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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Dlaczego opłaca się przejść na emeryturę właśnie w lipcu? ZUS wyjaśnia. Jak dostać ostatnią pensję i pierwszą emeryturę za ten sam miesiąc

Dlaczego opłaca się przejść na emeryturę właśnie w lipcu? ZUS wyjaśnia. Jak dostać ostatnią pensję i pierwszą emeryturę za ten sam miesiąc

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28 lipca 2026, 08:07
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Dlaczego opłaca się przejść na emeryturę właśnie w lipcu? ZUS wyjaśnia. Jak dostać ostatnią pensję i pierwszą emeryturę za ten sam miesiąc
Shutterstock

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Każda osoba, która chce przejść na emeryturę zastanawia się nad wyborem miesiąca, który będzie dla niego najkorzystniejszy. Nie ma złotego środa, bo każdy z nas ma inna sytuację życiową i zawodową. Jeśli jednak skupimy się tylko na aspekcie finansowym to lipiec jest jednym z korzystniejszym miesiącem, aby rozważyć taką możliwość. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną, której podlega nasz zgromadzony na koncie kapitał - pisze Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego

- Prawo do emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość przyszłego świadczenia - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do jej obliczeń. Każdy przepracowany rok podwyższa wysokość świadczenia o ok. 8 -12 proc.

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Doradca ZUS wyliczy przyszłe świadczenie

Przed ostatecznym podjęciem decyzji i złożeniem wniosku, warto skorzystać z wizyty u doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej placówce ZUS-u. Ekspert wyliczy w kalkulatorze emerytalnym symulację wysokości prognozowanej emerytury i powie, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy pracować dłużej. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie.
- Dlatego przed ustaleniem daty dotyczącej wyboru miesiąca, w którym zamierzamy przejścia na emeryturę warto, aby jeszcze raz ustalić przewidywaną wysokość przyszłego świadczenia. Z usług doradcy emerytalnego można także skorzystać bez potrzeby przychodzenia do placówki w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS-u. Mamy również możliwość samodzielnego wyliczenia emerytury w kalkulatorze emerytalnym na naszym profilu na eZUS lub w aplikacji mobilnej mZUS – wyjaśnia Katarzyna Krupicka Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kiedy złożyć wniosek i rozwiązać stosunek pracy?

Jeśli decyzja o zakończeniu aktywność zawodową zostanie podjęta i w kolejnym kroku wybieramy konkretna datę przejść na emeryturę, to warto rozwiązać stosunek pracy jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca. Musimy wówczas zadbać by świadectwo pracy trafiło do ZUS-u jeszcze w tym miesiącu, w którym ustaje stosunek pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc pensję i pełną emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy świadectwo pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o świadczenie w późniejszym czasie tj. w kolejnych miesiącach po osiągnięcia wieku emerytalnego. Najkorzystniej jest złożyć dokumenty po dacie urodzenia, wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze.

Wybór momentu zakończenia pracy zawodowej należy wyłącznie do nas. Warto również wiedzieć, że na wysokość naszej emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym składamy wniosek. Przy wyliczaniu świadczenia w liczniku wstawiamy sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS-ie (od 1 stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.), a w mianowniku wynikające z tablicy średnie dalsze trwanie życia ogłaszane co roku w kwietniu w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa. Każdy sam musi podjąć decyzję, jaki wariant jest dla niego korzystniejszy.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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