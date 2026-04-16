Strona główna » Prawo » Wiadomości » Benzyna i olej napędowy znowu tanieją! W piątek 17 kwietnia kierowcy mniej zapłacą za paliwo

Benzyna i olej napędowy znowu tanieją! W piątek 17 kwietnia kierowcy mniej zapłacą za paliwo

16 kwietnia 2026, 13:17

Dobra passa trwa! Ceny maksymalne benzyn i oleju napędowego w dniu 17 kwietnia będą niższe. Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw.

Ceny maksymalne paliw w piątek 17 kwietnia

W piątek 17 kwietnia stanieją benzyna i diesel. Z obwieszczenia Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 383) wynika, że cena maksymalna:

  • benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45) wyniesie 5,59 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 6,04 zł za 1 litr;
  • benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49) wyniesie 6,10 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 6,59 zł za 1 litr;
  • oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) wyniesie 6,65 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 7,18 zł za 1 litr.

Ile płacimy w czwartek za paliwo

W czwartek 16 kwietnia cena maksymalna:

  • benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45) wynosi 5,63 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,08 zł za 1 litr;
  • benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49) wynosi 6,12 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,61 zł za 1 litr;
  • oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) wynosi 6,70 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 7,23 zł za 1 litr.

Ministerstwo Energii ustala ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Cena maksymalna paliw jest ustalana przez Ministerstwo Energii według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

