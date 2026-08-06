Technologie kwantowe a prawo - ryzyka i wyzwania

Technologie kwantowe jeszcze do niedawna kojarzyły się głównie z zaawansowanymi badaniami naukowymi. Dziś coraz częściej wskazuje się je jako jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych XXI wieku, które może wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki, administracji, medycyny czy cyberbezpieczeństwa. Wraz z rozwojem tych technologii pojawiają się również nowe wyzwania prawne, wymagające odpowiednich regulacji i przygotowania na zmieniającą się rzeczywistość.

Czym są technologie kwantowe?

Technologie kwantowe wykorzystują prawa mechaniki kwantowej – fizyki opisującej zachowanie materii i energii na poziomie atomów i cząstek elementarnych. Do najważniejszych odkryć należą m.in. komputery kwantowe, które dzięki zjawiskom takim jak superpozycja i splątanie kwantowe mogą rozwiązywać wybrane problemy znacznie szybciej niż tradycyjne komputery. Innym przykładem zastosowania są sensory kwantowe, komunikacja czy kryptografia, umożliwiające wyjątkowo bezpieczne przesyłanie informacji dzięki kwantowej dystrybucji kluczy QKD.

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Zastosowanie w codziennym życiu

Technologie kwantowe są uznawane za jedną z najbardziej przełomowych dziedzin XXI wieku. Mogą przyczynić się do: rozwoju nowych leków i materiałów, zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego, usprawnienia logistyki i procesów przemysłowych, bardziej precyzyjnej diagnostyki medycznej, poprawy systemów nawigacji i monitoringu środowiska. Przewiduje się, że technologie kwantowe mogą mieć też wpływ na rozwój sztucznej inteligencji i mieć powszechne zastosowanie w sektorze finansowym, administracji publicznej, obronności czy przemyśle kosmicznym.

Technologie kwantowe w Polsce

Technologie kwantowe stają się też coraz bardziej strategicznym elementem infrastruktury, w tym Polski, która choć nie ma jeszcze spójnego „ekosystemu kwantowego”, to może poszczycić się uruchomieniem pierwszych komputerów kwantowych: PIAST-Q (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w ramach europejskiej sieci EuroHPC JU) czy Odra 5 (Politechnika Wrocławska, opracowanym przez IQM Quantum Computers). W 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało założenia do krajowej polityki rozwoju technologii kwantowych, mającą na celu rozwój i umocnienie w przyszłości pozycji Polski jako jednego z liderów europejskiego ekosystemu kwantowego. W marcu 2026 r. Ministerstwo zakończyło prace nad zaktualizowaną wersją założeń, a sam dokument został uzupełniony po przeprowadzonych konsultacjach publicznych. Warto też zauważyć, że w Polsce przybywa startupów zajmujących się tematem technologii kwantowych.

Potencjalne ryzyka i regulacje prawne

Kwanty stanowią także wyzwanie pod kątem prawnym m.in. ze względu na zagrożenie dla przesyłanych danych i kwestię ewentualnej odpowiedzialności za systemy kwantowe. Wśród największych ryzyk wymienia się możliwość odszyfrowania danych za pomocą komputerów kwantowych.

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Na chwilę obecną brak odrębnego aktu prawnego regulującego kwestię technologii kwantowych. Zastosowanie w tym przypadku znajdują jednak powszechnie obowiązujące przepisy takie jak np. RODO czy ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. i wdrożyła do polskiego porządku prawnego europejską dyrektywę NIS2. Nie wykluczone jednak, że w przyszłości, wraz z rozwojem technologii, konieczne będzie ustanowienie odrębnej regulacji dedykowanej kwantom.

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Podsumowanie

Technologie kwantowe znajdują się na etapie intensywnego rozwoju, a przypuszczalnie ich znaczenie w przyszłości będzie systematycznie rosło. Oprócz ogromnych możliwości w zakresie nauki, przemysłu i bezpieczeństwa przyniosą one również nowe wyzwania dla prawników, zwłaszcza w obszarze ochrony danych, cyberbezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za wykorzystanie systemów kwantowych. Nie wykluczone też, że w przyszłości konieczne będzie uchwalenie odrębnych przepisów, które w sposób kompleksowy będą regulowały kwestie technologii kwantowych. Pamiętajmy też, że postęp techniczny i nowe technologie zawsze stanowią wyzwanie. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się ich obawiać. Powinniśmy poszerzać wiedzę w tym zakresie, tak aby zaraz nie zostać z tyłu.



Bartłomiej Heichel, LL.M.

Prawo dla Nas https://www.prawodlanas.pl/