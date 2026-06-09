Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby nie stracić pieniędzy warto dopilnować tego terminu - świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. W części przypadków ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie, żeby nie stracić 800 plus

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze do 30 kwietnia, zachowają ciągłość otrzymywania 800 plus, a pierwsze wypłaty za nowy okres dostaną najpóźniej do końca czerwca. Jeżeli wniosek został złożony w maju, wypłata świadczenia nastąpi do końca lipca z wyrównaniem za czerwiec.

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Aby nie stracić pieniędzy rodzice i opiekunowie mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec.

Jeżeli natomiast wniosek o 800 plus trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu rodzicie i opiekunowie mogą skorzystać z:

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platformy eZUS ,

, portalu Emp@tia ,

, aplikacji mZUS ,

, bankowości elektronicznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje uproszczenie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Trwają prace nad przepisami umożliwiającymi automatyczne odnawianie prawa do 800 plus, bez corocznego składania wniosków. Jeżeli sytuacja rodziny się nie zmieni, świadczenie będzie automatycznie przedłużone na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS.

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800 plus na każde dziecko czy 400 plus?

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Nie ma przy tym znaczenia dochód osiągany przez rodzinę. Celem świadczenia 800 plus jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Jak nieoficjalna nazwa wskazuje, wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie. Jednak w niektórych przypadkach ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko. Dotyczy to rodzin, w których obowiązuje opieka naprzemienna potwierdzona orzeczeniem sądu. W takiej sytuacji świadczenie jest dzielone równo między rodziców. Ważne jest, aby oboje rodzice złożyli osobne wnioski do ZUS na nowy okres świadczeniowy.