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Chcą łączyć świadczenie pielęgnacyjne i wspierające. Nie ma na to pieniędzy

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26 lipca 2026, 13:39
[Data aktualizacji 26 lipca 2026, 13:39]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Chcą łączyć świadczenie pielęgnacyjne i wspierające. Nie ma na to pieniędzy
Chcą łączyć świadczenie pielęgnacyjne i wspierające. Nie ma na to pieniędzy
Tomasz Król
Własne

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Rodzina osoby niepełnosprawne nie może jednocześnie otrzymać: 1) świadczenia wspierającego (to dla np. niepełnosprawnego ojca 4353 zł miesięcznie za 95–100 punktów – kwota po waloryzacji obowiązująca od 1 marca 2026 r.) oraz 2) „starego” świadczenia pielęgnacyjnego (to dla np. syna opiekującego się ojcem – w 2026 r. 3386 zł miesięcznie po waloryzacji od 1 stycznia). Łącznie dałoby to 7739 zł, gdyby postulaty osób niepełnosprawnych o łączeniu tych świadczeń zostały spełnione. Tak się jednak nie stanie. W 2026 r. tak samo jak dziś opiekun otrzymujący „stare” świadczenie pielęgnacyjne nie pójdzie do pracy. Oto szczegóły.

Jakich zmian oczekują osoby niepełnosprawne w 2027 r.?

Pierwsza oczekiwana przez osoby niepełnosprawne zmiana to łączenie:

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  1. świadczenia wspierającego (otrzymuje osoba niepełnosprawna – przeszło 4300 zł w wariancie 100 punktów – dokładnie jest to 4353 zł od 1 marca 2026 r.) oraz
  2. świadczenia pielęgnacyjnego (otrzymuje opiekun – w 2026 r. przeszło 3300 zł – dokładnie 3386 zł po waloryzacji).

Dałoby to poważną kwotę do 7739 zł miesięcznie. O ile świadczenie wspierające WZON i ZUS przyznałyby w maksymalnym wymiarze (za 95–100 punktów).

No, ale nie będzie możliwości łączenia tych popularnych świadczeń. To już pewne, że tak nie będzie. Dlaczego? To oczywiste – nie ma środków w budżecie.

Druga oczekiwana przez osoby niepełnosprawne zmiana to zgoda przepisów na możliwość pójścia do pracy przez opiekuna osoby niepełnosprawnej (mającego „stare” świadczenie pielęgnacyjne). Dziś opiekun musi wybrać – 1) praca albo 2) opieka nad np. schorowaną matką. W 2026 r. obie zmiany (łączenie świadczeń i łączenie pracy z opieką) są nierealne (na dziś) do wprowadzenia. Dużo się dyskutowało o tym w środowisku osób niepełnosprawnych, były nadzieje, ale rząd raczej nie wprowadzi tych zmian w 2027 r..

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Opiekun + osoba niepełnosprawna z dochodem 7739 zł – niemożliwe w 2026 r.

Tytułowa kwota 7739 zł wynika z połączenia dwóch świadczeń:

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  1. 3386 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. pobieranego przez np. córkę oraz
  2. 4353 zł świadczenia wspierającego przyznanego jej ojcu (kwota obowiązująca od 1 marca 2026 r. po waloryzacji renty socjalnej; do końca lutego 2026 r. wynosiła ona 4134 zł).

Nie można łączyć tych świadczeń – w rodzinie albo jest świadczenie wspierające (dla osoby niepełnosprawnej), albo „stare” pielęgnacyjne (dla np. córki albo syna opiekujących się chorą mamą albo tatą).

Ustawy wydały wyrok na stare świadczenie pielęgnacyjne

Obecny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami zakłada stopniowe wygaszanie „starego” świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Tylko osoby pełnoletnie mogą otrzymać świadczenie wspierające, dlatego gdy dorosła osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o to świadczenie, powoduje to odebranie jej opiekunowi (np. córce) dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Problem ten nie dotyczy nowego świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ przysługuje ono wyłącznie opiekunom dzieci do 18. roku życia, a osoby małoletnie nie mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. W ich przypadku nie dochodzi więc do kolizji obu form wsparcia.

Podwyżka pensji minimalnej w 2026 r. (a także w 2027 r.) z automatu oznacza wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego są skorelowane z podwyżkami pensji minimalnej. Na 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach)

WAŻNE!

Są dwa świadczenia pielęgnacyjne - "stare" (nie ma kryterium wieku, opiekun nie może pracować, świadczenie jest przyznawane tylko na zasadzie praw nabytych) i "nowe" (jest kryterium wieku, opiekun może pracować). Oba świadczenia wymagają stopnia znacznego niepełnosprawności. W obu przypadkach świadczenie wspierające odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Niestety podobna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego (choć tylko 3%) nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł (i tak będzie do końca 2027 r.). Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy na końcu artykułu.

Świadczenie pielęgnacyjne (nowe) a świadczenie wspierające (dane z gov.pl)

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje za opiekę nad dziećmi i nastolatkami (niepełnosprawnymi).

Za opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Od tej zasady jest wiele wyjątków. Np. nowe świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy rodzic ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Tak samo jest, gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym.

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Źródło: INFOR
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