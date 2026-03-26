Czy Twój serwis samochodowy ma ważne badania dozoru technicznego?

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zgodności z przepisami serwisów samochodowych. Awaria urządzeń może nastąpić nagle i mieć poważne konsekwencje – zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla funkcjonowania firmy. Skutki takich zdarzeń wiążą się z odpowiedzialnością finansową i prawną. Po wypadku przy pracy organy kontrolne analizują nie tylko sam moment zdarzenia, ale również historię przeglądów i konserwacji, ważność decyzji UDT oraz sposób prowadzenia dokumentacji technicznej.

rozwiń >

Cele badania UDT

Badania prowadzone przez UDT mają na celu wczesne wykrycie usterek, zapobieganie awariom oraz zapewnienie, że urządzenie działa zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Dzięki temu eksploatujący może minimalizować ryzyka wypadków, przestojów i kosztownych napraw.



Ważna decyzja dozoru technicznego jest potwierdzeniem, że urządzenie można bezpiecznie eksploatować. Natomiast brak aktualnych badań może wiązać się z konsekwencjami, także poza obszarem administracyjnym. W przepisach ubezpieczeniowych często pojawia się wymóg użytkowania urządzeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W praktyce oznacza to, że w przypadku zdarzenia ubezpieczyciel może analizować, czy urządzenie było eksploatowane zgodnie z decyzją UDT i na tej podstawie wyrazić zgodę lub odmówić wypłaty odszkodowania czy nawet podwyższyć składki.

REKLAMA

REKLAMA

Bez aktualnej decyzji UDT eksploatacja jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie przepisów

Urządzenia techniczne objęte dozorem – z wyjątkiem urządzeń, które zostały zakwalifikowane do dozoru uproszczonego – mogą być eksploatowane wyłącznie na podstawie ważnej decyzji, wydanej przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Przed wydaniem decyzji Inspektor UDT ocenia stan techniczny urządzenia, jego wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania zabezpieczające. Aby takie badanie mogło się odbyć, eksploatujący urządzenie ma obowiązek zgłosić je do UDT. Zgłoszenia można dokonać: w formie papierowej, składając wniosek wraz z dwoma kompletami dokumentacji technicznej urządzenia lub elektronicznie za pośrednictwem portalu www.udt.gov.pl.

– Zakres badania UDT jest szeroki i obejmuje m.in.: ocenę ogólnego stanu technicznego urządzenia, sprawdzenie wyposażenia mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego i hydraulicznego, weryfikację działania urządzeń zabezpieczających, wykonanie prób ruchowych i czynności mających na celu odtworzenie realnych warunków pracy urządzenia. Po pozytywnym wyniku badania Inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. W sytuacji, gdy urządzenie zostaje trwale wyłączone z użytkowania, eksploatujący ma obowiązek zgłosić ten fakt do UDT. Jest to ważny element formalny, zamykający cykl eksploatacji urządzenia – podkreśla Jacek Kocięcki, Dyrektor Departamentu Techniki w UDT.

– Inspekcje prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to dziś nie tylko wymóg formalny, ale przede wszystkim realny element zarządzania ryzykiem w serwisie samochodowym. Z perspektywy bezpieczeństwa pracy podnośniki samochodowe oraz zbiorniki ciśnieniowe należą do urządzeń o podwyższonym ryzyku eksploatacyjnym. Ich awaria może skutkować poważnym wypadkiem, uszczerbkiem na zdrowiu pracowników, a nawet odpowiedzialnością karną i cywilną właściciela warsztatu. Regularne badania UDT potwierdzają, że urządzenia są sprawne technicznie, właściwie konserwowane i mogą być bezpiecznie użytkowane. W praktyce brak aktualnej decyzji zezwalającej na eksploatację oznacza nie tylko ryzyko kar administracyjnych czy wstrzymania działalności, ale również poważne konsekwencje w relacjach z ubezpieczycielem. W przypadku wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli urządzenie nie posiadało ważnych badań dozoru technicznego. Dlatego odpowiedzialny właściciel serwisu powinien traktować inspekcje UDT jako element standardu operacyjnego, a nie jedynie obowiązek formalny. To inwestycja w bezpieczeństwo pracowników, ochronę majątku firmy oraz budowanie wiarygodności wobec klientów i partnerów biznesowych – wskazał Marcin Bardecki, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bezpieczeństwo pracowników i kultura organizacyjna

Regularne inspekcje budują kulturę bezpieczeństwa w warsztacie. Pracownicy widzą, że właściciel dba o stan techniczny sprzętu, przestrzega procedur i nie oszczędza kosztem ich bezpieczeństwa. To przekłada się na mniejszą liczbę wypadków, niższą rotację kadry i większe zaufanie zespołu.

Ponadto coraz więcej klientów – zwłaszcza flotowych i korporacyjnych – zwraca uwagę na standardy bezpieczeństwa oraz zgodność z przepisami. Posiadanie aktualnych badań i ważnej decyzji UDT stanowi dodatkowy atut: zwiększa wiarygodność firmy, ułatwia pozytywne przejście audytów oraz może stać się elementem przewagi konkurencyjnej w postępowaniach przetargowych. Takie elementy są także sprawdzane podczas audytu Certyfikatu Oponiarskiego, nadawanego przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Podejście strategiczne zamiast reaktywnego

Dojrzałe firmy wdrażają harmonogramy przeglądów, prowadzą systematyczne kontrole wewnętrzne i traktują współpracę z UDT jako wsparcie w utrzymaniu wysokiego standardu technicznego, a nie „kontrolą, którą trzeba przejść”.

Formy dozoru UDT

Podnośniki (dźwigniki, np. dwukolumnowe, nożycowe) i zbiorniki ciśnieniowe (np. kompresory) podlegają dozorowi technicznemu:

- dźwigniki stałe i przewoźne, przenośne do podnoszenia całych pojazdów – dozór ograniczony, badanie doraźne kontrolne co 2 lata,

- dźwigniki przenośne o udźwigu do 2 ton – dozór uproszczony,

- zbiorniki na sprzężone powietrze – wg iloczynu nadciśnienia (P) oraz objętości zbiornika (V) – jeśli ten iloczyn przekracza 50 barów w dm3, a nadciśnienie 0,5 bara – badanie raz na 3 lata.

Korzyści z regularnych badań UDT:

- mniejsze ryzyko wypadku przy pracy,

- potwierdzenie, że urządzenie jest właściwie konserwowane i sprawne technicznie,

- potwierdzenie, że urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane,

- uniknięcie kar administracyjnych,

- ochrona właściciela przed odpowiedzialnością cywilną i karną w razie zdarzenia.

Brak aktualnej decyzji UDT skutkuje:

- zakazem użytkowania urządzenia,

- wysokimi karami,

- problemami z ubezpieczycielem po wypadku.

Co powinien posiadać legalnie działający serwis samochodowy?

• aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia,

• dokumentację techniczną urządzenia,

• dziennik konserwacji, prowadzony przez uprawnionego konserwatora, jeżeli dotyczy,

• aktualne pomiary elektryczne urządzenia, jeżeli dotyczy.