, a po zakończeniu sporządzany jest protokół. Właściciel sprawdzanej nieruchomości może uczestniczyć w czynnościach jako obserwator.

Co oznacza pojawienie się dymu w różnych miejscach?

Dym wydobywający się na zewnątrz budynku (np. ze studni rewizyjnej, odpowietrzenia pionu, rynny, wpustu deszczowego lub odwodnienia liniowego) wskazuje na prawidłowe lub nieprawidłowe podłączenie – w drugim przypadku sygnalizuje nielegalny odprowadz wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Dym wewnątrz budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej – może wynikać z zużycia lub błędnego wykonania. W takiej sytuacji zaleca się otworzenie okien i przewietrzenie pomieszczeń.

Podsumowując, metoda zadymiania sieci kanalizacyjnej jest bezinwazyjną, bezpieczną i skuteczną techniką pozwalającą na wykrycie nieszczelności, nielegalnych przyłączy oraz źródeł niepożądanych zapachów. Jej zastosowanie w gminach Kozach, Wilamowicach, Miedźnie i Mielcu ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno‑kanalizacyjnej oraz ochronę przed karami finansowymi wynikającymi z niezgodnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.