Osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje lub do pracy na krócej niż 12 miesięcy powinny zadbać o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ potwierdza prawo do leczenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA.

W jakich krajach obowiązuje karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem unijnym, który uprawnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii). Dzięki niej, w razie wypadku lub nagłej choroby, ubezpieczony otrzyma niezbędną pomoc medyczną.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

francuskich : Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,

: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska, portugalskich : Azory i Madera,

: Azory i Madera, hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Należy zaznaczyć, że EKUZ nie obowiązuje na Wyspach Normandzkich, na wyspie Man, w Monaco, San Marino i Watykanie.

Nawet z EKUZ trzeba ponieść koszty leczenia

Posiadacz karty EKUZ ma prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej odwiedzanego państwa. Leczenie odbywa się na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Oznacza to, że jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to także posiadacz EKUZ będzie musiał za nią zapłacić.

Leczenie z EKUZ nie obejmuje kosztów powrotu do Polski w związku z nagłym zachorowaniem oraz kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Z tego powodu jeżeli posiadacz karty UKUZ np. uprawia sporty wiążące się z ryzykiem, to powinien sprawdzić przed wyjazdem zasady udzielania pomocy oraz rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.

Jak można uzyskać EKUZ

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego członka rodziny - nie można uzyskać jednej wspólnej karty dla całej rodziny. EKUZ mogą otrzymać osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze) oraz osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o kartę EKUZ można złożyć na trzy sposoby:

osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,

za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta IKP lub aplikacji mobilnej mojeIKP,

pocztą tradycyjną, kierując wniosek na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Wniosku o EKUZ nie można złożyć za pomocą platformy e-PUAP ani za pomocą usługi e-Doręczenia.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o EKUZ

Wniosek o kartę EKUZ złożony osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ jest rozpatrywany od ręki. W przypadku złożenia wniosku pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem IKP/mojeIKP - wniosek o EKUZ rozpatruje się w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. W tym przypadku EKUZ zostanie wysłana pocztą na wskazany adres.