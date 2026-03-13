REKLAMA

Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej

Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej

13 marca 2026, 11:32
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.

System e-learningowy służby cywilnej

System e-learningowy służby cywilnej jest adresowany do użytkowników z jednostek administracji rządowej, w których zatrudnieni są członkowie korpusu służby cywilnej. Po założeniu konta w systemie uczestnicy uzyskają dostęp do materiałów szkoleniowych w postaci lekcji oraz materiałów dodatkowych. Logowanie do systemu wymaga danych w postaci loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła.

Kursy e-learningowe są prowadzone zdalnie z wykorzystaniem internetu w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że uczestnicy uczą się samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie. Tematyka i zakres kursów (podzielonych na 8 kategorii: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, dostępność, kursy interpersonalne, językowe, informatyczne i analityczne) związane są z potrzebami szkoleniowymi członków korpusu służby cywilnej. Typowy kurs podzielony jest na lekcje, które rozpoczynają się wprowadzeniem objaśniającym temat i cel lekcji. Podstawowe materiały szkoleniowe prezentowane są w postaci informacji zawierających opis, tablice graficzne i ćwiczenia. Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę.

W Systemie e-learningowym służby cywilnej udostępniono dwa nowe kursy dotyczące:

  • zasad udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz
  • wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej.

Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej

Kurs pomaga rozwijać umiejętności przekazywania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i wspierający współpracę w zespole. Uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji oraz techniki, które pomagają budować kulturę otwartej i rozwojowej rozmowy w miejscu pracy.

Podczas kursu uczestnicy:

  • poznają funkcje i znaczenie informacji zwrotnej w środowisku pracy;
  • dowiedzą się, jakie emocje może wywoływać informacja zwrotna i jak sobie z nimi radzić;
  • nauczą się stosować praktyczne techniki udzielania informacji zwrotnej (np. metodę FUKO);
  • poznają najczęstsze błędy percepcji pojawiające się podczas jej przekazywania;
  • dowiedzą się, jak prosić o informację zwrotną i jak ją właściwie przyjmować.

Sztuczna inteligencja w pracy administracyjno-biurowej

Kurs jest drugim szkoleniem w Systemie e-learningowym służby cywilnej poświęconym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy administracyjno-biurowej. Pokazuje, jak wykorzystywać narzędzia AI w codziennej komunikacji zawodowej oraz w organizacji pracy.

Uczestnicy kursu:

  • dowiedzą się, jak wykorzystywać narzędzia AI w komunikacji w zespole oraz w kontaktach z klientami;
  • poznają sposoby wykorzystania AI w pisaniu i redagowaniu maili;
  • nauczą się tworzyć treści informacyjne i marketingowe z pomocą narzędzi AI;
  • zobaczą, jak AI może wspierać przygotowywanie raportów i formułowanie wniosków;
  • poznają możliwości tłumaczenia tekstów na różne języki z wykorzystaniem AI.

Kursy są bezpłatne, dostępne online i umożliwiają naukę we własnym tempie. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Źródło: INFOR
Prawo
