Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ile kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych przed weekendem? Ceny paliwa w piątek 22 maja

Ile kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych przed weekendem? Ceny paliwa w piątek 22 maja

22 maja 2026, 06:55
[Data aktualizacji 22 maja 2026, 07:19]
Tomasz Kowalski
W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na piątek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 22 maja.

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo w piątek 22 maja

W piątek na stacjach benzynowych w całej Polsce nadal obowiązują ceny benzyny i diesla ustalone przez ministra energii. Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw 22 maja kierowcy zapłacą nie więcej niż:

  • 6,48 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,00 zł za 1 litr;
  • 7,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,53 zł za 1 litr;
  • 6,91 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,40 zł za 1 litr.

W porównaniu do cen paliw w czwartek, maksymalna cena detaliczna za 1 litr benzyny 95 spadła o 2 gr. Nie zmieniła się cena za benzynę 98. Zadowoleni będą właściciele pojazdów napędzanych olejem napędowym. W piątek zapłacą o 6 gr mniej za litr niż wczoraj.

Ceny maksymalne paliw nie obejmują LPG

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Program CPN nie obejmuje autogazu. Pojawiły się głosy, żeby także w przypadku LPG była ustalana cena maksymalna. Niestety, w ocenie Ministerstwa Finansów wzrost ceny autogazu był mniejszy niż analogiczny wzrost cen benzyny oraz oleju napędowego. Resort finansów jednak zapewnia, że w razie potrzeby ewentualne rozwiązania wobec tego paliwa będą rozważane.

Wyniki kontroli cen paliw na stacjach benzynowych

Kontrole cen paliw prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 21 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 514)

Źródło: INFOR
