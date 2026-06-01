Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nawet 300 tys. zł premii dla młodego rolnika. MRiRW: dwa miesiące na złożenie wniosku. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Nawet 300 tys. zł premii dla młodego rolnika. MRiRW: dwa miesiące na złożenie wniosku. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

01 czerwca 2026, 11:23
oprac. Paweł Huczko
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r. można składać wnioski o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. To kolejny nabór w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tej edycji wsparcie (premia) może wynieść nawet 300 tys. zł. Wnioski i dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków dla młodych rolników. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność rolniczą i potrzebują wsparcia na inwestycje. W tym naborze zwiększyliśmy premie dla osób, które rozpoczynają działalność rolniczą w sektorze produkcji zwierzęcej – z 200 tys. zł do 300 tys. zł. Chcemy zachęcić młodych ludzi do prowadzenia gospodarstw, szczególnie specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, oraz wzmocnić inwestycje i wymianę pokoleniową na polskiej wsi – oznajmił minister Stefan Krajewski.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2024 r., poz. 1741, z późn. zm.) nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Kto może się ubiegać o wsparcie (premię dla młodego rolnika)

Premie dla młodych rolników są skierowane do osób fizycznych, które:

a) w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat i mają nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);

b) rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;

c) posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

d) posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności (najpóźniej przed wysłaniem do wnioskodawcy informacji o zawarciu umowy) przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;

e) złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków, w tym w przypadku pomocy związanej z prowadzeniem produkcji zwierzęcej – uwzględniający inwestycje odpowiadające podejmowanej lub prowadzonej produkcji zwierzęcej oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym, niezależnie od daty zawarcia umowy.

Ważne

Jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie posiada jeszcze dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub umiejętności (np. dyplomu lub świadectwa), punkty za kwalifikacje lub umiejętności mogą zostać przyznane pod warunkiem ich uzupełnienia na etapie oceny wniosku, najpóźniej przed przekazaniem informacji o zawarciu umowy o przyznaniu pomocy. W przypadku gdy wnioskodawca oczekuje na wynik egzaminu, powinien we wniosku zadeklarować posiadanie wymaganych kwalifikacji, a stosowny dokument przedłożyć po jego uzyskaniu – nie później niż na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 1 czerwca 2026 r. do dnia 30 lipca 2026 r. włącznie.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) - epue.arimr.gov.pl.

Ważne

Regulamin naboru wniosków

Szczegółowe warunki przyznania pomocy określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników dla naboru przeprowadzonego w 2026 r.” opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dane kontaktowe ARiMR
Departament Działań Premiowych ARiMR
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
e-mail: info@arimr.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-18131-61122-FJVBB-33
telefon: 800 38 00 84, 22 595 06 11

Kwota wsparcia (premii), o którą można się ubiegać

1) Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie:
300 tys. zł – w przypadku prowadzenia lub planowanego prowadzenia produkcji zwierzęcej lub 
200 tys. zł – w pozostałych przypadkach.

2) Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:
a)  pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 
- 210 tys. zł – w przypadku prowadzenia lub planowanego prowadzenia produkcji zwierzęcej lub
- 140 tys. zł – w pozostałych przypadkach;  
b)  druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj.:
- 90 tys. zł – w przypadku prowadzenia lub planowanego prowadzenia produkcji zwierzęcej lub 
- 60 tys. zł – w pozostałych przypadkach.

Ważne

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów w rozumieniu przepisów o scalaniu i wymianie gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

