Do 5 sierpnia trzeba zalogować się do aplikacji, żeby cyfrowe dokumenty nie wygasły
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Do 5 sierpnia 2026 r. trzeba zalogować się do mObywatela, bo po tym terminie część dokumentów w aplikacji może wygasnąć. W większości przypadków wystarczy samo logowanie, by certyfikaty odświeżyły się automatycznie. Kto przegapi termin, będzie później przywracał ważność dokumentów ręcznie albo nawet ponownie potwierdzał tożsamość.
- Najważniejsze w tym artykule:
- Dla kogo, do kiedy, co zrobić? Skrót
- mObywatel i cyfrowe dokumenty do 5 sierpnia – co trzeba zrobić?
- Co grozi po 5 sierpnia, jeżeli nie zaloguję się do aplikacji mObywatel? Czy moje dokumenty wygasną?
- Których dokumentów dotyczy problem z wygaśnięciem po 5 sierpnia?
- Najważniejszy wyjątek: legitymacja studencka, tu trzeba podjąć inne kroki
- Co po terminie 5 sierpnia, jeśli dokumenty już wygasną?
- Dlaczego w ogóle trzeba się logować do mObywatela i aktualizować certyfikaty?
- Lepiej zrobić to już dziś zamiast 5 sierpnia o 23:50
- Wygaśnięcie dokumentów w mObywatelu przed 5 sierpnia - pytania i odpowiedzi (FAQ)
Najważniejsze w tym artykule:
- Do 5 sierpnia 2026 r. trzeba zalogować się do mObywatela, aby dokumenty w aplikacji zachowały ważność
- W większości przypadków wystarczy samo logowanie – aktualizacja certyfikatów zrobi się automatycznie
- Wyjątek dotyczy części legitymacji studenckich – niektórzy studenci będą musieli pobrać nowy kod QR z dziekanatu
- Po 5 sierpnia odzyskanie ważności dokumentów może wymagać dodatkowych działań, a czasem nawet ponownego potwierdzenia tożsamości
Dla kogo, do kiedy, co zrobić? Skrót
- Dla kogo: użytkownicy mObywatela i mObywatela Junior.
- Do kiedy: najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.
- Co zrobić: po prostu zalogować się do aplikacji; jeśli pojawi się komunikat o legitymacji studenckiej, trzeba zdobyć nowy kod QR z dziekanatu i dodać dokument ponownie.
mObywatel i cyfrowe dokumenty do 5 sierpnia – co trzeba zrobić?
Tu dobra wiadomość jest jedna: dla większości osób sprawa jest prosta. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aktualizacja certyfikatów dokumentów przebiegnie automatycznie przy zalogowaniu. Nie trzeba składać wniosków, pisać do urzędu ani przeklikiwać skomplikowanych formularzy. W praktyce wystarczy wejść do aplikacji i się zalogować.
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W aplikacji mogą pojawić się komunikaty o odświeżaniu dokumentów. To normalne. Mają charakter informacyjny i nie oznaczają awarii.
Najkrótsza odpowiedź, co zrobić, brzmi więc tak: masz mObywatela – zaloguj się do 5 sierpnia i nie odkładaj tego na ostatnią chwilę.
Co grozi po 5 sierpnia, jeżeli nie zaloguję się do aplikacji mObywatel? Czy moje dokumenty wygasną?
Największy problem jest taki: jeśli certyfikaty nie zostaną zaktualizowane na czas, dokumenty w aplikacji wygasną. A nieważny dokument w telefonie zwykle wychodzi na jaw dokładnie wtedy, gdy jest potrzebny – przy potwierdzeniu tożsamości, w podróży, na uczelni albo w urzędzie.
To nie jest drobiazg techniczny. Po terminie część osób będzie musiała przejść dodatkową procedurę przywracania ważności. Czyli zamiast jednego logowania będzie więcej zachodu.
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Których dokumentów dotyczy problem z wygaśnięciem po 5 sierpnia?
Ministerstwo wskazało kilka sytuacji. Najważniejsze zebraliśmy tutaj w tabeli:
Co zrobić do 5 sierpnia?
Co zrobić po terminie?
mDowód
Zalogować się do aplikacji mObywatel
Trzeba będzie ponownie potwierdzić tożsamość
Dokument ochrony czasowej
Zalogować się do aplikacji mObywatel
Trzeba będzie ponownie potwierdzić tożsamość
Pozostałe dokumenty w mObywatelu (np. prawo jazdy)
Zalogować się do aplikacji mObywatel
Wejść w szczegóły dokumentu i zaktualizować go ręcznie
Legitymacja studencka
Zalogować się do aplikacji mObywatel, ale u części użytkowników potrzebny będzie nowy kod QR z dziekanatu
Bez ponownego dodania dokument przestanie działać w aplikacji
Legitymacja szkolna w mObywatelu Junior
Po wygaśnięciu trzeba wygenerować nowy kod QR w ZPE
Dokument trzeba dodać ponownie do aplikacji dziecka
Najważniejszy wyjątek: legitymacja studencka, tu trzeba podjąć inne kroki
Nie każdy student będzie musiał coś robić ponad zwykłe logowanie, ale część użytkowników dostanie w aplikacji powiadomienie, że ich legitymację trzeba zaktualizować samodzielnie. Wtedy trzeba:
- pobrać z dziekanatu nowy kod QR,
- ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji,
- zrobić to najlepiej od razu, a nie 5 sierpnia wieczorem.
Jeśli student tego nie zrobi, straci możliwość posługiwania się legitymacją studencką w mObywatelu.
Co po terminie 5 sierpnia, jeśli dokumenty już wygasną?
Po 5 sierpnia droga będzie dłuższa. Ministerstwo podało wyraźnie, co trzeba wtedy zrobić.
mDowód i Dokument ochrony czasowej
Aby odzyskać ważność tych dokumentów, trzeba będzie ponownie potwierdzić tożsamość przy użyciu:
- e-dowodu,
- profilu zaufanego,
- albo bankowości elektronicznej.
Pozostałe dokumenty
Trzeba wejść w szczegóły dokumentu w aplikacji i wykonać ręczną aktualizację.
Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze
Potrzebne będzie ponowne wygenerowanie kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i ponowne dodanie legitymacji do aplikacji dziecka.
Legitymacja studencka
Potrzebny będzie nowy kod QR z dziekanatu i ponowne dodanie dokumentu do mObywatela.
Dlaczego w ogóle trzeba się logować do mObywatela i aktualizować certyfikaty?
Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że chodzi o cykliczną, standardową procedurę bezpieczeństwa. Aktualizacja certyfikatów ma utrzymać ważność dokumentów i zapewnić bezpieczne korzystanie z aplikacji.
To nie jest więc żadna nadzwyczajna awaria, tylko rutynowy proces. Problem w tym, że jeśli użytkownik nic nie zrobi i nie zaloguje się na czas, rutynowy proces może się skończyć bardzo nierutynowo – nieważnym dokumentem w telefonie i dodatkowymi formalnościami.
Lepiej zrobić to już dziś zamiast 5 sierpnia o 23:50
Jeśli korzystasz z mObywatela regularnie, sprawa zajmie Ci chwilę. Jeśli jednak masz w aplikacji legitymację studencką albo dokumenty dziecka, nie warto czekać. Przy takich dokumentach może się okazać, że potrzebny będzie kod QR z uczelni albo z systemu edukacyjnego.
Krótko mówiąc: jedno logowanie teraz może oszczędzić sporo nerwów po 5 sierpnia.
Wygaśnięcie dokumentów w mObywatelu przed 5 sierpnia - pytania i odpowiedzi (FAQ)
Czy wystarczy samo zalogowanie do mObywatela?
Tak, w większości przypadków wystarczy samo zalogowanie do aplikacji. Aktualizacja certyfikatów zrobi się automatycznie.
Czy muszę ręcznie aktualizować każdy dokument?
Nie. Ręczna aktualizacja będzie potrzebna głównie wtedy, gdy przegapisz termin albo gdy aplikacja wskaże wyjątek, np. przy części legitymacji studenckich.
Czy wszyscy studenci muszą pobrać nowy kod QR?
Nie. Dotyczy to tylko tych osób, które dostaną odpowiednie powiadomienie w aplikacji.
Co jeśli nie zaloguję się do 5 sierpnia?
Dokumenty mogą wygasnąć. Wtedy trzeba będzie przywracać ich ważność, czasem z ponownym potwierdzeniem tożsamości.
Czy to dotyczy także mObywatela Junior?
Tak. Dotyczy także aplikacji dziecka, w tym legitymacji szkolnej.
Czy to jest zwykła aktualizacja bezpieczeństwa, czy coś nadzwyczajnego?
To standardowa, cykliczna procedura bezpieczeństwa. Ale termin jest realny i nie warto go ignorować.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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