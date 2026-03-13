Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
REKLAMA
REKLAMA
W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
- System e-learningowy służby cywilnej
- Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
- Sztuczna inteligencja w pracy administracyjno-biurowej
System e-learningowy służby cywilnej
System e-learningowy służby cywilnej jest adresowany do użytkowników z jednostek administracji rządowej, w których zatrudnieni są członkowie korpusu służby cywilnej. Po założeniu konta w systemie uczestnicy uzyskają dostęp do materiałów szkoleniowych w postaci lekcji oraz materiałów dodatkowych. Logowanie do systemu wymaga danych w postaci loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła.
REKLAMA
REKLAMA
Kursy e-learningowe są prowadzone zdalnie z wykorzystaniem internetu w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że uczestnicy uczą się samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie. Tematyka i zakres kursów (podzielonych na 8 kategorii: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, dostępność, kursy interpersonalne, językowe, informatyczne i analityczne) związane są z potrzebami szkoleniowymi członków korpusu służby cywilnej. Typowy kurs podzielony jest na lekcje, które rozpoczynają się wprowadzeniem objaśniającym temat i cel lekcji. Podstawowe materiały szkoleniowe prezentowane są w postaci informacji zawierających opis, tablice graficzne i ćwiczenia. Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę.
W Systemie e-learningowym służby cywilnej udostępniono dwa nowe kursy dotyczące:
- zasad udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz
- wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej.
Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
Kurs pomaga rozwijać umiejętności przekazywania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i wspierający współpracę w zespole. Uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji oraz techniki, które pomagają budować kulturę otwartej i rozwojowej rozmowy w miejscu pracy.
REKLAMA
Podczas kursu uczestnicy:
- poznają funkcje i znaczenie informacji zwrotnej w środowisku pracy;
- dowiedzą się, jakie emocje może wywoływać informacja zwrotna i jak sobie z nimi radzić;
- nauczą się stosować praktyczne techniki udzielania informacji zwrotnej (np. metodę FUKO);
- poznają najczęstsze błędy percepcji pojawiające się podczas jej przekazywania;
- dowiedzą się, jak prosić o informację zwrotną i jak ją właściwie przyjmować.
Sztuczna inteligencja w pracy administracyjno-biurowej
Kurs jest drugim szkoleniem w Systemie e-learningowym służby cywilnej poświęconym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy administracyjno-biurowej. Pokazuje, jak wykorzystywać narzędzia AI w codziennej komunikacji zawodowej oraz w organizacji pracy.
Uczestnicy kursu:
- dowiedzą się, jak wykorzystywać narzędzia AI w komunikacji w zespole oraz w kontaktach z klientami;
- poznają sposoby wykorzystania AI w pisaniu i redagowaniu maili;
- nauczą się tworzyć treści informacyjne i marketingowe z pomocą narzędzi AI;
- zobaczą, jak AI może wspierać przygotowywanie raportów i formułowanie wniosków;
- poznają możliwości tłumaczenia tekstów na różne języki z wykorzystaniem AI.
Kursy są bezpłatne, dostępne online i umożliwiają naukę we własnym tempie. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA