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Do 5 sierpnia trzeba zalogować się do aplikacji, żeby cyfrowe dokumenty nie wygasły

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29 lipca 2026, 09:29
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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Do 5 sierpnia trzeba zalogować się do aplikacji, żeby cyfrowe dokumenty nie wygasły
Shutterstock
Shutterstock

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Do 5 sierpnia 2026 r. trzeba zalogować się do mObywatela, bo po tym terminie część dokumentów w aplikacji może wygasnąć. W większości przypadków wystarczy samo logowanie, by certyfikaty odświeżyły się automatycznie. Kto przegapi termin, będzie później przywracał ważność dokumentów ręcznie albo nawet ponownie potwierdzał tożsamość.

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Najważniejsze w tym artykule:

  • Do 5 sierpnia 2026 r. trzeba zalogować się do mObywatela, aby dokumenty w aplikacji zachowały ważność
  • W większości przypadków wystarczy samo logowanie – aktualizacja certyfikatów zrobi się automatycznie
  • Wyjątek dotyczy części legitymacji studenckich – niektórzy studenci będą musieli pobrać nowy kod QR z dziekanatu
  • Po 5 sierpnia odzyskanie ważności dokumentów może wymagać dodatkowych działań, a czasem nawet ponownego potwierdzenia tożsamości

Dla kogo, do kiedy, co zrobić? Skrót

  • Dla kogo: użytkownicy mObywatela i mObywatela Junior.
  • Do kiedy: najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.
  • Co zrobić: po prostu zalogować się do aplikacji; jeśli pojawi się komunikat o legitymacji studenckiej, trzeba zdobyć nowy kod QR z dziekanatu i dodać dokument ponownie.

mObywatel i cyfrowe dokumenty do 5 sierpnia – co trzeba zrobić?

Tu dobra wiadomość jest jedna: dla większości osób sprawa jest prosta. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aktualizacja certyfikatów dokumentów przebiegnie automatycznie przy zalogowaniu. Nie trzeba składać wniosków, pisać do urzędu ani przeklikiwać skomplikowanych formularzy. W praktyce wystarczy wejść do aplikacji i się zalogować.

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Ważne

W aplikacji mogą pojawić się komunikaty o odświeżaniu dokumentów. To normalne. Mają charakter informacyjny i nie oznaczają awarii.

Najkrótsza odpowiedź, co zrobić, brzmi więc tak: masz mObywatela – zaloguj się do 5 sierpnia i nie odkładaj tego na ostatnią chwilę.

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Co grozi po 5 sierpnia, jeżeli nie zaloguję się do aplikacji mObywatel? Czy moje dokumenty wygasną?

Największy problem jest taki: jeśli certyfikaty nie zostaną zaktualizowane na czas, dokumenty w aplikacji wygasną. A nieważny dokument w telefonie zwykle wychodzi na jaw dokładnie wtedy, gdy jest potrzebny – przy potwierdzeniu tożsamości, w podróży, na uczelni albo w urzędzie.

To nie jest drobiazg techniczny. Po terminie część osób będzie musiała przejść dodatkową procedurę przywracania ważności. Czyli zamiast jednego logowania będzie więcej zachodu.

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Których dokumentów dotyczy problem z wygaśnięciem po 5 sierpnia?

Ministerstwo wskazało kilka sytuacji. Najważniejsze zebraliśmy tutaj w tabeli:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zrobić do 5 sierpnia?

Co zrobić po terminie?

mDowód

Zalogować się do aplikacji mObywatel

Trzeba będzie ponownie potwierdzić tożsamość

Dokument ochrony czasowej

Zalogować się do aplikacji mObywatel

Trzeba będzie ponownie potwierdzić tożsamość

Pozostałe dokumenty w mObywatelu (np. prawo jazdy)

Zalogować się do aplikacji mObywatel

Wejść w szczegóły dokumentu i zaktualizować go ręcznie

Legitymacja studencka

Zalogować się do aplikacji mObywatel, ale u części użytkowników potrzebny będzie nowy kod QR z dziekanatu

Bez ponownego dodania dokument przestanie działać w aplikacji

Legitymacja szkolna w mObywatelu Junior

Po wygaśnięciu trzeba wygenerować nowy kod QR w ZPE

Dokument trzeba dodać ponownie do aplikacji dziecka

Najważniejszy wyjątek: legitymacja studencka, tu trzeba podjąć inne kroki

Nie każdy student będzie musiał coś robić ponad zwykłe logowanie, ale część użytkowników dostanie w aplikacji powiadomienie, że ich legitymację trzeba zaktualizować samodzielnie. Wtedy trzeba:

  • pobrać z dziekanatu nowy kod QR,
  • ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji,
  • zrobić to najlepiej od razu, a nie 5 sierpnia wieczorem.
Ważne

Jeśli student tego nie zrobi, straci możliwość posługiwania się legitymacją studencką w mObywatelu.

Co po terminie 5 sierpnia, jeśli dokumenty już wygasną?

Po 5 sierpnia droga będzie dłuższa. Ministerstwo podało wyraźnie, co trzeba wtedy zrobić.

mDowód i Dokument ochrony czasowej

Aby odzyskać ważność tych dokumentów, trzeba będzie ponownie potwierdzić tożsamość przy użyciu:

  • e-dowodu,
  • profilu zaufanego,
  • albo bankowości elektronicznej.

Pozostałe dokumenty

Trzeba wejść w szczegóły dokumentu w aplikacji i wykonać ręczną aktualizację.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze

Potrzebne będzie ponowne wygenerowanie kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i ponowne dodanie legitymacji do aplikacji dziecka.

Legitymacja studencka

Potrzebny będzie nowy kod QR z dziekanatu i ponowne dodanie dokumentu do mObywatela.

Dlaczego w ogóle trzeba się logować do mObywatela i aktualizować certyfikaty?

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że chodzi o cykliczną, standardową procedurę bezpieczeństwa. Aktualizacja certyfikatów ma utrzymać ważność dokumentów i zapewnić bezpieczne korzystanie z aplikacji.

To nie jest więc żadna nadzwyczajna awaria, tylko rutynowy proces. Problem w tym, że jeśli użytkownik nic nie zrobi i nie zaloguje się na czas, rutynowy proces może się skończyć bardzo nierutynowo – nieważnym dokumentem w telefonie i dodatkowymi formalnościami.

Lepiej zrobić to już dziś zamiast 5 sierpnia o 23:50

Jeśli korzystasz z mObywatela regularnie, sprawa zajmie Ci chwilę. Jeśli jednak masz w aplikacji legitymację studencką albo dokumenty dziecka, nie warto czekać. Przy takich dokumentach może się okazać, że potrzebny będzie kod QR z uczelni albo z systemu edukacyjnego.

Ważne

Krótko mówiąc: jedno logowanie teraz może oszczędzić sporo nerwów po 5 sierpnia.

Wygaśnięcie dokumentów w mObywatelu przed 5 sierpnia - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy wystarczy samo zalogowanie do mObywatela?

Tak, w większości przypadków wystarczy samo zalogowanie do aplikacji. Aktualizacja certyfikatów zrobi się automatycznie.

Czy muszę ręcznie aktualizować każdy dokument?

Nie. Ręczna aktualizacja będzie potrzebna głównie wtedy, gdy przegapisz termin albo gdy aplikacja wskaże wyjątek, np. przy części legitymacji studenckich.

Czy wszyscy studenci muszą pobrać nowy kod QR?

Nie. Dotyczy to tylko tych osób, które dostaną odpowiednie powiadomienie w aplikacji.

Co jeśli nie zaloguję się do 5 sierpnia?

Dokumenty mogą wygasnąć. Wtedy trzeba będzie przywracać ich ważność, czasem z ponownym potwierdzeniem tożsamości.

Czy to dotyczy także mObywatela Junior?

Tak. Dotyczy także aplikacji dziecka, w tym legitymacji szkolnej.

Czy to jest zwykła aktualizacja bezpieczeństwa, czy coś nadzwyczajnego?

To standardowa, cykliczna procedura bezpieczeństwa. Ale termin jest realny i nie warto go ignorować.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

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Do 5 sierpnia 2026 r. trzeba zalogować się do mObywatela, bo po tym terminie część dokumentów w aplikacji może wygasnąć. W większości przypadków wystarczy samo logowanie, by certyfikaty odświeżyły się automatycznie. Kto przegapi termin, będzie później przywracał ważność dokumentów ręcznie albo nawet ponownie potwierdzał tożsamość.
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