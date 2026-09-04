Pracodawcy wpłacą od 392,43 zł do 3924,30 zł na jednego pracownika. Kiedy mija termin?
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Działalność socjalna jest finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego oraz dobrowolnych zwiększeń. Pracodawca przekazuje środki na rachunek bankowy funduszu w określonych przepisami terminach. Czy przekroczenie terminu powoduje konsekwencje dla pracodawcy?
- Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia ZFŚS
- Odpis podstawowy na ZFŚS i fakultatywne zwiększenia
- Terminy przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS
Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia ZFŚS
Celem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) jest finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Pod pojęciem działalność socjalna należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie rzeczowej lub finansowej pomocy materialnej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
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ZFŚS obowiązkowo tworzą jednostki budżetowe (bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników) oraz pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. ZFŚS tworzą także pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.
Odpis podstawowy na ZFŚS i fakultatywne zwiększenia
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu na jednego zatrudnionego oraz wysokość dobrowolnych zwiększeń ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2026 r. podstawę odpisu na ZFŚS stanowi kwota 7848,60 zł.
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Wysokość odpisów na ZFŚS w 2026 r.
Obligatoryjny odpis podstawowy
Na jednego zatrudnionego
w normalnych warunkach
37,5 proc.
2943,23 zł
Na jednego zatrudnionego
wykonującego pracę
w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze
50 proc.
3924,30 zł
Na pracownika młodocianego
w I roku nauki
5 proc.
392,43 zł
Na pracownika młodocianego
w II roku nauki
6 proc
470,92 zł
Na pracownika młodocianego
w III roku nauki
7 proc.
549,40 zł
Zwiększenia fakultatywne
Na każdego pracownika
niepełnosprawnego w stopniu
znacznym lub umiarkowanym
można zwiększyć fundusz
o 6,25 proc.
490,54 zł
Na każdego emeryta lub rencistę, nad
którym pracodawca sprawuje opiekę
socjalną, można zwiększyć fundusz
o 6,25 proc.
490,54 zł
Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy
żłobek lub klub dziecięcy, mogą
zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną
osobę o 7,5 proc., pod warunkiem
przeznaczenia całości tego zwiększenia
na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
588,65 zł
Wpłata na ZFŚS zależy od przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu pracy (np. umowa o pracę). W liczbie zatrudnionych nie uwzględnia się osób wykonujących pracę na innej podstawie – np. zleceniobiorców czy samozatrudnionych.
Po zakończeniu roku pracodawca powinien skorygować stan zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Korekcie podlegają również dokonane wpłaty na ZFŚS.
Terminy przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w dwóch ratach i terminach:
- do 31 maja – co najmniej 75 proc. odpisów podstawowych,
- do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów – byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).
Pracodawca, rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, zobowiązany do utworzenia ZFŚS, dokonuje odpisu na fundusz od następnego roku kalendarzowego.
Pracodawcy dobrowolnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą przekazywać środki na jego działalność w dowolnym terminie.
Czy za przekazanie środków na rachunek ZFŚS po terminie pracodawcy grożą jakieś konsekwencje finansowe? Okazuje się, że wpłata środków na działalność funduszu po terminie – np. po 30 września - nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu. Tak właśnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).
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Podstawa prawna
- ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.)
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