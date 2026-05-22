800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi

800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi

22 maja 2026, 07:08
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi
W następstwie skargi kasacyjnej Rzecznika Praw Dziecka – Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok, w którym zakwestionował przepisy ustawy, na podstawie której przysługuje świadczenie wychowawcze 800 plus, uznając je za „niewystarczająco chroniące prawa dzieci i ich rzeczywistych opiekunów”. Uwzględniając wykładnię dokonaną przez NSA – ZUS nie może odmówić 800 plus babci lub dziadkowi, który faktycznie opiekuje się wnukiem, tylko z tego powodu, że nie wystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

800 plus, czyli świadczenie, które ma pomóc w pokryciu bieżących wydatków związanych z wychowaniem dzieci – komu przysługuje i czy mogą je otrzymać również babcia i dziadek, którzy opiekują się wnukami?

Świadczenie wychowawcze (potocznie określane 800 plus) przysługuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – na każde dziecko, do czasu, aż ukończy ono 18 rok życia. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono:

  • matce albo ojcu dziecka – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem, że – w przypadku, gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc (czyli – 400 zł),
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka (czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
  • opiekunowi tymczasowemu dziecka,
  • opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej – jeśli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

O świadczenie wychowawcze 800 plus może ubiegać się każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Ważne

Świadczenie 800 pluszgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – nie przysługuje natomiast babci i dziadkowi, która/y faktycznie opiekuje się wnuczką lub wnukiem, jeżeli nie wystąpiła ona/on z wnioskiem o przysposobienie dziecka, co jest warunkiem uznania za opiekuna faktycznego, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

800 plus, czyli świadczenie, które ma pomóc w pokryciu bieżących wydatków związanych z wychowaniem dzieci – w jakiej wysokości przysługuje i w jaki sposób należy się o nie ubiegać?

Świadczenie wychowawcze przysługuje aktualnie w kwocie 800 zł miesięcznie na dziecko – tyle beneficjent świadczenia otrzymuje „na rękę”, niezależnie od wysokości dochodu. Od ww. świadczenia, jego beneficjent, nie płaci przy tym podatku dochodowego i świadczenie nie może zostać zajęte w drodze egzekucji.

Celem uzyskania świadczenia wychowawczego 800 plus – należy złożyć wniosek do ZUS, za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów wnioskowania:

  • Platformy PUE/eZUS lub aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu informacyjno-usługowy Emp@tia (LINK),
  • bankowości elektronicznej.

Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony w trakcie trwania tzw. okresu świadczeniowego (który obecnie trwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.) – prawo do świadczenia zostanie przyznane przez ZUS od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu świadczeniowego. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy w miesiącu czerwcu danego roku – wniosek na nowy okres świadczeniowy, należy złożyć do ZUS nie później niż w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Warto również wspomnieć, że rząd pracuje obecnie nad zmianą zasad ubiegania się o świadczenie wychowawcze 800 plus, która miałyby polegać na wprowadzeniu mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków. Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

W dniu 27 lutego 2026 r., Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sprawie babci, której ZUS odmówił przyznania świadczenia wychowawczego 800 plus na wnuczkę, która pozostawała pod jej opieką, ponieważ – seniorka nie wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka, który stanowi warunek uznania za opiekuna faktycznego małoletniego (a zatem – w ocenie Zakładu – nie należy do osób, którym przysługuje świadczenie, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Pogląd ZUS podzielił organ odwoławczy, który uznał, że seniorka sprawuje nad wnuczką pieczę bieżącą (co było potwierdzone postanowieniem sądu rejonowego), a zatem – zgodnie z wynikającym z ustawy katalogiem osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego – świadczenie to, jej nie przysługuje.

Skargę kobiety oddalił również Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), w opinii którego – skarżąca nie jest opiekunem faktycznym dziecka, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy, a zatem – świadczenie wychowawcze na wnuczkę, jej nie przysługuje.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się Rzecznik Praw Dziecka (RPD), który wystąpił ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której zawarł wniosek o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz poprzedzających go, zaskarżonych decyzji ZUS. RPD wskazał, że przy interpretacji przepisów – należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Podkreślił, że jest to podstawowa zasada zarówno prawa krajowego (Konstytucji RPD), jak i międzynarodowego (Konwencji o prawach dziecka), a przepisy powinny być interpretowane w sposób zapewniający dziecku odpowiednie warunki socjalne i ochronę jego interesów.

W ocenie RPD organy administracji zastosowały wyłącznie wykładnię literalną przepisów, pomijając ich cel oraz konstytucyjne standardy ochrony praw dziecka. Tymczasem świadczenie wychowawcze ma na celu wsparcie finansowe osób, które faktycznie ponoszą koszty utrzymania i wychowania dziecka.

RPD podkreślił, że babcia – na podstawie postanowienia sądu rodzinnego – sprawuje nad wnuczką pełną, codzienną opiekę, ponosi koszty jej utrzymania i podejmuje decyzje dotyczące leczenia, edukacji oraz reprezentowania dziecka. W praktyce wykonuje więc obowiązki analogiczne do tych, które ciążą na rodzicach sprawujących władzę rodzicielską.

Ważne

RPD zarzucił sądowi pierwszej instancji, że ograniczył się do literalnej interpretacji przepisów, pomijając ich wykładnię celowościową i systemową oraz konstytucyjny obowiązek ochrony praw dziecka.

Argumenty RPD podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 27 lutego 2026 r. (sygn. akt I OSK 46/24), po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w sprawie świadczenia wychowawczego – uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz poprzedzającą go decyzję ZUS.

Jak podkreślił NSA w uzasadnieniu wyroku – błędna była wykładnia przepisów materialnoprawnych dokonana przez Sąd I instancji, bowiem pomijała ona rezultat wykładni celowościowej oraz prokonstytucyjnej. (…) Sąd I instancji stosując wyłącznie językową wykładnię art. 2 pkt 10 uppwd, uznał że wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wychowawczego nie jest wymieniona osoba, która jedynie sprawuje pieczę bieżącą nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu, bo przepis ten wymaga od niej także by jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka, ale takie rozumienie omawianego przepisu nie jest jednak prawidłowe. Tego rodzaju wykładnia omawianej regulacji prawnej prowadzi bowiem – jak wyżej wspomniano – do pozbawienia możliwości uzyskania świadczenia wychowawczego przez osobę, która opiekuje się faktycznie dzieckiem i to w sposób całkowicie legalny, bo na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. W rezultacie osoba taka mimo, że jest obowiązana do zapewnienia dziecku utrzymania, w tym ponoszenia kosztów związanych z jego kształceniem, nie ma możliwości uzyskania świadczenia o charakterze pomocowym, a które jest przeznaczone na potrzeby dzieci związane z procesem ich edukacji.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji nie dokonał prawidłowego odkodowania normy prawnej z przepisów art. 2 pkt 10 oraz art. 4 ust. 2 pkt 2 uppwd.”

W opinii NSA – odkodowanie pojęcia „opiekun faktyczny”, dokonanego przez pryzmat celu świadczenia wychowawczego uzasadnia odstąpienie od dyrektyw wykładni literalnej na rzecz wykładni celowościowej i prokonstytucyjnej. Wykluczenie z grona uprawnionych do świadczenia wychowawczego tych osób, które sprawują faktyczną pieczę nad dzieckiem na mocy stosownego orzeczenia sądu, ale nie wystąpiły z wnioskiem o jego przysposobienie – pozostaje w sprzeczności z celem świadczenia wychowawczego, sprowadzającym się do częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka tj. w zakresie odnoszącym się do wydatków szkolnych i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w tym właśnie zakresie.”

Mając powyższe na względzie – NSA ostatecznie uznał, że – odmówienie prawa do świadczenia wychowawczego 800 plus seniorce, której legalnie powierzona została bezpośrednia bieżąca piecza nad małoletnią wnuczką i która pieczę tę faktycznie sprawowałatylko z tego powodu, że nie złożyła ona wniosku do sądu o przysposobienie wnuczkibyło nieprawidłowe.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 508)
  • Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2026 r., sygn. akt I OSK 46/24
50 procent do pensji dla pracowników z tych roczników. Tak mówią zmienione przepisy
22 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu rynek pracy był zdominowany przez kult młodości, mobilności i nieustannej zmiany. Pracodawcy szukali przede wszystkim młodych, „dynamicznych” kandydatów, gotowych do szybkiej adaptacji i częstych zmian zawodowych. Dziś sytuacja zaczyna się odwracać. Firmy coraz częściej alarmują, że brakuje wykwalifikowanych pracowników i doświadczonych fachowców. Czy takiej sytuacji w cenie zaczyna być pokolenie 50 plus?

Intensywne opady deszczu to problem dla właścicieli nieruchomości – nawet 10 tys. zł kary w 2026 r. za deszczówkę odprowadzaną niezgodnie z przepisami
21 maja 2026

Ostatnie dni obfitują w gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym m.in. w intensywne opady deszczu w wielu częściach kraju. Stąd, wiele osób zmaga się z problemem wód opadowych gromadzących się w nadmiarze na ich posesjach. Zagospodarowanie wód opadowych, leży w gestii właściciela nieruchomości. Nie każdy jest świadomy, że za odprowadzanie deszczówki niezgodnie z przepisami, grożą poważne konsekwencje – w tym grzywna w wysokości nawet 10 tys. zł.
Ceny skupu żywca wieprzowego w 2026 r. Minister rolnictwa podejrzewa zmowę cenową
21 maja 2026

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego, aby zbadać czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do zmowy cenowej. Powodem tej interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i zmowę cenową.
45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?

Kiedy zasiłek pogrzebowy a kiedy zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu?
21 maja 2026

Zwykle koszty pochówku pokrywane są przez zasiłek pogrzebowy. Zdecydowanie mniej popularnym sposobem na pokrycie kosztów pogrzebu jest zasiłek celowy. Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy, a kiedy można starać się o zasiłek celowy?
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie będzie można wnioskować już od 1 czerwca 2026 r.
21 maja 2026

Wraz z początkiem czerwca startuje nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji będzie można otrzymać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.
CERT Polska udostępnia kompleksowy poradnik bezpieczeństwa smartfonów – aktualizacje, phishing, publiczne Wi-Fi, antywirus. To trzeba wiedzieć
21 maja 2026

CERT Polska ostrzega: smartfony przechowują dziś nasze zdjęcia, kontakty, dostęp do bankowości i wrażliwe dane – a cyberprzestępcy nieustannie próbują się do nich dostać. Najczęstsze zagrożenie? SMS-y z fałszywymi linkami (smishing), nieautoryzowane aplikacje i nieaktualizowany system. A ochrona wcale nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. CERT Polska (rządowy zespół ds. cyberbezpieczeństwa) przygotował praktyczny przewodnik – 5 prostych kroków, które możesz wykonać już dziś. Zadbaj o dane.
Pozorne B2B pod lupą PIP – jakie elementy współpracy przesądzają, że to stosunek pracy a nie umowa cywilnoprawna
21 maja 2026

Coraz więcej osób współpracuje w oparciu o umowę B2B, czyli kontrakt zawarty między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Model ten bywa korzystny finansowo dla obu stron - wykonawca może kształtować swoje obciążenia podatkowe i składkowe, zamawiający unika części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowniczym. Problem pojawia się wtedy, gdy umowa, choć starannie napisana, jest wykonywana jak umowa o pracę. W takim przypadku jej treść nie ma decydującego znaczenia, bo o kwalifikacji relacji przesądzają fakty, które da się odtworzyć z codziennej praktyki.

Dzień Dziecka 2026 r. Wyjątkowa promocja PKP Intercity
21 maja 2026

Wielka gratka dla najmłodszych podróżników. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity po raz kolejny zaprasza na pokłady swoich pociągów. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogły podróżować wszystkimi pociągami – w tym Pendolino – za 10 zł. Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła.
Zmowa cenowa na rynku skupu wieprzowiny? Minister rolnictwa chce, żeby UOKiK to zbadał
21 maja 2026

Minister rolnictwa Stefan Krajewski wystosował pismo do UOKiK o konieczności sprawdzenia, czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do niedozwolonych ustaleń cenowych — przekazał w czwartek resort. Według sygnałów napływających do ministerstwa ceny skupu są znacząco zaniżane.

