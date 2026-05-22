Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne

Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne

22 maja 2026, 07:06
[Data aktualizacji 22 maja 2026, 07:50]
Tomasz Kowalski
prawo jazdy instruktor kurs na prawo jazdy egzamin na prawo jazdy kierowca badanie psychologiczne opłata nauka jazdy
Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Badaniom podlega m.in.:

  • osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy niektórych kategorii,
  • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy niektórych kategorii,
  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

Wysokość opłat za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 165).

Wyższa opłata za przeprowadzenie badania psychologicznego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji wspomnianego wyżej rozporządzenia. Zmiana przepisów konieczna jest w celu aktualizacji stawki opłaty za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne osób nie zgadzających się z treścią orzeczenia psychologicznego.

Obecnie opłata za każde z tych badań wynosi 150 zł. Projekt nowelizacji przewiduje, że stawka wzrośnie do 200 zł. Według projektodawców ta kwota jest zbliżona do rzeczywistego kosztu przeprowadzania badania. Uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu.

Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia

Projekt nowelizacji zakłada, że zmiana rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W przypadku, gdy badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zostały rozpoczęte, ale niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, badania podlegają opłacie określonej na dotychczasowym poziomie wynoszącym 150 zł.

Źródło: INFOR
Prawo
Intensywne opady deszczu to problem dla właścicieli nieruchomości – nawet 10 tys. zł kary w 2026 r. za deszczówkę odprowadzaną niezgodnie z przepisami
22 maja 2026

Ostatnie dni obfitują w gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym m.in. w intensywne opady deszczu w wielu częściach kraju. Stąd, wiele osób zmaga się z problemem wód opadowych gromadzących się w nadmiarze na ich posesjach. Zagospodarowanie wód opadowych, leży w gestii właściciela nieruchomości. Nie każdy jest świadomy, że za odprowadzanie deszczówki niezgodnie z przepisami, grożą poważne konsekwencje – w tym grzywna w wysokości nawet 10 tys. zł.
Kiedy zasiłek pogrzebowy a kiedy zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu?
21 maja 2026

Zwykle koszty pochówku pokrywane są przez zasiłek pogrzebowy. Zdecydowanie mniej popularnym sposobem na pokrycie kosztów pogrzebu jest zasiłek celowy. Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy, a kiedy można starać się o zasiłek celowy?
Pozorne B2B pod lupą PIP – jakie elementy współpracy przesądzają, że to stosunek pracy a nie umowa cywilnoprawna
21 maja 2026

Coraz więcej osób współpracuje w oparciu o umowę B2B, czyli kontrakt zawarty między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Model ten bywa korzystny finansowo dla obu stron - wykonawca może kształtować swoje obciążenia podatkowe i składkowe, zamawiający unika części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowniczym. Problem pojawia się wtedy, gdy umowa, choć starannie napisana, jest wykonywana jak umowa o pracę. W takim przypadku jej treść nie ma decydującego znaczenia, bo o kwalifikacji relacji przesądzają fakty, które da się odtworzyć z codziennej praktyki.
Ile kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych przed weekendem? Ceny paliwa w piątek 22 maja
22 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na piątek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 22 maja.

Niepełnosprawny spierał się z WZON, to mu WZON zabrał 3 punkty i 1187 zł miesięcznie
21 maja 2026

Przez "kłócenie" się z WZON rozumiem złożenie przez osobę niepełnosprawną odwołania od decyzji przyznającej zaniżone (jej zdaniem punkty) niezbędne do otrzymania świadczenia wspierającego. Od końca 2024 r. media społecznościowa, z których korzystają osoby niepełnosprawne wrą. Poszkodowani (w swojej ocenie) informują, że wejście w spór prawny z WZON powoduje nie podwyższenie punktów, a ich obniżkę. Jest to sytuacja nietypowa. Bo dorobkiem prawa polskiego jest stosowanie prostej zasady "składasz odwołanie bo dostałeś 75 punktów, to organ odwoławczy nie wyda decyzji, że masz 70 punktów". W przypadku świadczenia wspierającego i WZON jest możliwa taka obniżka z 75 punktów do 70 punktów." Budzi to wątpliwości. Mają je sądy, które coraz częściej podnoszą poziom punktów.
Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?
21 maja 2026

Pierwszy dzień lata 2026. Jaka to data w kalendarzu? Czy astronomiczne jest tego samego dnia co kalendarzowe? Czym jest przesilenie letnie?

Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych
21 maja 2026

W Kościele rozpoczęto inicjatywę Parafialnych Grup Obrony Cywilnej. Jej zadaniem jest wzmacnianie odporności lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie wiernych w różne zespoły zadaniowe, takie jak grupy transportowe, medyczne, wsparcia psychologicznego oraz opiekuńczo-wychowawcze.
Wynagrodzenie minimalne na 2027 rok. Na stole są trzy propozycje. Kto proponuje najwięcej? I co z drugą podwyżką?
21 maja 2026

Trzy różne kwoty są na stole. Trwają prace nad wynagrodzeniem minimalnym 2027. Pracodawcy, związkowcy i resort pracy nie są zgodni. Kwota nie jest jeszcze przesądzona, ale wiadomo już co z drugą podwyżką.

Idylla nie trwa długo. MOPS początkowo wypłaca 6 albo 7 zasiłków. Na buty, odzież, leki, lekarza, czynsz, naprawy
21 maja 2026

W artykule omawiam dwa wyroki potwierdzające możliwość otrzymania z MOPS przez jedną osobę dużej liczby zasiłków na różne życiowe cele - leki, żywność, odzież, czynsz, buty, lekarza, opał, energię, drobne remonty i naprawy w łazience. Ale uwaga! Jeżeli tych świadczeń dla jednej osoby jest za dużo, MOPS uruchamia limity. Punktem wyjścia jest średnia wartość np. zasiłku celowego w MOPS i sprawdzenie jak wobec wartości średniej w MOPS (np 500 zł miesięcznie), wygląda beneficjent otrzymujący za ostatnie kilka miesięcy np. 900 zł miesięcznie.
Dziura budżetowa rośnie. Deficyt państwa sięgnął już ponad 89 mld
20 maja 2026

Ministerstwo Finansów pokazało najnowsze dane o stanie budżetu. Deficyt po kwietniu wyniósł już 89,29 mld zł, czyli niemal jedną trzecią całorocznego planu. Resort wskazuje jednak na rosnące wpływy z VAT i CIT oraz wyższe dochody samorządów z PIT.
