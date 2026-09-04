46% Polaków widziało, jak matka utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem

Aż blisko połowa Polaków zna sytuację, w której matka utrudniała ojcu kontakty z dzieckiem po rozwodzie - wynika z badania CBOS. RPO wystąpiła do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości o pogłębione badania akt sądowych, które sprawdzą, czy sądy rodzinne rzeczywiście traktują ojców gorzej niż matki. Czy rzeczywistość ojców w 2026 jest nadal taka, jak w głośnym filmie "Tato" z Bogusławem Lindą z 1995 r.?

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Ważne SKRÓT - O TYM PRZECZYTASZ Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram wystąpiła do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z konkretną listą propozycji badawczych dotyczących ewentualnej dyskryminacji ojców w sprawach rodzinnych .

. To już trzecie pismo w tej sprawie od listopada 2025 r. - wcześniej IWS przekazał informacje o dotychczasowych badaniach i poprosił o doprecyzowanie tez.

od listopada 2025 r. - wcześniej IWS przekazał informacje o dotychczasowych badaniach i poprosił o doprecyzowanie tez. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że skuteczność wniosków ojców o władzę rodzicielską wzrosła z 88,3% w 2019 r. do 95% w 2024 r.

Według CBOS 4 6% Polaków zna przypadki, w których matka utrudniała ojcu kontakty z dzieckiem - wobec 16% w sytuacji odwrotnej.

- wobec 16% w sytuacji odwrotnej. RPO wyraźnie zastrzega: same statystyki nie dowodzą dyskryminacji - potrzebna jest pogłębiona analiza akt sądowych, uwzględniająca okoliczności każdej sprawy.

Skargi obywateli trafiają do RPO. Coraz częściej dotyczą ojców i opieki nad dzieckiem

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich regularnie wpływają skargi dotyczące postępowań w sprawach rodzinnych. Coraz częściej pojawia się w nich ten sam zarzut - dyskryminacja ojców przy rozstrzyganiu spraw o władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem czy alimenty.

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Skarżący wskazują na utrwalone, ich zdaniem, praktyki sądowe, które stawiają ojców w gorszej pozycji niż matki. To nie jest nowy temat w debacie publicznej, ale RPO postanowiła sprawdzić, czy te odczucia da się potwierdzić twardymi danymi - a nie tylko pojedynczymi historiami.

Efektem jest korespondencja z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, która trwa od listopada 2025 r. i doczekała się już trzeciej odsłony. Właśnie to omawiamy w tym tekście.

Trzy pisma w dziewięć miesięcy. Tak wyglądała korespondencja RPO z Instytutem w sprawie ojców

Pierwsze pismo w sprawie wysłała 25 listopada 2025 r. dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO Kamilla Dołowska. Zapytała wprost, czy IWS prowadził badania dotyczące potencjalnej dyskryminacji ojców i czy widzi sens w przeprowadzeniu pogłębionej analizy akt sądowych.

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"Rzetelna analiza empiryczna mogłaby przyczynić się zarówno do zwiększenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości, jak i do doskonalenia standardów ochrony praw dziecka i rodziny" - napisała Kamilla Dołowska, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO.

Instytut odpowiedział 18 grudnia 2025 r. Przekazał listę badań już zrealizowanych i tych będących w toku, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że zakres zaproponowany przez RPO jest zbyt ogólny. Żeby zaplanować konkretne badanie, potrzebne było doprecyzowanie tez badawczych.

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Na to doprecyzowanie RPO odpowiedziała 20 sierpnia 2026 r. - obszernym pismem do dyrektora IWS dr. hab. Piotra Rylskiego, w którym Sylwia Gregorczyk-Abram przedstawiła już konkretne, szczegółowe propozycje obszarów badawczych. To pismo Biuro RPO opublikowało w komunikacie 3 września 2026 r.

Jakie badania IWS ma już na koncie? Trzy skończone, trzy w trakcie

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości nie zaczyna od zera. W odpowiedzi z grudnia 2025 r. wskazał, że w końcowej fazie realizacji znajdują się trzy badania:

„Oskarżenie rodzica o przemoc w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów",

„Ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego w sprawach o rozwód",

„Wykonywanie orzeczeń o obecności kuratora sądowego przy kontaktach rodzica z dzieckiem".

Wcześniej zakończono już trzy inne analizy:

o wykonywaniu orzeczeń w sprawach kontaktów z dzieckiem (2025),

o praktyce wysłuchania dziecka (2024),

o ustalaniu dobra dziecka jako przesłanki ograniczenia kontaktów (2022).

Ważne Wszystkie raporty są dostępne na stronie iws.gov.pl.

RPO w piśmie z sierpnia 2026 r. dopytała dodatkowo, czy badanie dotyczące orzekania o winie w rozwodach zostało już zakończone i czy analizowano w nim, czy ocena materiału dowodowego różni się w zależności od płci strony.

95 procent skuteczności wniosków ojców w sądach rodzinnych. Co pokazują dane Ministerstwa Sprawiedliwości

RPO w swoim piśmie powołała się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowane 30 czerwca 2025 r., dotyczące spraw o rozwód i separację z lat 2019–2024. Wynika z nich, że skuteczność wniosków składanych przez ojców systematycznie rośnie:

Wnioski ojców uwzględnione przez sąd : w 2019 roku to 88,3% , a w 2024 r. to już 95% ;

: w roku to , a w r. to już ; Udział ojców wśród wnioskujących o pieczę: w 2019 roku to 8,5%, a w 2024 r. to już 13%.

Ważne Dla porównania, odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków matek w tym samym okresie mieścił się w przedziale 85,8%-92,8%. Jednocześnie liczba wniosków składanych przez ojców wzrosła o blisko połowę.

Ministerstwo na tej podstawie wskazało, że rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej zapadają przede wszystkim z uwzględnieniem dobra dziecka, a nie płci rodzica, oraz że skuteczność wniosków matek i ojców jest porównywalna. Zatem na papierze i w statystykach wszystko jest ok i RPO na tym zamyka sprawę? No właśnie niekoniecznie.

Dane liczbowe to jednak nie wszystko. RPO wskazuje na pułapkę interpretacyjną

To jeden z najważniejszych fragmentów pisma RPO. Rzecznik nie kwestionuje danych ministerstwa, ale zwraca uwagę, że same liczby nie pozwalają na jednoznaczne wnioski.

Dane resortu nie pokazują, w ilu sprawach rodzice faktycznie się spierali, a w ilu byli zgodni co do rozstrzygnięcia. Nie wiadomo też, czy sytuacja faktyczna i procesowa matek i ojców składających wnioski była porównywalna. Bez tych informacji trudno ocenić, czy wysoka skuteczność wniosków ojców wynika z braku dyskryminacji, czy po prostu z tego, że o pieczę występują głównie ojcowie w sprawach bezspornych.

RPO zwraca też uwagę na różnicę między władzą rodzicielską a faktycznym sprawowaniem bieżącej pieczy nad dzieckiem - to powiązane, ale nie tożsame kwestie. Dane o władzy rodzicielskiej nie mówią więc automatycznie nic o tym, jak sądy rozstrzygają spory o to, z kim dziecko faktycznie mieszka na co dzień.

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego aż 46 procent Polaków widziało, jak matka utrudnia kontakty z dzieckiem?

Obok danych sądowych RPO przywołuje też badanie opinii społecznej - komunikat CBOS z grudnia 2025 r. „Nierówności ze względu na płeć. Czy istnieją, czego dotyczą?". To dane innego rodzaju: nie dotyczą faktycznych rozstrzygnięć sądów, tylko deklarowanych przez ludzi doświadczeń i obserwacji.

Spójrzmy w tabelę z danymi z tego badania:

Sytuacja Dotyczyła kobiety Dotyczyła mężczyzny Utrudnianie kontaktów z dzieckiem 46% 16% Niepłacenie zasądzonych alimentów 38% 11% Oskarżenie o przemoc dla przewagi w sądzie 31% 15% Rozstrzygnięcie ws. kontaktów odebrane jako krzywdzące 31% 15%

RPO zastrzega, że to dane deklaratywne - pokazują społeczne postrzeganie problemu, a nie ustalony na podstawie akt sposób funkcjonowania sądów. Mimo to uznaje je za sygnał, że temat wymaga sprawdzenia na twardych danych z akt sądowych, a nie tylko w odczuciach.

O co dokładnie RPO chce zapytać? Lista konkretnych obszarów badawczych, które mają realnie ocenić sytuację ojców w sądach rodzinnych

To sedno pisma z sierpnia 2026 r. - zamiast ogólnego postulatu typu "zbadajcie dyskryminację ojców w sądach rodzinnych", Rzecznik przedstawiła szczegółową listę pytań badawczych, pogrupowaną według obszarów.

W sprawach o pieczę nad dzieckiem:

czy przy porównywalnej sytuacji faktycznej i procesowej płeć rodzica wiąże się z wynikiem sprawy?

czy płeć rodzica ma związek z częstotliwością ustanawiania nadzoru kuratora?

czy sądy różnicują zakres i sposób ustalania kontaktów w zależności od płci rodzica?

W sprawach alimentacyjnych:

czy płeć osoby zobowiązanej wpływa na ocenę jej możliwości zarobkowych, a więc na wysokość alimentów?

czy płeć zobowiązanego wiąże się z prawdopodobieństwem powstania zaległości alimentacyjnych?

W uzasadnieniach orzeczeń:

czy sądy różnie opisują kompetencje wychowawcze matek i ojców, także przy użyciu stereotypowych sformułowań?

czy płeć rodzica wpływa na sposób definiowania „dobra dziecka" w konkretnej sprawie?

W przebiegu postępowania:

czy płeć rodzica wiąże się z czasem rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie?

czy płeć sędziego ma statystyczny związek z wynikiem sprawy?

czy skuteczność egzekwowania orzeczeń różni się w zależności od płci rodzica uprawnionego lub zobowiązanego?

Ważne RPO podkreśla przy tym, że kluczowe będzie porównywanie spraw o zbliżonym charakterze - tylko wtedy da się ocenić, czy to płeć, czy inne czynniki (np. dotychczasowy sposób sprawowania opieki, stopień konfliktu między rodzicami, przemoc w rodzinie) decydują o wyniku sprawy.

Na razie są pytania, nie wyniki. Ojcowie muszą poczekać

Pismo z 20 sierpnia 2026 r. kończy się prośbą o informację, czy IWS prowadzi już badania obejmujące wskazane zagadnienia, planuje ich podjęcie, albo czy możliwe jest uwzględnienie tej problematyki w przyszłych projektach badawczych Instytutu.

Na razie nie ma harmonogramu ani deklaracji, kiedy takie badanie miałoby ruszyć i ile mogłoby potrwać. RPO czeka na odpowiedź IWS - podobnie jak wcześniej, może to potrwać kilka tygodni lub miesięcy, biorąc pod uwagę tempo dotychczasowej korespondencji.

Rzecznik zaznacza jednak wprost, jaki jest cel całej sprawy: nie chodzi o udowodnienie z góry, że któraś płeć jest w sądach uprzywilejowana, tylko o sprawdzenie, czy po uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności płeć rodzica rzeczywiście ma statystyczny związek z wynikiem sprawy. Wyniki takiego badania mogłyby posłużyć do sformułowania rekomendacji zmian w praktyce orzeczniczej albo w przepisach - ale dopiero jeśli badanie faktycznie to potwierdzi.

Dyskryminacja ojców w sądach rodzinnych - istnieje czy nie? (FAQ)

Czym zajmuje się RPO w sprawie dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z propozycją przeprowadzenia pogłębionych badań akt sądowych, które sprawdzą, czy w sprawach rodzinnych dochodzi do nierównego traktowania rodziców ze względu na płeć.

Czy istnieją dowody na dyskryminację ojców w polskich sądach?

Nie ma jednoznacznych dowodów. RPO podkreśla, że dostępne dane - zarówno statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i badanie CBOS - nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie dyskryminacji, dlatego potrzebne jest pogłębione badanie akt.

Co pokazują dane Ministerstwa Sprawiedliwości z 2025 r.?

Skuteczność wniosków ojców o władzę rodzicielską wzrosła z 88,3% w 2019 r. do 95% w 2024 r., a udział ojców wśród wnioskujących o pieczę wzrósł z 8,5% do 13%.

Co wynika z badania CBOS na temat postrzegania dyskryminacji rodziców?

46% respondentów zna przypadki, w których matka utrudniała ojcu kontakty z dzieckiem (wobec 16% w sytuacji odwrotnej), a 31% uznało rozstrzygnięcia sądu ws. kontaktów za krzywdzące dla mężczyzny (wobec 15% dla kobiet).

Jakie badania Instytut Wymiaru Sprawiedliwości już przeprowadził?

Zakończone zostały m.in. badania dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach kontaktów z dzieckiem, praktyki wysłuchania dziecka oraz ustalania dobra dziecka przy ograniczaniu kontaktów. W toku są kolejne trzy, dotyczące m.in. oskarżeń o przemoc i orzekania o winie w rozwodach.

Jakich obszarów miałyby dotyczyć nowe, proponowane badania?

Władzy rodzicielskiej i pieczy nad dzieckiem, kontaktów z dzieckiem, alimentów, sposobu uzasadniania wyroków, czasu trwania postępowań oraz skuteczności egzekwowania orzeczeń - ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wpływu płci rodzica i płci sędziego.

Kiedy poznamy wyniki tych badań?

Na razie nie ma harmonogramu. IWS musi jeszcze potwierdzić, czy i kiedy podejmie się takich badań - RPO czeka na odpowiedź na pismo z sierpnia 2026 r.

Czy RPO twierdzi wprost, że sądy dyskryminują ojców?

Nie. Rzecznik wyraźnie zastrzega, że celem badania nie jest udowodnienie z góry tezy o uprzywilejowaniu którejkolwiek płci, lecz sprawdzenie, czy po uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy płeć rodzica nadal ma statystyczny związek z wynikiem postępowania.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich