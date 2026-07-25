Masz tyle punktów? ZUS wypłaci nowe świadczenie wspierające w wysokości 4350 zł

Lipiec 2026 roku przynosi przełomowe zmiany, dzięki którym grono uprawnionych do otrzymania wysokiego wsparcia finansowego w postaci świadczenia wspierającego drastycznie się powiększyło. Do urzędów i systemu ZUS zalewa fala nowych dokumentów, ponieważ kryteria przyznawania pieniędzy stały się znacznie łagodniejsze.

Kolejny etap reformy w 2026 roku. Próg punktowy mocno w dół

Świadczenie wspierające, wprowadzane stopniowo przez państwo, weszło właśnie w swoją kolejną, najbardziej wyczekiwaną fazę. Otwiera to drzwi do rządowej pomocy tysiącom osób, które do tej pory znajdowały się poniżej wymaganego limitu.

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Co się zmieniło: Od 2026 roku próg uprawniający do otrzymania pieniędzy obniżył się do zaledwie 70 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Jak było wcześniej: W poprzednich etapach wdrażania programu wymagana była znacznie wyższa punktacja, co eliminowało osoby z umiarkowanymi ograniczeniami.

Kto decyduje o punktach: Decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia wydają wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Obniżenie kryterium do 70 punktów sprawia, że w lipcu 2026 roku wnioski składają osoby, które mimo pewnej samodzielności, potrzebują codziennej pomocy w funkcjonowaniu.

Nawet 4100 zł miesięcznie. Kwoty powiązane z rentą socjalną

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest stała. Zależy ona bezpośrednio od precyzyjnej liczby punktów uzyskanych podczas weryfikacji oraz od aktualnej wysokości renty socjalnej.

Maksymalna stawka: Osoby, które otrzymały najwyższą liczbę punktów (od 95 do 100), mogą liczyć na maksymalną kwotę wynoszącą ponad 4100 zł miesięcznie.

Zasada progów finansowych: Świadczenie wynosi od 40% do aż 220% renty socjalnej. Im wyższa potrzeba wsparcia i im więcej punktów na decyzji WZON, tym wyższy procent renty trafia na konto.

Brak kryterium dochodowego: Pieniądze wypłacane są bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnością lub jej rodzinę.

Co niezwykle istotne dla budżetów domowych, świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, a ZUS nie potrąca z niego składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

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Jak krok po kroku zdobyć świadczenie wspierające?

Procedura ubiegania się o pieniądze w 2026 roku składa się z dwóch głównych etapów, które należy przejść w ścisłej kolejności. Pominięcie pierwszego kroku uniemożliwi wypłatę.

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Krok 1 (WZON): Najpierw należy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Specjaliści ocenią zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Krok 2 (ZUS): Dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji z określoną liczbą punktów (minimum 70), składa się właściwy wniosek o wypłatę pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną, na przykład za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto od 2026 roku zyskał prawo do świadczenia wspierającego?

Prawo do świadczenia zyskały osoby, które w decyzji WZON uzyskają od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia. Dołączyły one do osób z wyższą punktacją, które wnioski mogły składać już wcześniej.

Ile dokładnie wynosi maksymalna kwota świadczenia w 2026 roku?

Dla osób z najwyższą liczbą punktów (95-100) świadczenie wynosi obecnie maksymalnie ponad 4100 zł brutto miesięcznie.

Czy pobieranie emerytury lub renty blokuje to świadczenie?

Nie. Świadczenie wspierające można łączyć z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi, o ile wnioskodawca posiada ważne orzeczenie i decyzję o poziomie potrzeby wsparcia.

Czy opiekun osoby z niepełnosprawnością może dalej pracować?

Tak, wprowadzenie tego świadczenia zniosło dawne zakazy pracy dla opiekunów. Osoba wymagająca opieki otrzymuje pieniądze bezpośrednio na swoje konto i może decydować, jak je zagospodaruje.