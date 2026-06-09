REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » 500 plus 800 plus » 800 plus czy 400 plus? Do 30 czerwca należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze

800 plus czy 400 plus? Do 30 czerwca należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 czerwca 2026, 14:20
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
800 złotych, pieniądze, 800 plus 800+ 400 plus świadczenie wychowawcze ZUS wniosek
800 plus czy 400 plus? Do 30 czerwca należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby nie stracić pieniędzy warto dopilnować tego terminu - świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. W części przypadków ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie, żeby nie stracić 800 plus

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze do 30 kwietnia, zachowają ciągłość otrzymywania 800 plus, a pierwsze wypłaty za nowy okres dostaną najpóźniej do końca czerwca. Jeżeli wniosek został złożony w maju, wypłata świadczenia nastąpi do końca lipca z wyrównaniem za czerwiec.

REKLAMA

REKLAMA

Aby nie stracić pieniędzy rodzice i opiekunowie mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec.

Jeżeli natomiast wniosek o 800 plus trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu rodzicie i opiekunowie mogą skorzystać z:

REKLAMA

  • platformy eZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • aplikacji mZUS,
  • bankowości elektronicznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje uproszczenie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Trwają prace nad przepisami umożliwiającymi automatyczne odnawianie prawa do 800 plus, bez corocznego składania wniosków. Jeżeli sytuacja rodziny się nie zmieni, świadczenie będzie automatycznie przedłużone na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus na każde dziecko czy 400 plus?

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Nie ma przy tym znaczenia dochód osiągany przez rodzinę. Celem świadczenia 800 plus jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Jak nieoficjalna nazwa wskazuje, wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie. Jednak w niektórych przypadkach ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko. Dotyczy to rodzin, w których obowiązuje opieka naprzemienna potwierdzona orzeczeniem sądu. W takiej sytuacji świadczenie jest dzielone równo między rodziców. Ważne jest, aby oboje rodzice złożyli osobne wnioski do ZUS na nowy okres świadczeniowy.

Powiązane
Limity dorabiania dla emerytów i rencistów – najważniejsze zasady
Limity dorabiania dla emerytów i rencistów – najważniejsze zasady
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługuje dofinansowanie?
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługuje dofinansowanie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
800 plus czy 400 plus? Do 30 czerwca należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze
09 cze 2026

Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby nie stracić pieniędzy warto dopilnować tego terminu - świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. W części przypadków ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko.
Ceny paliwa na środę 10 czerwca. Od jutra droższe benzyna i diesel na stacjach benzynowych
09 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w środę. Minister energii w najnowszym obwieszczeniu określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 10 czerwca. Niestety, jutro paliwa zdrożeją.
Ponad 3 tys. zł więcej niż dekadę temu. Oto jak rosła najniższa krajowa
09 cze 2026

Rząd we wtorek ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 r. W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł, największa podwyżka była w 2024 r., kiedy to świadczenie wzrosło w sumie o 700 zł. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji.
Ile pracują Polacy? W UE wyprzedza nas tylko kilka krajów
09 cze 2026

W 2025 r. polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu, co dało 5. najwyższy wynik w Unii Europejskiej - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pracują w ciągu tygodnia dłużej niż pracownicy.

REKLAMA

W sądach los świadczenia wspierającego po śmierci osoby niepełnosprawnej. Przepisy są niekorzystne dla rodzin
09 cze 2026

O świadczenie wspierające starają się osoby niepełnosprawne w bardzo poważnych stanach zdrowia. Część z nich umiera w trakcie oczekiwania na jego przyznanie (może trwać i 1,5 roku). Przepisy tu są bardzo niekorzystne, co pokażę na przykładzie. Rozstrzygnięcie sądu? - świadczenie przysługuje za jeden miesiąc, a i to nie zawsze.
WZON: Dylematy stopnia znacznego. Skarżyć do sądu punkty, czy odpuścić?
08 cze 2026

Przykładowa relacja o nagannych praktykach WZON: "Złożyłam wniosek o ponowne naliczenie punktów mojej mamie. Pani z zaawansowanym alzheimerem i dużą niepełnosprawnością ruchową, która jest kompletnie niesamodzielna i ledwo porusza się po własnym mieszkaniu, wg pierwszej decyzji urzędników może np. poruszać się w środowisku nieznanym sprawniej niż w znanym, albo z niewielkim wsparciem załatwiać sprawy urzędowe (i kilka innych podobnych bzdur). No i na ponownej komisji dowiedziałam się, że ta punktacja to skutek odgórnie narzuconego ograniczenia dla osób 75+, które nie mogą dostać wyższej punktacji niż ustalona odgórnie, nawet jeśli na tę punktację zasługują. "System tak nalicza i co nam pani zrobi". Czy takie praktyki są zgodne z prawem, i czy nikt takiej koncepcji odgórnie nie zaskarżył?"
TSUE ponownie zajmie się sankcją kredytu darmowego w Polsce. Co mogą zyskać konsumenci?
08 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 roku Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w sprawie C-831/24. Choć sprawa nie budzi jeszcze takich emocji jak postępowania dotyczące kredytów frankowych czy WIBOR-u, jej znaczenie dla rynku kredytów konsumenckich może okazać się ogromne. Pytania skierowane do Trybunału przez Sąd Rejonowy w Białymstoku dotyczą bowiem trzech fundamentalnych kwestii związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego (SKD): obowiązków sądu w zakresie ochrony konsumenta, standardu informacyjnego wymaganego od kredytodawców oraz zasady proporcjonalności sankcji. W praktyce odpowiedzi na te pytania mogą wpłynąć na tysiące postępowań toczących się obecnie przed polskimi sądami.
I Polacy i cudzoziemcy narzekają na zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł
08 cze 2026

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około 1 mln osób. Kontrowersją jest, że jego wysokość wynosi tylko 215,84 zł i od 2019 r. nie jest waloryzowana. Problem niskiej wartości świadczenia dotyczy nie tylko Polaków, ale i cudzoziemców także mających prawo do jego otrzymania.

REKLAMA

Dodatkowe 12 dni wolnego dla kobiet w instytucji państwowej. Minęło 1,5 roku od wprowadzenia urlopu menstruacyjnego
09 cze 2026

Czy urlop menstruacyjny to rozwiązanie, nad którym powinien pochylić się ustawodawca? Ma ono zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Co istotne, w tej drugiej grupie nie brakuje kobiet. Choć nad powszechnym wprowadzeniem tego rozwiązania kiedyś już toczyły się prace, to jednak zostały przerwane i póki co mogą z niego korzystać wyłącznie kobiety zatrudnione w jednej instytucji państwowej, która we własnym zakresie podjęła decyzję o wdrożeniu tego rozwiązania.
Ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy dzisiaj za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
09 cze 2026

Jest decyzja ministra energii w sprawie maksymalnych cen detalicznych paliwa obowiązujących we wtorek, 9 czerwca. Sprawdzamy, ile kierowcy zapłacą dzisiaj za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA